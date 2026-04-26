Описание экскурсииПриглашаем в сердце гор Сьерра Трамунтана! Если вы мечтаете о полном единении с природой и загадочной историей, у нас есть идеальное предложение для вас. С приглашением на увлекательный хайкинг к древней арабской крепости в окрестностях города Аларо, ваше путешествие начнется с комфортного трансфера и полного комплекта необходимого снаряжения. Наши опытные проводники гарантируют, что ваш путь будет не только безопасным, но и захватывающим. При достижении древней арабской крепости, профессиональный гид расскажет вам захватывающую историю этого уникального места, раскрывая его тайны и связь с богатым культурным наследием. Окунитесь в волшебную атмосферу прошлого, ощущая дыхание времени под каждым шагом. В завершение этого путешествия вас ждет невероятная сюрприз - живописная смотровая площадка на вершине, где вы сможете насладиться захватывающим видом на окружающие горы и долины, насладиться которыми вы сможете сидя в кафешке с умопомрачительным видом. Продолжительность тура 6часов. Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. (если вас больше чем 4 чел. запрашивайте цену в личке).
Что включено
- Услуги гида
- Вода
Начало: Майорка
Завершение: Там же, где и начинали
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€400 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.