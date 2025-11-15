Мои заказы

Гран-Канария - место, которое впечатляет: персональная поездка от дюн до вершин

Увидеть древние вулканы, посетить дом Колумба и отдохнуть на одном из лучших городских пляжей Европы
Во время путешествия я познакомлю вас с Гран-Канарией с разных сторон — от древних вулканов до песчаных дюн и аутентичных горных поселений. Мы прогуляемся по историческому центру Лас-Пальмаса с архитектурой
читать дальше

колониальной эпохи. Поговорим о культуре, прошлых эпохах и мифах Канарских островов. Проведём время на живописных пляжах и полюбуемся настоящей пустыней на берегу Атлантики. И всё это — только для вашей компании, в сопровождении гида и на комфортном транспорте.

Гран-Канария - место, которое впечатляет: персональная поездка от дюн до вершин
Гран-Канария - место, которое впечатляет: персональная поездка от дюн до вершин
Гран-Канария - место, которое впечатляет: персональная поездка от дюн до вершин
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя23
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Экскурсии проходят на автомобиле. Маршрут включает как побережье, так и горные регионы. Важно взять с собой лёгкую куртку или кофту — в горах может быть прохладно. Для посещения пляжа — купальник. Возрастных и физических ограничений нет. Возможен учёт индивидуальных пожеланий.

Программа тура по дням

1 день

Вулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-Матео

Встречаемся и едем к вулканическому кратеру Бандама, впечатляющей котловине глубиной 170 метров и диаметром около километра. Это один из немногих кратеров в мире, где когда-то жили люди. По соседству находится старейшее гольф-поле Испании и винодельни, где производят вино, упомянутое Шекспиром. Здесь его можно будет продегустировать и, при желании, купить бутылку-другую.

Затем мы отправимся в небольшой провинциальный городок Сан-Матео с классической архитектурой Канар. По выходным здесь работает один из самых известных на острове фермерских рынков, где продаются традиционные продукты — от ароматной свиной колбасы до мёда и свежих сыров.

Следующей остановкой станет Пико-де-Лас-Ньевес, самая высокая точка острова — 1949 метров над уровнем моря. С обзорной площадки открываются потрясающие панорамы: от Гран-Канарии до Тенерифе и Гомеры, а в хорошую погоду — и до других западных островов архипелага. После этого нас ждёт Кальдера-де-лос-Мартелес — ещё один вулкан с цветущими альпийскими лугами в центре.

Затем мы окажемся в ущелье Гуайадеке — уникальной местности с древними пещерными постройками. В вырубленных в скалах жилищах до сих пор располагаются рестораны и даже церковь. По дороге через ущелье вы увидите традиционные таверны, особенно оживлённые в выходные дни. Завершим день в Маспаломасе, на юге острова, среди знаменитых песчаных дюн. Этот охраняемый природный парк представляет собой настоящую пустыню на берегу Атлантики. Можно насладиться её видами со смотровой площадки или пройтись по специально проложенным тропам.

Вулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-МатеоВулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-МатеоВулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-МатеоВулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-МатеоВулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-МатеоВулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-МатеоВулканы и дюны Атлантики, провинциальный городок Сан-Матео
2 день

Город и его история, дом-музей Колумба, пляжный отдых

Этот день начнём с прогулки по старинному району Вегета, сердцу столицы Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Увидим узенькие мощёные улицы, живописные дворики, дома с деревянными балконами в колониальном стиле. Вы узнаете о мореплавателях, завоевателях, пиратах и первооткрывателях. Заглянем в Дом-музей Христофора Колумба, где он останавливался по пути в Новый Свет. У нас будет достаточно времени на фото, покупки и чашку кофе в аутентичном кафе.

Затем — отдых на пляже Лас-Кантерас, одном из лучших городских пляжей Европы. Просторная береговая линия протяжённостью 3 километра, золотистый песок и, главное, риф Ла-Барра, создающий естественную защиту от волн, — идеальные условия для купания. В завершение — трансфер в аэропорт.

Город и его история, дом-музей Колумба, пляжный отдыхГород и его история, дом-музей Колумба, пляжный отдыхГород и его история, дом-музей Колумба, пляжный отдыхГород и его история, дом-музей Колумба, пляжный отдыхГород и его история, дом-музей Колумба, пляжный отдых

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение по острову
  • Обзорная прогулка по городу Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Гран-Канарии и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи и церкви
Место начала и завершения?
Аэропорт Гран-Канарии, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Гране-Канарии
Добрый день! Давайте знакомиться — меня зовут Светлана. Я живу в столице Гран-Канарии Лас-Пальмасе с 2012 года. Мне всегда нравилось путешествовать, поэтому я использую любую возможность, чтобы изучать наш остров
читать дальше

вечной весны. И мне бы хотелось пригласить вас на прогулку по чудесному острову, чтобы вы увидели красоту канарских пейзажей, их разнообразие и многогранность. Я постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили этот остров так же сильно, как люблю его я.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Грана-Канарии

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гране-Канарии
Все туры из Грана-Канарии