Все экскурсии в Кадисе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кадисе – доступно 18 экскурсий на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €91. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кадисе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-6 чел.
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Погружение в самобытную историю, архитектуру и быт одного из старейших городов Западной Европы
10ч
€321
за 1 чел.
6ч
€268
за 1 чел.
2ч
€91
за 1 чел.
6ч
€268
за 1 чел.
8ч
€268
за 1 чел.
10ч
€321
за 1 чел.
6ч
€321
за 1 чел.
6ч
€268
за 1 чел.
3ч
€150
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Кадиса»
- NNadežda6 августа 2021Очень хорошо провели время с гидом Антониной. Познакомились с городом, посетили наиболее знаковые исторические места, побывали на местном рынке. Однозначно рекомендуем!
- аалена21 февраля 2020Перед экскурсией мы знали только, что город нас "притягивает", но никакого "структурного и конкретного интереса" не было. Поэтому мы постоянно задавали разные вопросы "обо всем" - и получили ответы почти на все. В итоге у нас получилось собрать свое, личное впечатление о городе, возможно не по "путеводителю" - но именно такой результат мы и хотели получить. Спасибо!
- ВВладимир2 декабря 2019Достойная обзорная экскурсия, после которой можно уверенно сказать: "Да, я побывал в Кадисе и теперь сам могу кое-что о нём рассказать". Антонина прекрасно ведёт экскурсию, знает ответ на любой вопрос, относящийся как к теме экскурсии, так и Испании вообще. Во время экскурсии несколько раз моментально скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую безоговорочно.