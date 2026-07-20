Аудиогид
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Начало: Площадь Испании, 6 (Площадь перед ж/д вокзалом)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€9 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Пальме - Пусть тебе приснится Пальма де Майорка
Начало: Парк дел Мар перед Кафедральнм Собором
Расписание: по согласованию с гидом утром и вечером
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Любой день. Любое время
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Начало: В отеле туриста
Расписание: по заказу клиента
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Майорку! (Транспорт оплачивается отдельно)
Начало: Ваш отель
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Форментор + посещение винодельни (Транспорт оплачивается отдельно)
Начало: По согласованию
Расписание: В любое время
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пальма-де-Майорка
Начало: Майорка
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по волшебной Вальдемоссе
Начало: Майорка
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
€400 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Майорка: Тур по топовым пляжам восточного побережья
Начало: Майорка
€400 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По Стопам Рыцарей: Треккинг к Крепости Аларо
Начало: Майорка
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вальдемосса и усадьба Сон Мароич (транспорт оплачивается отдельно)
Начало: По договоренности. Возможно начало из отеля
Расписание: По договоренности
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Все было отлично, очень понравилось
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Л
Мы очень благодарны Вячеславу за проведенную экскурсию. Осмотрели весь центр, значимые места. Окунулись в атмосферу города, почувствовали историю и Пальмы,
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Б
Много исторических фактов узнали о Майорке, ведь она действительно богатая. Интересная экскурсия, если впервые знакомится с островом
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Т
Много исторических фактов узнали о Майорке, ведь она действительно богатая. Интересная экскурсия, если впервые знакомится с островом
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M
Очень удобно, хорошая цена. Интересные рассказы💕
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О
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M
Очень понравилась экскурсия!
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О
Экскурсия открывает для вас совсем другую, относительно пляжного формата, Майорку, Вячеслав с радостью отвечает индивидуальному запросу, учитывает комфортный для участников темп, создаёт лёгкую и увлекательную коммуникацию, экскурсия проходит в удовольствие и не выматывает) что особенно важно при путешествиях с детьми.
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Е
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В
Наш гид - Вячеслав, оказался прекрасным, живым и остроумным человеком, очень приятным в общении. Он был все время заботливым и
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Всего 14 отзывов в Майорке
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Ответы на вопросы от путешественников по Майорке
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Сколько стоит экскурсия по Майорке в августе 2026
Сейчас в Майорке можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 9 до 480. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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