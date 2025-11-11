В этом путешествии мы объединим три знаковых места, которые расположены на территории Каталонии и связаны с историей жизни и творчества великого художника-сюрреалиста.
Описание экскурсииМы посетим театр-музей в родном городе Сальвадора Дали Фигерасе. Познакомимся с тем революционным сюром, который привнёс в искусство и повседневную жизнь великий мистификатор. Обозрим шедевры вышедшие из-под его кисти, познакомимся с неизвестным, неожиданным, невероятным Дали! Выясним истоки его творчества, взглядов, понятий, представлений об окружающем мире. Побываем в имении семейства Дали в Порт-Лигате – том самом месте, которое служило волшебным магнитом, притягивающим мировую элиту, богемный люд того времени. Это место под солнцем, которое сам Дали считал лучшим на этой Земле. А также посетим замок XI века, подаренный и отреставрированный, как это мог сделать только Великий Дали для женщины всей его жизни, музы, без которой непонятно, как могла бы сложиться жизнь великого мастера – русской женщины по имени Елена Дьяконова, известной миру как Гала.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Кадакес
- Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
- Поместье четы Дали в Порт-Лигат
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
