Херес – это родина знаменитого хереса, страстного фламенко и благородных андалузских лошадей.
Мы прогуляемся по историческому центру, увидим Кафедральный собор, старинные дворцы и церкви с потрясающей архитектурой, заглянем в музей времени,
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииХерес – это город, где аромат вина витает в воздухе, фасады старинных дворцов поражают своей красотой, а фламенко звучит так, как больше нигде в Испании. Здесь смешиваются богатая история, гастрономические традиции и искусство, делая прогулку по его улицам настоящим путешествием в глубину андалусской культуры. Что вас ждёт? Великолепная архитектура и история старого города Мы прогуляемся по историческому центру, где роскошные фасады дворцов и величественные церкви создают атмосферу старой Испании, полной благородства и традиций. Вы увидите уникальные детали, которые делают хересскую архитектуру особенной и неповторимой. Сумасшедшая красота храмов Здесь каждая церковь — шедевр, где смешиваются готика, барокко и мавританские элементы. Мы заглянем в Кафедральный собор Хереса, где хранятся тайны прошлого и произведения искусства, и узнаем, почему его фасад один из самых эффектных в Испании. Традиции хереса – легендарные винные погреба Херес известен во всём мире своими винодельнями. Мы поговорим о традициях виноделия, старинной системе выдержки «солера» и знаковых бодегах. Вы узнаете, почему вино Хереса уникально и как оно связано с историей города. Табанко – что это такое и почему их любят местные Мы заглянем в одно из традиционных хересских заведений – табанко, узнаем их историю, связь с фламенко и винной культурой. Эти места – настоящая душа Хереса, где можно почувствовать ритм жизни города. Музей времени – коллекция, которой нет равных Этот необычный музей собрал старинные часы и механизмы со всего мира. Здесь можно буквально услышать, как тикает история, увидеть антикварные маятники, башенные часы и уникальные музыкальные механизмы. Спокойный финал в уютной атмосфере Завершим прогулку в атмосферном уголке старого города, где можно вдохнуть неспешный ритм жизни Хереса и полюбоваться его средневековыми улочками.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Calle Alameda Vieja, s/n, 11403 Jerez de la Frontera, Cádiz
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.