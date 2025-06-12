Найдено 1 тур в Гране-Канарии на русском языке, цена €600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На машине 2 дня Гран-Канария - место, которое впечатляет: персональная поездка от дюн до вершин Увидеть древние вулканы, посетить дом Колумба и отдохнуть на одном из лучших городских пляжей Европы Начало: Аэропорт Гран-Канарии, время - по договорённости €600 за всё до 4 чел.

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