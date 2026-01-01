Найдено 2 экскурсии в Кадакесе на русском языке, цены от €330. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

11 часов Индивидуальная до 3 чел. Сальвадор Дали: история одного гения. «Треугольник Дали» Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности €560 за всё до 3 чел. На автобусе 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус Начало: По договоренности Расписание: По договоренности €330 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кадакесу Самые популярные экскурсии в Кадакесе Сальвадор Дали: история одного гения. «Треугольник Дали»; Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Кадакесу в августе 2026 Сейчас в Кадакесе можно забронировать 2 экскурсии от 330 до 560.

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