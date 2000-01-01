Все экскурсии в Майорке

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Майорке – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €25, посетите достопримечательности: Кафедральный собор, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Майорке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь