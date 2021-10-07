Отзыв на: Магия вечернего Аликанте

М Марина 5

Это одна из самых прекрасных экскурсий в моей жизни! Вот уж действительно - магия. Магия города помноженная на магию прекрасного экскурсовода! Мы сразу сказали, что хотим нормальную экскурсию: с историей, достопримечательностями, можно много фактов. И Мария блестяще справилась! У меня в голове теперь прямо линия протянулось от всяких доисторичностей через Рим, мусульманские завоевания, Иберов и пр. Очень интересно Мария рассказывала про праздник города 24 июня! Это было невероятно. Мы внимательно осмотрели весь старый город, основательно разобрали замок Санта Барбара! Оценили Валенсийский модерн в ассортименте. И все это было очень весело! Ни разу не заумно или скучно. Мы и не заметили, как прошли три часа, да и после ещё никак не могли расстаться! В следующие дни мы сами более подробно осматривали замок, Соборы, Мэрию и без Марииных объяснений мы бы половины всего интересного там не нашли. Огромнейшее спасибо. Экскурсия выглядела, как встреча старых друзей, мы гуляли по городу. и захлёб разговаривали обо всем, а в это время огромное количество информации само собой укладывалось в голове! Мария ещё успевала и полезной информацией делится: где вкусно поесть, где красиво выпить, где керамическая мастерская, как платить в трамвае. Потрясающее погружение в среду получилось. Мария отлично подстраивается под клиента. Сначала она рассчитывала на плавный темп, комфортный для большинства, но оценив наше шило в некоторых местах, быстро перевела нас на рысь и мы ооочень много всего успели посмотреть! Даже после экскурсии Мария продолжала отвечать на наши вопросы в Вотсапе, что было очень приятным бонусом. Огромное спасибо, Мария! Дальнейших успехов и всяческих удач а Вашем нелегком, но таком нужном и прекрасном деле!