Отзыв на: Влюбиться в древний Кадис за 3 часа N Nadežda 5 Очень хорошо провели время с гидом Антониной. Познакомились с городом, посетили наиболее знаковые исторические места, побывали на местном рынке. Однозначно рекомендуем!

Отзыв на: Влюбиться в древний Кадис за 3 часа а алена 5 Перед экскурсией мы знали только, что город нас "притягивает", но никакого "структурного и конкретного интереса" не было. Поэтому мы постоянно задавали разные вопросы "обо всем" - и получили ответы почти на все. В итоге у нас получилось собрать свое, личное впечатление о городе, возможно не по "путеводителю" - но именно такой результат мы и хотели получить. Спасибо!