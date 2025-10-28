Многие представляют Бенидорм как современный город с небоскрёбами и пляжами. Мы покажем вам районы, которые оправдывают это звание.
Но не только их! Вас также ждёт исторический центр — с узкими улочками, двориками, древними зданиями и легендами о пиратах.
Вы посетите интересные локации и выйдете к порту, куда много столетий назад причаливали корабли из Карфагена.
Описание экскурсии
Первая часть: пешая экскурсия (2–2,5 часа)
- Мы изучим исторический центр города — холм Канфали.
- Заглянем в старейшее здание — церковь Святого Иоакима и Святой Анны.
- Поднимемся на Балкон Средиземноморья.
- Полюбуемся на руины крепости, которая защищала город от пиратов.
- Прогуляемся по узким мощёным улочкам и рассмотрим старинные фасады рыбацких домов.
Вторая часть: автобусная экскурсия (около 1 часа)
- Мы проедем через современные кварталы с самыми высокими небоскрёбами Испании.
- Рассмотрим Гранд Отель Бали, жилые комплексы Интемпо, Негури, Финестрат, Сьерра Картина.
- Обязательно поднимемся на смотровые площадки: Аквила или Гранд Отеля.
- Необыкновенные легенды о местных жителях.
- Какие события происходили здесь много столетий тому назад.
- О таинственной улочке Кошек и главном символе Бенидорма — деревянной фигурке Девы Марии.
- Где в 4 веке до н. э. появилось поселение иберов, которое до сих пор изучают археологи.
- О великолепной крепости, на месте которой возвышается знаменитый Балкон Средиземноморья.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Vito, Mercedes Sprinter или легковом автомобили Skoda, Mercedes, Toyota (в зависимости от количества человек).
- Дополнительно оплачивается билет на смотровые площадки — €8/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
|Дети до 12 лет
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Эльче
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Вера — Организатор в Бенидорм
Провела экскурсии для 3536 туристов
Мы — профессиональная команда гидов, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных путешественников — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На европейском рынке наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Обещаем вам лучшие впечатления!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Э
Эвелина
28 окт 2025
Отличная и интересная экскурсия. Спасибо Валерии!
М
Марина
5 сен 2025
Прекрасная Валерия, после этого замечательного вечера мы ждём с нетерпением нашего следующего тура с Вами!
Валерия очень знающий гид, всегда готовый гибко подстроиться под пожелания туристов. С Валерий надёжно, интересно, весело и легко. Как говориться, highly recommended!
С
Светлана
10 авг 2025
Валерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полное впечатление об истории города, о развитии, о знаковых местах. Наш гид ответила на все наши вопросы, была грамотной, внимательной. Спасибо большое!
Лилия
12 июн 2025
Огромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мы замечательно провели время! Валерия,Вы лучшая!!!
E
Elvyra
26 мая 2025
Vsio SUPER ❣️❣️❣️
Входит в следующие категории Бенидорм
