Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Барселона
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €257 за человека

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Барселона
Красавица Барселона… Древняя и Средневековая, Готическая и Модернистская, Барселона Морская, Спортивная и, конечно же, Барселона Гауди. Такая разная и такая соблазнительная… Барселона очаровывает и побуждает возвращаться ещё и ещё…
Большой выбор вариантов проведения индивидуальных экскурсий по Барселоне. Более детальная информация при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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