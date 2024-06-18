В ритме фламенко: тур по Андалусии с круизом, винной дегустацией и кулинарным мастер-классом

Полюбоваться древностями, прокатиться на катере с бокалом игристого и приготовить севильские блюда
Приглашаем вас в путешествие по самому южному, праздничному и вкусному региону Испании — Андалусии, которую считают родиной фламенко и корриды.

Открывать для себя эти края вы будете без спешки, шаг за
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шагом знакомясь с архитектурой, традициями, кухней и любуясь видами, от которых захватывает дух. Мы посетим Малагу, Ронду, Севилью и Гранаду, а также несколько уютных маленьких городков и деревень.

Вы будете завтракать тостами с хамоном, как настоящие андалузцы, проводите закат, катясь по Средиземному морю на катере с бокальчиком испанского игристого в руках, посмотрите шоу фламенко, продегустируете терпкие вина в старинных бодегах, а также поучитесь готовить традиционные блюда под руководством севильского повара.

В ритме фламенко: тур по Андалусии с круизом, винной дегустацией и кулинарным мастер-классом
В ритме фламенко: тур по Андалусии с круизом, винной дегустацией и кулинарным мастер-классом
В ритме фламенко: тур по Андалусии с круизом, винной дегустацией и кулинарным мастер-классом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* с высоким рейтингом: Малага — Mariposa Hotel Malaga, Melia Costa del Sol; Ронда — Hotel Soho Boutique Palacio San Gabriel; Севилья — Zenit Sevilla; Гранада — Melia Granada. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура включены завтраки; дегустации во время экскурсий; кулинарный мастер-класс с ужином; снэки, вода и фрукты во время трансферов. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Виза. Шенген.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Малагу, знакомство

Встретим вас у аэропорта Малаги и доставим в отель, расположенный в старых кварталах центра города. Будет время, чтобы отдохнуть после перелёта, прогуляться вдоль пляжа и насладиться бризом Средиземного моря.

Вечером поужинаем в уютном видовом ресторанчике и познакомимся поближе. Предлагаем попробовать фритуру малагенью — ассорти из морепродуктов и рыбы, одно из главных традиционных блюд в этих местах. Также рекомендуем заказать тинто де верано — лёгкий бодрящий коктейль из красного вина и газированной воды с долькой лимона, похожий на сангрию.

Прибытие в Малагу, знакомствоПрибытие в Малагу, знакомствоПрибытие в Малагу, знакомствоПрибытие в Малагу, знакомствоПрибытие в Малагу, знакомствоПрибытие в Малагу, знакомство
2 день

Променад по Малаге, вечерний морской круиз

Позавтракаем, как настоящие андалузцы: поджаренным тостом с оливковым маслом, томатами и хамоном. Затем пойдём гулять по Малаге — древнему порту, чей возраст превышает 28 веков. Осмотрим улочки Старого города, заберёмся на холм с руинами арабской крепости Хибральфаро, увидим развалины римского амфитеатра и дом, в котором родился Пабло Пикассо.

Во время променада будем заглядывать в таверны. Малага славится эспетос — сардинами на шпажках, приготовленные на углях, и мы обязательно их попробуем. Посетим старейшую в городе бодегу (винодельню), где напитки наливают прямо из пузатых бочек.

Завершим день вечерним круизом на катере по Средиземному морю. Будем с воды любоваться Малагой в лучах закатного солнца с бокальчиком испанского игристого вина в руках.

Променад по Малаге, вечерний морской круизПроменад по Малаге, вечерний морской круизПроменад по Малаге, вечерний морской круизПроменад по Малаге, вечерний морской круизПроменад по Малаге, вечерний морской круизПроменад по Малаге, вечерний морской круизПроменад по Малаге, вечерний морской круиз
3 день

Хайкинг по Королевской тропе, знакомство с Рондой

Сегодня отправимся вглубь Андалусии к горному ущелью Эль Чорро. Здесь пролегает Каминито дель Рей или Королевская тропа. Это подвесной деревянный мост на 100-метровой высоте вдоль отвесных скал, по которому мы, конечно, пройдёмся. Это абсолютно безопасно: вся дорожка оборудована перилами и ограждениями. Прогулка будет вознаграждена головокружительными видами ущелья, вызывающими восторг и трепет.

Пообедаем в ресторане с потрясающей панорамой гор. Затем поедем в живописную Ронду, знаменитую белоснежными домами. Этот город считается одним из самых необычных и романтичных в Испании. Он раскинулся на кромке каньона и словно повис между скалами и облаками. В центре над ущельем находится грандиозный мост — одна из самых фотографируемых достопримечательностей страны.

Вечером проводим закат, любуясь горами и виноградниками из парка, где любил отдыхать Эрнест Хемингуэй.

