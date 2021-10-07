Экскурсии Аликанте

Все экскурсии в Аликанте

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Аликанте – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 148 ⭐ отзывов, цены от €26. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Аликанте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Древняя Картахена
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
150
за всё
Древняя Картахена
Во время экскурсии мы познакомимся с древней историей города, который живет, в своем четвертом тысячелетии...
По договоренности
Магия вечернего Аликанте
4.9
23
26
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Магия вечернего Аликанте
Влюбиться в город и погрузиться в его бурлящую жизнь за один вечер!
в понедельник, среду и воскресенье в 19:00, во вторник, четверг и субботу в 18:00, в пятницу в 19:00... ещё
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
185
158
за 1-8 чел.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Природа, ремесла и развлечения живописного побережья Коста Бланка на автомобиле
Аликанте для своих
Индивидуальная экскурсия
5
44
2ч 30м
35
27
за 1 чел.
Аликанте для своих
Дружеская прогулка по солнечному гостеприимному городу
Аликанте — любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
80
за 1-3 чел.
Аликанте — любовь с первого взгляда
Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Аликанте. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
100
90
за 1-6 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия
Историческое, архитектурное и гастрономическое разнообразие города на прогулке по интересным уголкам
Фотопрогулка по Аликанте
Индивидуальная фото-прогулка
5
2
1ч 30м
85
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по Аликанте
Привезти с испанского побережья воспоминания о городе и чудесные кадры
Велопрогулка по пригородам Аликанте
4.9
16
45
за 1 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
в понедельник и среду в 10:30 и 15:30, в пятницу в 10:00 и 15:30, в субботу в 17:30, в воскресенье в... ещё
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Индивидуальная экскурсия
5
1
130
за 1-3 чел.
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
В Валенсию из Аликанте или Бенидорма
Индивидуальная экскурсия
4.6
5
12ч
330
за 1-8 чел.
В Валенсию из Аликанте или Бенидорма
Однодневное авто-путешествие в один из самых ярких, современных и романтичных городов Испании
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-4 чел.
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Увидеть крупнейшие пещерные образования в Европе и открыть аутентичный городок по соседству
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-4 чел.
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест
Вдохновиться одним из самых красивых уголков Испании на дружеской экскурсии
Из Аликанте в семейную винодельню
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-3 чел.
Из Аликанте в семейную винодельню
Посетить уютное хозяйство, познакомиться с вековыми традициями и продегустировать качественное вино
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест
Индивидуальный квест
4ч 30м
150
за 1-5 чел.
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест
Побыть детективом, исследовать испанскую крепость и разгадать город-загадку
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Индивидуальная экскурсия
5
3
150
за 1-3 чел.
Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Один день в прекрасной Мурсии!
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
150
за 1-6 чел.
Один день в прекрасной Мурсии!
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Город-крепость Гвадалест
Индивидуальная экскурсия
5
4
176
за 1-3 чел.
Город-крепость Гвадалест
Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Индивидуальная экскурсия
5
4
170
за 1-3 чел.
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
Кальпе и Алтея за один день
Индивидуальная экскурсия
185
за 1-6 чел.
Кальпе и Алтея за один день
Экскурсия по двум городам Коста Бланка
Сафари-парк «Айтана»
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
5ч 30м
185
158
за 1-8 чел.
Сафари-парк «Айтана»
Познавательное путешествие в мир животных

Последние отзывы «Экскурсии Аликанте»

