Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Красавица Барселона… Древняя и Средневековая, Готическая и Модернистская, Барселона Морская, Спортивная и, конечно же, Барселона Гауди. Такая разная и такая соблазнительная… Барселона очаровывает и побуждает возвращаться ещё и ещё…

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