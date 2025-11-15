Описание тура
Организационные детали
Экскурсии проходят на автомобиле. Маршрут включает как побережье, так и горные регионы. Важно взять с собой лёгкую куртку или кофту — в горах может быть прохладно. Для посещения пляжа — купальник. Возрастных и физических ограничений нет. Возможен учёт индивидуальных пожеланий.
Программа тура по дням
Вулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-Матео
Встречаемся и едем к вулканическому кратеру Бандама, впечатляющей котловине глубиной 170 метров и диаметром около километра. Это один из немногих кратеров в мире, где когда-то жили люди. По соседству находится старейшее гольф-поле Испании и винодельни, где производят вино, упомянутое Шекспиром. Здесь его можно будет продегустировать и, при желании, купить бутылку-другую.
Затем мы отправимся в небольшой провинциальный городок Сан-Матео с классической архитектурой Канар. По выходным здесь работает один из самых известных на острове фермерских рынков, где продаются традиционные продукты — от ароматной свиной колбасы до мёда и свежих сыров.
Следующей остановкой станет Пико-де-Лас-Ньевес, самая высокая точка острова — 1949 метров над уровнем моря. С обзорной площадки открываются потрясающие панорамы: от Гран-Канарии до Тенерифе и Гомеры, а в хорошую погоду — и до других западных островов архипелага. После этого нас ждёт Кальдера-де-лос-Мартелес — ещё один вулкан с цветущими альпийскими лугами в центре.
Затем мы окажемся в ущелье Гуайадеке — уникальной местности с древними пещерными постройками. В вырубленных в скалах жилищах до сих пор располагаются рестораны и даже церковь. По дороге через ущелье вы увидите традиционные таверны, особенно оживлённые в выходные дни. Завершим день в Маспаломасе, на юге острова, среди знаменитых песчаных дюн. Этот охраняемый природный парк представляет собой настоящую пустыню на берегу Атлантики. Можно насладиться её видами со смотровой площадки или пройтись по специально проложенным тропам.
Город и его история, дом-музей Колумба, пляжный отдых
Этот день начнём с прогулки по старинному району Вегета, сердцу столицы Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Увидим узенькие мощёные улицы, живописные дворики, дома с деревянными балконами в колониальном стиле. Вы узнаете о мореплавателях, завоевателях, пиратах и первооткрывателях. Заглянем в Дом-музей Христофора Колумба, где он останавливался по пути в Новый Свет. У нас будет достаточно времени на фото, покупки и чашку кофе в аутентичном кафе.
Затем — отдых на пляже Лас-Кантерас, одном из лучших городских пляжей Европы. Просторная береговая линия протяжённостью 3 километра, золотистый песок и, главное, риф Ла-Барра, создающий естественную защиту от волн, — идеальные условия для купания. В завершение — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение по острову
- Обзорная прогулка по городу Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Гран-Канарии и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи и церкви