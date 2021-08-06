Экскурсии Кадиса

Все экскурсии в Кадисе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кадисе – доступно 18 экскурсий на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €91. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кадисе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
Конные прогулкиПешком
Вид
Для кого
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
12ч
321
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
300
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
8
130
за 1-6 чел.
Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
Погружение в самобытную историю, архитектуру и быт одного из старейших городов Западной Европы
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
10ч
321
за 1 чел.
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Тарифу и Кадис с выездом с Коста дель Соль
12ч
321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Тарифу и Кадис с выездом с Коста дель Соль
Экскурсия в Ронду и Пуэрто Банус с возможностью выезда из Коста дель Соль
321
за 1 чел.
Экскурсия в Ронду и Пуэрто Банус с возможностью выезда из Коста дель Соль
Поcещение крокодиловой фермы, парка бабочек и аквапарка
268
за 1 чел.
Поcещение крокодиловой фермы, парка бабочек и аквапарка
Лучшее Фламенко шоу на Коста дель Соль
91
за 1 чел.
Лучшее Фламенко шоу на Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Дельфинарий, аквариум и канатная дорога
268
за 1 чел.
Дельфинарий, аквариум и канатная дорога
Обзорная экскурсия по Малаге
268
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Малаге
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Нерху и Фрехильяну с Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
10ч
321
за 1 чел.
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
10ч
321
за 1 чел.
Херез и Кадиз с возможностью выезда из Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Малагу и Ботанический сад
321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Малагу и Ботанический сад
Индивидуальная экскурсия в Херез (шоу лошадей и винные погреба) с Коста дель Соль
10ч
321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Херез (шоу лошадей и винные погреба) с Коста дель Соль
Африканский зоопарк, биопарк и школа верховой езды
268
за 1 чел.
Африканский зоопарк, биопарк и школа верховой езды
Морская рыбалка в Марбелье
150
за 1 чел.
Морская рыбалка в Марбелье

Последние отзывы «Экскурсии Кадиса»

  • Отзыв на: Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
    N
    Nadežda
    6 августа 2021
    5
    Очень хорошо провели время с гидом Антониной. Познакомились с городом, посетили наиболее знаковые исторические места, побывали на местном рынке. Однозначно рекомендуем!
  • Отзыв на: Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
    а
    алена
    21 февраля 2020
    5
    Перед экскурсией мы знали только, что город нас "притягивает", но никакого "структурного и конкретного интереса" не было. Поэтому мы постоянно задавали разные вопросы "обо всем" - и получили ответы почти на все. В итоге у нас получилось собрать свое, личное впечатление о городе, возможно не по "путеводителю" - но именно такой результат мы и хотели получить. Спасибо!
  • Отзыв на: Влюбиться в древний Кадис за 3 часа
    В
    Владимир
    2 декабря 2019
    5
    Достойная обзорная экскурсия, после которой можно уверенно сказать: "Да, я побывал в Кадисе и теперь сам могу кое-что о нём рассказать". Антонина прекрасно ведёт экскурсию, знает ответ на любой вопрос, относящийся как к теме экскурсии, так и Испании вообще. Во время экскурсии несколько раз моментально скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую безоговорочно.
🇪🇸