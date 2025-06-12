Гран-Канария - место, которое впечатляет: персональная поездка от дюн до вершин
Увидеть древние вулканы, посетить дом Колумба и отдохнуть на одном из лучших городских пляжей Европы
Начало: Аэропорт Гран-Канарии, время - по договорённости
12 июн в 10:00
13 июн в 08:00
€600 за всё до 4 чел.
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