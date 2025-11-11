Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этом путешествии мы объединим три знаковых места, которые расположены на территории Каталонии и связаны с историей жизни и творчества великого художника-сюрреалиста.

Валерий Ваш гид в Кадакесе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 11 часов Размер группы 1-3 человека Когда Ежедневно, по договоренности €560 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Мы посетим театр-музей в родном городе Сальвадора Дали Фигерасе. Познакомимся с тем революционным сюром, который привнёс в искусство и повседневную жизнь великий мистификатор. Обозрим шедевры вышедшие из-под его кисти, познакомимся с неизвестным, неожиданным, невероятным Дали! Выясним истоки его творчества, взглядов, понятий, представлений об окружающем мире. Побываем в имении семейства Дали в Порт-Лигате – том самом месте, которое служило волшебным магнитом, притягивающим мировую элиту, богемный люд того времени. Это место под солнцем, которое сам Дали считал лучшим на этой Земле. А также посетим замок XI века, подаренный и отреставрированный, как это мог сделать только Великий Дали для женщины всей его жизни, музы, без которой непонятно, как могла бы сложиться жизнь великого мастера – русской женщины по имени Елена Дьяконова, известной миру как Гала.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату