Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Сант Микель дель Фай

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Сант Микель дель Фай
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €289 за человека

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Сант Микель дель Фай
Здесь невольно начинаешь верить в чудеса, и понимаешь тех, кто когда-то давно решился построить монастырь именно здесь.
Полон тайн и легенд, с древней историей 📖, с восхитительными окружающими пейзажами, монастырь с давних времен привлекал к себе людей своей необычайной красотой. Старинный монастырь Сант Микель дель Фай XI века расположен в природной пещере в окружении лесистых гор ⛰️, водопадов, сталактитовых гротов и рек. В округе — множество пешеходных троп и великолепные пейзажи.
Судя по археологическим раскопкам, этот живописный уголок издавна является местом поклонения, еще до прихода христианства. Первые сведения о церкви-пещере святого Михаила относятся к 997 году, в котором она была передана в дар Гомбау Бесорскому Рамоном Боррелем на строительство монастыря. Вплоть до 1557 года в монастыре проживала община монахов-бенедиктинцев. Затем им стали управлять священники, не несущие обета затворничества. Церковь ⛪ святого Михаила — это единственная в Испании романская церковь, укрывшаяся в пещере, сводами и стенами которой служит скала.
Внутри церкви следует обратить особое внимание на готический клирос XV века и надгробную плиту графа Гильема Беренгера Аусонского (около 1000 года). На пути к водопаду на реке Тенес нам попадутся многочисленные пористые скалы из травертина, сформировавшиеся в результате соединений карбоната кальция на стволах и листьях растений. В XIX веке Сант Микель дель Фай был открыт писателями-романтиками, поведавшими миру о его красоте, истории и легендах.
Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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