Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Горная сказка у подножья вечнозеленых склонов Пиренеев, заключённая в объятия заснеженными горными ⛰️ вершинами, теряющимися в облаках, и быстрыми водами горных рек. Переплетенная древнейшими традициями и обычаями с современной реальностью. Средневековые постройки, романские церкви, узкие булыжные мостовые и извилистые ленты высокогорных серпантинов придают этой маленькой стране незабываемый колорит.

В 805 году король Аквитании Людовик Благочестивый одержал победу над сарацинами благодаря жителям андорранской общины, которые провели короля и его войско в тыл к врагам через горные перевалы. За эту помощь французский король Карл Великий подарил общине Андорры Великую хартию Свободы. Именно 805 год считается первым годом существования Андорранского княжества. Государство занимает небольшой участок Пиренеев в самом центре горного массива, граничит на севере с Францией и на юге с Испанией. Карликовое государство с территорией 468 кв. км. и численностью населения почти 100 000, большая часть из которых иностранцы (андорранцы составляют лишь 45, 98%). Высший законодательный орган-однопалатный Генеральный совет Долин, состоящий из 28 членов, которые избираются на 4 года. Глава Генерального совета — генеральный синдик, избираемый из числа членов совета. Андорра (по конституции 1993 года) является суверенным парламентским княжеством, а фактически-республикой. Главы государства-президент Франции и епископ Урхельский из пограничного испанского города Ла-Сеу-де-Уржель. Такое положение существует с 1278 года. Оба имеют титул князей Андорры и представлены в стране наместниками-викариями (вигье).

Миниатюрная Андорра вместила в себя различные музеи 🖼 и достопримечательности 🏛️ столь разного характера, такие как микроминиатюры Николая Сядристого в музее миниатюр в Ордино и музей исторических автомобилей Энкампа. Однако, главная и самая важная достопримечательность Андорры — статуя девы Марии-Богоматери Меричель, являющейся покровительницей княжества.

Экскурсия по Андорре начинается с первого самого высокогорного города в Европе — Пас-дэ-ла-Каса. Побываем на высоте 2405 метров. Совершим дегустацию андорранского вина, сыров и мясной продукции. Посетим жемчужину Андорры часовню Сан Жоан де Каселлес, которая датируется XII веком. Увидим святую Меритшел — покровительницу всей Андорры. Вы сможете насладиться великолепными пейзажами, которые будут нас сопровождать за все время поездки. По окончании экскурсии 🧭, у Вас будет свободное время в районе 3–4 часов для покупок в столице Андорра-ла-Велья.