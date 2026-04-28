Приглашаю вас на 3-часовую экскурсию в Вальдемоссу — атмосферный горный городок Майорки, где история, музыка и панорамные виды соединяются в цельное впечатление.
Мы посетим картезианский монастырь и музей Шопена и Жорж Санд, прогуляемся по старинным улочкам и узнаем о святой Санта Каталине Томас. Завершим прогулку смотровой площадкой и уютным кафе с местными деликатесами.
Описание экскурсии
Вальдемосса — путешествие в сердце Майорки
Приглашаю вас на содержательную 3-часовую экскурсию в Вальдемоссу — горный городок, где история, музыка и тишина соединяются в цельный культурный ландшафт. Это не просто прогулка, а глубокое погружение в прошлое Майорки через архитектуру, личности и атмосферу места.
Картезианский монастырь — архитектура и память веков
Экскурсия начнётся с картезианского монастыря — мощного исторического комплекса, который служил и королевской резиденцией, и духовным центром. Вы увидите:
- кельи монахов, • внутренние дворики и галереи, • монастырский сад, • залы с подлинными артефактами. Здесь история ощущается физически — в камне, сводах, узких переходах. Мы разберём, как менялась роль монастыря и почему именно он стал символом Вальдемоссы.
- Шопен и Жорж Санд — зима, изменившая культуру Европы.
- В музее Фредерика Шопена и Жорж Санд вы узнаете о знаменитой зиме 1838–1839 годов, когда композитор и писательница жили здесь в келье монастыря.
- Шопен создавал свои прелюдии.
- Жорж Санд писала роман и дневники.
- Их отношения стали частью культурной истории Европы. Мы обсудим, почему они выбрали именно Вальдемоссу, какие трудности пережили и какое наследие оставили этому месту.
- Музыка и тишина.
- Филармония Вальдемоссы продолжает музыкальную традицию города. Монастырский сад подарит редкую возможность остановиться и ощутить атмосферу спокойствия, ради которой сюда приезжают уже более двух столетий.
- Панорамы и старый город.
Со смотровой площадки откроется вид на горы Серра-де-Трамунтана и черепичные крыши Вальдемоссы — один из самых узнаваемых пейзажей Майорки. Затем мы пройдём по узким улочкам:
- увидим дома с цветочными фасадами, • поговорим о жизни местных жителей, • узнаем историю святой Санта Каталины Томас — покровительницы острова.
- Завершение экскурсии.
В завершение — уютное кафе с местными деликатесами. Вы сможете попробовать традиционную выпечку и приобрести сувениры, связанные с историей города. Экскурсия подойдёт тем, кто ценит культурную глубину, исторический контекст и атмосферные места без суеты. Важная информация:
Продолжительность: 3 часа • Входные билеты: монастырь + музей Шопена — 12 € (оплачиваются на месте) • Формат: автомобиль с гидом из Пальмы или пригородов • Группа: до 4 человек (если вас больше — стоимость рассчитывается индивидуально) • Если требуется уточнить детали маршрута или формат, сообщите состав группы и удобную дату.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вальдемосса
- Са Фарадада
Что включено
- Вода
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майорка
Завершение: Там же, где и начинали
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Продолжительность: 3 часа
- Входные билеты: монастырь + музей Шопена - 12 € (оплачиваются на месте)
- Формат: автомобиль с гидом из Пальмы или пригородов
- Группа: до 4 человек (если вас больше - стоимость рассчитывается индивидуально)
- Если требуется уточнить детали маршрута или формат, сообщите состав группы и удобную дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
