Валенсия: исторический центр и Город Науки и Искусства

Валенсия очарует вас сразу в двух ипостасях: средневекового города с узкими улочками, рынками и соборами и футуристического мегаполиса с дворцами искусства и зеркальными каналами.

Здесь вы попробуете свежайшие устрицы и морских
ежей, заглянете в самый узкий дом Европы и подниметесь на башню с видом на всю королевскую столицу.

А завершит путешествие прогулка по знаменитому Городу Науки и Искусств — визитной карточке современной Испании.

Описание экскурсии

Экскурсия в королевскую Валенсию, во время которой мы познакомимся c историческим центром: Северный Вокзал, Историческое Здание Мерии, Центральный Рынок, Шелковая Биржа, самый узкий дом Европы, Кафедральный Собор, площадь Королевы. У Вас будет обязательное время на обед, дегустацию устриц и морских ежей и покупку сувениров, а при желании Вы можете подняться на одну из смотровых башен города. Вторая часть экскурсии - посещение Города Науки и Искусств, роскошного современного квартала города, который вырос благодаря архитектору Сантьяго Калатрава. Мы полюбуемся на Дворец Искусств Королевы Софии, Музей Науки, каналы, оранжерею с зелеными попугаями и великолепный парк, который вырос в осушенном русле реки Турия в 80 годах прошлого века. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Экскурсии, описанные в программе
Что не входит в цену
  • Входные билеты в некоторые музеи, природные достопримечательности и замки (1-6 евро за человека)
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Выезд возможен из Бенидорма
  • Финестрата
  • Аликанте
  • Кальпе
  • Алтея
  • Альбир
  • Вила Хойоса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

