Индивидуальная
до 3 чел.
Аликанте - город света
Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Начало: Портовая площадь у кафе Samoa
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Аликанте
Индивидуальная экскурсия по провинции Аликанте. Посетите Гуадалест, Алтею и Бенидорм, узнайте их истории и сделайте потрясающие фото
Начало: У Археологического музея Аликанте
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €220 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
€85 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€85 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город-крепость Гуадалест
Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Аликанте
Запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха в Аликанте! Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом и экскурсоводом по живописным местам города
Завтра в 12:00
10 авг в 17:00
от €170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Узнайте богатую историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляйтесь по живописным улочкам и площадям
Начало: У места вашего проживания в Аликанте
10 авг в 15:00
11 авг в 15:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €40 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Аликанте - город света. От крепостей к набережной
Начало: Офис туристической информации у городского пляжа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€140 за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Аликанте
Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сокровища Коста Бланки: дикие пляжи Бенисы и средневековые Кальпе и Алтея
Начало: По договоренности с туристами
€75 за человека
Индивидуальная
Прогулка по Аликанте с аудиогидом в вашем смартфоне
Познакомиться с прошлым и настоящим солнечного города на Средиземном море в своём темпе
Начало: На площади Лос-Лусерос
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
Билет на арену и в Музей корриды + прогулка по Аликанте с аудиогидом
Зайти в казармы Пласа-де-Торос, а ещё увидеть базилику Девы Марии, Ратушу и квартал Санта-Круз
Начало: У арены Plaza-de-Toros
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €24 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Аликанте
Начало: Ав. Альфонсо Эль Сабио, № 10, 03004 Аликанте
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Эльче - город тысячи пальм и загадочной Дамы
Начало: Офис туристической информации Эльче
€150 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Бенидорму и посещение фабрики шоколада Валор
Начало: С. дель Алькальде Хосе Сач Ортега, 03501, Бенидорм
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€55 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Водопады Альгар и Замок Гуадалест
Начало: С. дель Алькальде Хосе Сач Ортега, 03501, Бенидорм
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из/в аэропорта и экскурсия по Аликанте
Начало: Аэропорт или город Аликанте
€110 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Елена знает и любит Аликанте. Экскурсия понравилась.
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И
Хотим выразить огромную благодарность гиду Елене за великолепную экскурсию по Аликанте! Мы словно гуляли по городу с хорошим другом: легко,
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Интересная экскурсия. Удобно выстроенный маршрут. Советуем к посещению экскурсию, именно, с этим гидом по вечернему Аликанте!
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н
Экскурсия понравилась, Мария провела нам прогулку по городу, подстроилась под наши пожелания, с удовольствием отвечала на вопросы.
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о
Все очень понравилось. Приятно провели время. Спасибо и до новых встреч 👍
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Было очень комфортно и интересно. Рекомендуем
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отлично! нам все понравилось, насыщенная и красивая экскурсия по Аликанте
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М
Водитель настоящий профи! Приезжал вовремя, все было организовано очень четко, как по швейцарским часам. Авто всегда чистое, управлял очень аккуратно. Очень советую этого водителя, потому что всюду пунктуальность и комфорт.
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И
Большая благодарность Валерии за очень интересную и познавательную экскурсию🙏. Мы влюбились в Аликанте, Алтею и Кальпе, обязательно вернемся сюда!
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E
Спасибо Марии за интересно проведенное время. Нам все очень понравилось, время пролетело незаметно.
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Всего 213 отзывов в Аликанте
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Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте
Самые популярные экскурсии в Аликанте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в августе 2026
Сейчас в Аликанте можно забронировать 24 экскурсии от 12 до 400. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Аликанте, где каждый уголок города расскажет свою уникальную историю. Изучите древние замки, пройдитесь по мощеным улицам старого города и насладитесь панорамными видами средиземноморского побережья. Наши экскурсии в Аликанте созданы для того, чтобы вы могли по-настоящему ощутить дух Испании. Бронируйте сейчас и откройте для себя богатую историю, вкусные блюда и живописные пейзажи Аликанте!