Все экскурсии в Майорке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Майорке – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €25, посетите достопримечательности: Кафедральный собор, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Майорке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
8ч
€72
за 1 чел.
Вальдемоса и Усадьба Ла Гранха
Групповая экскурсия по Вальдемоса и Усадьбе Ла Гранха
по пятницам
Индивидуальная экскурсия
4ч
€206.25
за 1-4 чел.
По договоренности
1д
€25
за 1 чел.
Обзорная экскурсия на автобусе Hop-on Hop-off
Исследуйте Пальму в своем собственном темпе с 24-часовым билетом на hop-on hop-off автобусе с открытой...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-5 чел.
по заказу клиента
Индивидуальная экскурсия
8ч
€63
за 1 чел.
Вальдемосса + Усадьба ла Гранха (по запросу)
Инка - Мыс Форментор - Эс Коломер - Пляж Форментор - кораблик в порт Пойенса
По договоренности
Индивидуальный трансфер
2ч
€140
за 1-6 чел.
Пусть тебе приснится Пальма де Майорка
Топ 3 достопримечательностей Майорки: Старый город "Casco Antiguo" , Кафедральный собор Девы Марии, Королевский...
по согласованию
8ч
€39
за 1 чел.
Откройте для себя Майорку! Требуется предварительное подтверждение
Мы отправимся исследовать самый крупный остров Балеарских островов
Воскресенье и среда
8ч
€63
за 1 чел.
Вальдемосса + Усадьба ла Гранха (по запросу)
Инка - Мыс Форментор - Эс Коломер - Пляж Форментор - кораблик в порт Пойенса
Пятница
Индивидуальная экскурсия
8ч
€350
за 1-4 чел.
Большое путешествие по острову Майорка
Топ 3 достопримечательности Майорки: Сойерский поезд - Са Колобра - Торрент де Парейс
по согласованию
8ч
€77
за 1 чел.
Откройте для себя Майорку! Требуется предварительное подтверждение
Мы отправимся исследовать самый крупный остров Балеарских островов
Воскресенье и среда
8ч
€57
за 1 чел.
Мыс Форментор + посещение винодельни (требуется подтверждение)
Испания - страна страсти, солнца и жарких пляжей
среда
3ч
€40
за 1 чел.
Наблюдение за дельфинами на судне со стеклянным дном
Отправляйтесь в уникальный морской тур и получите отличную возможность понаблюдать за прекрасными животными...
пн, ср, сб в 11:55