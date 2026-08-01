Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Кадису - старейшему городу юга Европы
Присмотреться к маленькому, но очень важному городу и услышать захватывающие сюжеты из его истории
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кадис
Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю
Начало: На площади Конституции
10 авг в 15:00
11 авг в 10:00
от €240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Кадис - дыхание океана и вечная история
Начало: Плз Сан Хуан де Диос, Кадис
Расписание: По договоренности
€250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Херес - город вина, фламенко и величественной архитектуры
Начало: Калле Аламеда Вьеха, с/н, 11403 Хереш де ла Фронте...
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кадису
Самые популярные экскурсии в Кадисе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Кадису в августе 2026
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