Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Здесь невольно начинаешь верить в чудеса, и понимаешь тех, кто когда-то давно решился построить монастырь именно здесь.

Полон тайн и легенд, с древней историей 📖, с восхитительными окружающими пейзажами, монастырь с давних времен привлекал к себе людей своей необычайной красотой. Старинный монастырь Сант Микель дель Фай XI века расположен в природной пещере в окружении лесистых гор ⛰️, водопадов, сталактитовых гротов и рек. В округе — множество пешеходных троп и великолепные пейзажи.

Судя по археологическим раскопкам, этот живописный уголок издавна является местом поклонения, еще до прихода христианства. Первые сведения о церкви-пещере святого Михаила относятся к 997 году, в котором она была передана в дар Гомбау Бесорскому Рамоном Боррелем на строительство монастыря. Вплоть до 1557 года в монастыре проживала община монахов-бенедиктинцев. Затем им стали управлять священники, не несущие обета затворничества. Церковь ⛪ святого Михаила — это единственная в Испании романская церковь, укрывшаяся в пещере, сводами и стенами которой служит скала.

Внутри церкви следует обратить особое внимание на готический клирос XV века и надгробную плиту графа Гильема Беренгера Аусонского (около 1000 года). На пути к водопаду на реке Тенес нам попадутся многочисленные пористые скалы из травертина, сформировавшиеся в результате соединений карбоната кальция на стволах и листьях растений. В XIX веке Сант Микель дель Фай был открыт писателями-романтиками, поведавшими миру о его красоте, истории и легендах.

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.