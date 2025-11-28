Валенсия очарует вас сразу в двух ипостасях: средневекового города с узкими улочками, рынками и соборами и футуристического мегаполиса с дворцами искусства и зеркальными каналами.
Описание экскурсииЭкскурсия в королевскую Валенсию, во время которой мы познакомимся c историческим центром: Северный Вокзал, Историческое Здание Мерии, Центральный Рынок, Шелковая Биржа, самый узкий дом Европы, Кафедральный Собор, площадь Королевы. У Вас будет обязательное время на обед, дегустацию устриц и морских ежей и покупку сувениров, а при желании Вы можете подняться на одну из смотровых башен города. Вторая часть экскурсии - посещение Города Науки и Искусств, роскошного современного квартала города, который вырос благодаря архитектору Сантьяго Калатрава. Мы полюбуемся на Дворец Искусств Королевы Софии, Музей Науки, каналы, оранжерею с зелеными попугаями и великолепный парк, который вырос в осушенном русле реки Турия в 80 годах прошлого века. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса
- Услуги профессионального экскурсовода
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсии, описанные в программе
- Входные билеты в некоторые музеи, природные достопримечательности и замки (1-6 евро за человека)
По договоренности с туристами
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Выезд возможен из Бенидорма
- Финестрата
- Аликанте
- Кальпе
- Алтея
- Альбир
- Вила Хойоса
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
