Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Красавица Барселона… Древняя и Средневековая, Готическая и Модернистская, Барселона Морская, Спортивная и, конечно же, Барселона Гауди. Такая разная и такая соблазнительная… Барселона очаровывает и побуждает возвращаться ещё и ещё…
Большой выбор вариантов проведения индивидуальных экскурсий по Барселоне. Более детальная информация при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.