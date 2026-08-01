Найдено 4 экскурсии в Кадисе на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 4 часа 17 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Прогулка по Кадису - старейшему городу юга Европы Присмотреться к маленькому, но очень важному городу и услышать захватывающие сюжеты из его истории от €130 за всё до 8 чел. Пешая 4 часа 15 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь, Кадис Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю Начало: На площади Конституции от €240 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа Мини-группа до 4 чел. Кадис - дыхание океана и вечная история Начало: Плз Сан Хуан де Диос, Кадис Расписание: По договоренности €250 за человека Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры Начало: Калле Аламеда Вьеха, с/н, 11403 Хереш де ла Фронте... Расписание: По договоренности €250 за всё до 4 чел.

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