Встретим вас у аэропорта Малаги и доставим в отель, расположенный в старых кварталах центра города. Будет время, чтобы отдохнуть после перелёта, прогуляться вдоль пляжа и насладиться бризом Средиземного моря.

Вечером поужинаем в уютном видовом ресторанчике и познакомимся поближе. Предлагаем попробовать фритуру малагенью — ассорти из морепродуктов и рыбы, одно из главных традиционных блюд в этих местах. Также рекомендуем заказать тинто де верано — лёгкий бодрящий коктейль из красного вина и газированной воды с долькой лимона, похожий на сангрию.