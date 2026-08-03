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интересно и очень душевно. Елена показала нам самые красивые и знаковые места города, рассказала множество увлекательных историй и легенд, благодаря которым Аликанте открылся для нас совершенно с другой стороны.



Особенно впечатлил величественный замок Санта-Барбара с потрясающими видами на город и море. Мы побывали на знаменитой улице Грибов, посетили действующий собор Санта-Мария, а также заглянули в древний мавританский квартал с его очаровательными узкими улочками, белоснежными домиками и яркими цветами в синих горшках. Удивительно, что в этом историческом месте до сих пор живут люди, сохраняя его неповторимую атмосферу.



Экскурсия прошла на одном дыхании — было очень интересно, познавательно и совсем не утомительно. Мы замечательно провели время, получили массу ярких впечатлений и надолго сохраним эти воспоминания.



От всей души рекомендуем экскурсию с Еленой всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Аликанте, узнать его историю, легенды и увидеть самые красивые уголки этого удивительного города!