Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Прекрасные пейзажи, свежие устрицы и белое французское вино 🍷 — вот необходимые ингредиенты для коктейля под названием «удовольствие»! По мнению французов устрицы не только деликатес, но ещё и сильный афродизиак. Поэтому не удивительно, что Казанова съедал немалое количество этих моллюсков каждый день!

Этот двустворчатый моллюск — целая кладезь необходимых человеческому организму веществ-витаминов и микроэлементов (фосфор, магний, железо, кальций, йод). Устрицы укрепляют иммунитет, снижают уровень холестерина, оказывают тонизирующее действие на нервную систему. Суточная норма железа и меди в организме человека содержится всего в 6 устрицах! Это один из тех немногих продуктов, который может вызвать двоякие чувства, но никого не оставит равнодушным…

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.