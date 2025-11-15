Встречаемся и едем к вулканическому кратеру Бандама, впечатляющей котловине глубиной 170 метров и диаметром около километра. Это один из немногих кратеров в мире, где когда-то жили люди. По соседству находится старейшее гольф-поле Испании и винодельни, где производят вино, упомянутое Шекспиром. Здесь его можно будет продегустировать и, при желании, купить бутылку-другую.

Затем мы отправимся в небольшой провинциальный городок Сан-Матео с классической архитектурой Канар. По выходным здесь работает один из самых известных на острове фермерских рынков, где продаются традиционные продукты — от ароматной свиной колбасы до мёда и свежих сыров.

Следующей остановкой станет Пико-де-Лас-Ньевес, самая высокая точка острова — 1949 метров над уровнем моря. С обзорной площадки открываются потрясающие панорамы: от Гран-Канарии до Тенерифе и Гомеры, а в хорошую погоду — и до других западных островов архипелага. После этого нас ждёт Кальдера-де-лос-Мартелес — ещё один вулкан с цветущими альпийскими лугами в центре.

Затем мы окажемся в ущелье Гуайадеке — уникальной местности с древними пещерными постройками. В вырубленных в скалах жилищах до сих пор располагаются рестораны и даже церковь. По дороге через ущелье вы увидите традиционные таверны, особенно оживлённые в выходные дни. Завершим день в Маспаломасе, на юге острова, среди знаменитых песчаных дюн. Этот охраняемый природный парк представляет собой настоящую пустыню на берегу Атлантики. Можно насладиться её видами со смотровой площадки или пройтись по специально проложенным тропам.