Владислав Ваш гид в Майорке Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский Язык проведения 2 часа 1-5 человек

Описание экскурсии Приглашаем в сердце гор Сьерра Трамунтана! Если вы мечтаете о полном единении с природой и загадочной историей, у нас есть идеальное предложение для вас. С приглашением на увлекательный хайкинг к древней арабской крепости в окрестностях города Аларо, ваше путешествие начнется с комфортного трансфера и полного комплекта необходимого снаряжения. Наши опытные проводники гарантируют, что ваш путь будет не только безопасным, но и захватывающим. При достижении древней арабской крепости, профессиональный гид расскажет вам захватывающую историю этого уникального места, раскрывая его тайны и связь с богатым культурным наследием. Окунитесь в волшебную атмосферу прошлого, ощущая дыхание времени под каждым шагом. В завершение этого путешествия вас ждет невероятная сюрприз - живописная смотровая площадка на вершине, где вы сможете насладиться захватывающим видом на окружающие горы и долины, насладиться которыми вы сможете сидя в кафешке с умопомрачительным видом. Продолжительность тура 6часов. Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. (если вас больше чем 4 чел. запрашивайте цену в личке).