  • Отзыв на: Магия вечернего Аликанте
    Е
    Еlena
    7 октября 2021
    5
    Очень давольна. Милая компашка подобралась. Идея вечерней экскурсииию гениальная. Мария, спасибо
  • Отзыв на: Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
    К
    Ксения
    21 сентября 2021
    5
    Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию по живописным местам!
  • Отзыв на: Магия вечернего Аликанте
    М
    Марина
    12 сентября 2021
    5
    Это одна из самых прекрасных экскурсий в моей жизни! Вот уж действительно - магия. Магия города помноженная на магию прекрасного экскурсовода! Мы сразу сказали, что хотим нормальную экскурсию: с историей, достопримечательностями, можно много фактов. И Мария блестяще справилась! У меня в голове теперь прямо линия протянулось от всяких доисторичностей через Рим, мусульманские завоевания, Иберов и пр. Очень интересно Мария рассказывала про праздник города 24 июня! Это было невероятно. Мы внимательно осмотрели весь старый город, основательно разобрали замок Санта Барбара! Оценили Валенсийский модерн в ассортименте. И все это было очень весело! Ни разу не заумно или скучно. Мы и не заметили, как прошли три часа, да и после ещё никак не могли расстаться! В следующие дни мы сами более подробно осматривали замок, Соборы, Мэрию и без Марииных объяснений мы бы половины всего интересного там не нашли. Огромнейшее спасибо. Экскурсия выглядела, как встреча старых друзей, мы гуляли по городу. и захлёб разговаривали обо всем, а в это время огромное количество информации само собой укладывалось в голове! Мария ещё успевала и полезной информацией делится: где вкусно поесть, где красиво выпить, где керамическая мастерская, как платить в трамвае. Потрясающее погружение в среду получилось. Мария отлично подстраивается под клиента. Сначала она рассчитывала на плавный темп, комфортный для большинства, но оценив наше шило в некоторых местах, быстро перевела нас на рысь и мы ооочень много всего успели посмотреть! Даже после экскурсии Мария продолжала отвечать на наши вопросы в Вотсапе, что было очень приятным бонусом. Огромное спасибо, Мария! Дальнейших успехов и всяческих удач а Вашем нелегком, но таком нужном и прекрасном деле!
  • Отзыв на: Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
    В
    Виктория
    4 сентября 2021
    5
    Очень крутая экскурсия. Наш гид Ирина профессионал в своём деле. Было интересно, комфортно, мы получили море эмоций, сделали классные фотографии, вкусно пообедали и узнали много интересного. Ирине респект. Супер
  • Отзыв на: Магия вечернего Аликанте
    Д
    Далия
    9 августа 2021
    5
    Отличная экскурсия по вечернему Аликанте. Мария очень интересный рассказчик и просто очень интеллигентная и приятная девушка. Маршрут продуман до мелочей. Мы окунулись в атмосферу города со времён основания до нашего времени. Узнали много нового и теперь появились идеи куда ещё поехать и что посмотреть. Очень рекомендую экскурсию с Марией!
  • Отзыв на: Аликанте — любовь с первого взгляда
    Е
    Елена
    14 июля 2021
    5
    Чудесная экскурсия, очень содержательная и интересная. Это было наше первое знакомство с городом. Много информации об истории и культуре не только Аликанте, но и всей Испании. Посетили основные достопримечательности Аликанте, насладились потрясающими видами и вкусной едой. Совершили путешествие по разным историческим эпохам и получили представление о том, как жили люди в этом городе в различные времена.
  • Отзыв на: Аликанте — любовь с первого взгляда
    Е
    Елизавета
    7 июля 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! За 4 часа получилось увидеть все самые важные достопримечательности города и узнать много интересной информации о них! Весь маршрут был очень хорошо продуман: из самой старой части города (крепости Санта Барбара) через очень красочный и самобытный арабо- еврейский район к более "новой" части и набережной. Было видно, что Елена очень любит город, в котором живёт. Она очень живо преподносила информацию и очень подробно отвечала на все возникающие вопросы!
  • Отзыв на: Из Аликанте в Новельду, где живет дух Гауди
    С
    Светлана
    25 февраля 2020
    5
    Елена прекрасно провела экскурсию. Узнали много нового. Рассказывает интересно, содержательно. Спасибо большое. Будем заказывать с ней и другие экскурсии.
  • Отзыв на: Аликанте для своих
    Е
    Елена
    30 января 2020
    5
    Добрый день. Экскурсия понравилась. Николай приятный рассказчик и собеседник. В течение нашего пребывания в Аликанте всегда был на связи и помогал советами. Мы ему очень благодарны за это!
  • Отзыв на: Аликанте для своих
    О
    Оксана
    27 января 2020
    5
    Огромное спасибо гиду Николаю за проведённый день в Али Канте:) Очень доступно, с долей юмора доставлена информация об очень важных и интересных исторических событиях. Николай очень тонко чувствует настроение и запросы туристов, что позволило очень комфортно провести время. Много нюансов узнали и о других туристических местах Юга Испании:)), думаю, что это будут полезные лайф-хаки:) Отдельно порадовал тайм-аут в экскурсионной программе на кофе/вино в атмлсфенюрном местечке, где открывания вид на порт с высоты 26 этажа:) Очень рекомендуем провести время в этом чудесном городе с профессионалом:))
🇪🇸