Хайкинг по Королевской тропе, знакомство с РондойХайкинг по Королевской тропе, знакомство с РондойХайкинг по Королевской тропе, знакомство с РондойХайкинг по Королевской тропе, знакомство с РондойХайкинг по Королевской тропе, знакомство с РондойХайкинг по Королевской тропе, знакомство с РондойХайкинг по Королевской тропе, знакомство с Рондой
4 день

Винная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в Севилью

Утром посетим старинную бодегу, одну из лучших в этих местах. В этих краях выращивают виноград со времён древних римлян, а испанские виноделы с удовольствием рассказывают о любимом деле. Мы прогуляемся по винодельне, узнаем об особенностях производимых тут вин и продегустируем несколько сортов, к которым подадут сет из закусок.

Обедать поедем в колоритный Сетениль-де-лас-Бодегас. Уникальный городок расположен на склоне базальтовой скалы, которая служит домам стенами и крышей и, кажется, вот-вот обвалится. Но переживать не стоит: эти незыблемые горы восхищают путешественников уже 8 веков.

Подкрепившись в ресторане, словно вросшем в пещеру, направимся в столицу Андалусии — Севилью, город дворцов, соборов и вкуснейших тапас.

Винная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в СевильюВинная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в СевильюВинная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в СевильюВинная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в СевильюВинная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в СевильюВинная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в СевильюВинная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в СевильюВинная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в Севилью
5 день

Королевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-класс

Этот день посвятим роскошной Севилье, которую в 19 веке в поэме воспел лорд Байрон. Прогуляемся по колоритным улочкам и осмотрим домики. Увидим прекрасный образец мавританской архитектуры — королевский Алькасар, в котором снимали часть сцен сериала «Игра престолов». Побываем на площади, которую называют самой красивой в Испании, и отдохнём в тени Метрополь Парасоль — деревянной конструкции, похожей на зонтики или грибы.

Заглянем к испанскому повару, который преподаст мастер-класс по севильской кухне. И, конечно, отведаем получившиеся аппетитные блюда.

Королевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-классКоролевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-классКоролевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-классКоролевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-классКоролевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-классКоролевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-класс
6 день

Деревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенко

Попрощаемся с Севильей и продолжим путешествие в Гранаде. Путь займёт 3 часа. По дороге будем любоваться эффектными горными ландшафтами, оливковыми рощами и очертаниями средневековых замков вдалеке.

Ненадолго задержимся в нетуристическом муниципалитете Монтефрио, который журнал National Geographic включил в десятку деревень с лучшими в мире видами. Здесь полюбуемся восхитительной архитектурой и церковью на вершине скалы, больше похожей на неприступную крепость.

По прибытии в Гранаду посетим обитель эмиров и султанов — Альгамбру. В комплекс входят цитадель, медина, дворцы и многие другие шедевры мавританского зодчества. Пройдёмся по многовековым улочкам, заглянем на шумный арабский базар, поднимемся на секретную смотровую площадку. А вечер проведём под звуки гитары в атмосфере страсти — на шоу фламенко.

Деревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенкоДеревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенко
7 день

Горы Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в Малагу

Гранада раскинулась у подножия горного массива Сьерра-Невада, склоны которого мы сегодня осмотрим. Будем двигаться по живописным дорогам вдоль маленьких деревень с белоснежными домиками, издалека напоминающими нерастаявший снег.

Заедем в ослепительный и безмятежный городок Фрихильяна, с высоты которого открывается панорама Средиземного моря. Прогуляемся по узким мощёным улочкам, полюбуемся площадями и милыми церквушками. Пообедаем в таверне, где готовят изумительную ягнятину и баклажаны с мёдом.

Вечером вернёмся в Малагу и разместимся в отеле курорта Торремолинос. Устроим прощальный ужин в ресторане на пляже и поделимся впечатлениями о прошедшей поездке.

Горы Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в МалагуГоры Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в МалагуГоры Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в МалагуГоры Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в МалагуГоры Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в МалагуГоры Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в МалагуГоры Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в Малагу
8 день

До свидания, Андалусия

Утром доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Если у вас вечерний рейс, мы позаботимся о вашем багаже. Свободное время вы сможете потратить на самостоятельный шопинг: мы расскажем, где найти лучшие вина, хамон, сыры и другие испанские деликатесы.

До свидания, АндалусияДо свидания, АндалусияДо свидания, АндалусияДо свидания, Андалусия

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на джипе (менее 2 участников) или минивэне (более 3 участников) с кондиционером, мягкими креслами и Wi-Fi
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки
  • Фрукты, закуски, вода во время трансферов
  • Экскурсии по Малаге, Севилье и Гранаде
  • Вечерний круиз на катере по Средиземному морю с бокалом вина
  • Хайкинг по Королевской тропе
  • Винная дегустация в Ронде
  • Кулинарный мастер-класс в Севилье
  • Шоу фламенко с закусками
  • Средства индивидуальной защиты (маски и антисептик для рук)
Что не входит в цену
  • Билеты в Малагу и обратно
  • Обеды и ужины - € 20-40 в день с человека
  • Туристическая страховка - € 10-50
  • Виза
  • Доплата за одноместное размещение - € 500
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Малаги, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Малаги

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