Здесь вы попробуете свежайшие устрицы и морских читать дальше ежей, заглянете в самый узкий дом Европы и подниметесь на башню с видом на всю королевскую столицу.



А завершит путешествие прогулка по знаменитому Городу Науки и Искусств — визитной карточке современной Испании. Валенсия очарует вас сразу в двух ипостасях: средневекового города с узкими улочками, рынками и соборами и футуристического мегаполиса с дворцами искусства и зеркальными каналами.Здесь вы попробуете свежайшие устрицы и морских

Описание экскурсии Экскурсия в королевскую Валенсию, во время которой мы познакомимся c историческим центром: Северный Вокзал, Историческое Здание Мерии, Центральный Рынок, Шелковая Биржа, самый узкий дом Европы, Кафедральный Собор, площадь Королевы. У Вас будет обязательное время на обед, дегустацию устриц и морских ежей и покупку сувениров, а при желании Вы можете подняться на одну из смотровых башен города. Вторая часть экскурсии - посещение Города Науки и Искусств, роскошного современного квартала города, который вырос благодаря архитектору Сантьяго Калатрава. Мы полюбуемся на Дворец Искусств Королевы Софии, Музей Науки, каналы, оранжерею с зелеными попугаями и великолепный парк, который вырос в осушенном русле реки Турия в 80 годах прошлого века. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса

