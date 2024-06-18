Открывать для себя эти края вы будете без спешки, шаг за
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* с высоким рейтингом: Малага — Mariposa Hotel Malaga, Melia Costa del Sol; Ронда — Hotel Soho Boutique Palacio San Gabriel; Севилья — Zenit Sevilla; Гранада — Melia Granada. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура включены завтраки; дегустации во время экскурсий; кулинарный мастер-класс с ужином; снэки, вода и фрукты во время трансферов. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Виза. Шенген.
Программа тура по дням
Прибытие в Малагу, знакомство
Встретим вас у аэропорта Малаги и доставим в отель, расположенный в старых кварталах центра города. Будет время, чтобы отдохнуть после перелёта, прогуляться вдоль пляжа и насладиться бризом Средиземного моря.
Вечером поужинаем в уютном видовом ресторанчике и познакомимся поближе. Предлагаем попробовать фритуру малагенью — ассорти из морепродуктов и рыбы, одно из главных традиционных блюд в этих местах. Также рекомендуем заказать тинто де верано — лёгкий бодрящий коктейль из красного вина и газированной воды с долькой лимона, похожий на сангрию.
Променад по Малаге, вечерний морской круиз
Позавтракаем, как настоящие андалузцы: поджаренным тостом с оливковым маслом, томатами и хамоном. Затем пойдём гулять по Малаге — древнему порту, чей возраст превышает 28 веков. Осмотрим улочки Старого города, заберёмся на холм с руинами арабской крепости Хибральфаро, увидим развалины римского амфитеатра и дом, в котором родился Пабло Пикассо.
Во время променада будем заглядывать в таверны. Малага славится эспетос — сардинами на шпажках, приготовленные на углях, и мы обязательно их попробуем. Посетим старейшую в городе бодегу (винодельню), где напитки наливают прямо из пузатых бочек.
Завершим день вечерним круизом на катере по Средиземному морю. Будем с воды любоваться Малагой в лучах закатного солнца с бокальчиком испанского игристого вина в руках.
Хайкинг по Королевской тропе, знакомство с Рондой
Сегодня отправимся вглубь Андалусии к горному ущелью Эль Чорро. Здесь пролегает Каминито дель Рей или Королевская тропа. Это подвесной деревянный мост на 100-метровой высоте вдоль отвесных скал, по которому мы, конечно, пройдёмся. Это абсолютно безопасно: вся дорожка оборудована перилами и ограждениями. Прогулка будет вознаграждена головокружительными видами ущелья, вызывающими восторг и трепет.
Пообедаем в ресторане с потрясающей панорамой гор. Затем поедем в живописную Ронду, знаменитую белоснежными домами. Этот город считается одним из самых необычных и романтичных в Испании. Он раскинулся на кромке каньона и словно повис между скалами и облаками. В центре над ущельем находится грандиозный мост — одна из самых фотографируемых достопримечательностей страны.
Вечером проводим закат, любуясь горами и виноградниками из парка, где любил отдыхать Эрнест Хемингуэй.
Винная дегустация, городок Сетениль-де-лас-Бодегас, переезд в Севилью
Утром посетим старинную бодегу, одну из лучших в этих местах. В этих краях выращивают виноград со времён древних римлян, а испанские виноделы с удовольствием рассказывают о любимом деле. Мы прогуляемся по винодельне, узнаем об особенностях производимых тут вин и продегустируем несколько сортов, к которым подадут сет из закусок.
Обедать поедем в колоритный Сетениль-де-лас-Бодегас. Уникальный городок расположен на склоне базальтовой скалы, которая служит домам стенами и крышей и, кажется, вот-вот обвалится. Но переживать не стоит: эти незыблемые горы восхищают путешественников уже 8 веков.
Подкрепившись в ресторане, словно вросшем в пещеру, направимся в столицу Андалусии — Севилью, город дворцов, соборов и вкуснейших тапас.
Королевский Алькасар, Метрополь Парасоль, кулинарный мастер-класс
Этот день посвятим роскошной Севилье, которую в 19 веке в поэме воспел лорд Байрон. Прогуляемся по колоритным улочкам и осмотрим домики. Увидим прекрасный образец мавританской архитектуры — королевский Алькасар, в котором снимали часть сцен сериала «Игра престолов». Побываем на площади, которую называют самой красивой в Испании, и отдохнём в тени Метрополь Парасоль — деревянной конструкции, похожей на зонтики или грибы.
Заглянем к испанскому повару, который преподаст мастер-класс по севильской кухне. И, конечно, отведаем получившиеся аппетитные блюда.
Деревня Монтефрио, прогулка по Гранаде, шоу фламенко
Попрощаемся с Севильей и продолжим путешествие в Гранаде. Путь займёт 3 часа. По дороге будем любоваться эффектными горными ландшафтами, оливковыми рощами и очертаниями средневековых замков вдалеке.
Ненадолго задержимся в нетуристическом муниципалитете Монтефрио, который журнал National Geographic включил в десятку деревень с лучшими в мире видами. Здесь полюбуемся восхитительной архитектурой и церковью на вершине скалы, больше похожей на неприступную крепость.
По прибытии в Гранаду посетим обитель эмиров и султанов — Альгамбру. В комплекс входят цитадель, медина, дворцы и многие другие шедевры мавританского зодчества. Пройдёмся по многовековым улочкам, заглянем на шумный арабский базар, поднимемся на секретную смотровую площадку. А вечер проведём под звуки гитары в атмосфере страсти — на шоу фламенко.
Горы Сьерра-Невада, городок Фрихильяна, возвращение в Малагу
Гранада раскинулась у подножия горного массива Сьерра-Невада, склоны которого мы сегодня осмотрим. Будем двигаться по живописным дорогам вдоль маленьких деревень с белоснежными домиками, издалека напоминающими нерастаявший снег.
Заедем в ослепительный и безмятежный городок Фрихильяна, с высоты которого открывается панорама Средиземного моря. Прогуляемся по узким мощёным улочкам, полюбуемся площадями и милыми церквушками. Пообедаем в таверне, где готовят изумительную ягнятину и баклажаны с мёдом.
Вечером вернёмся в Малагу и разместимся в отеле курорта Торремолинос. Устроим прощальный ужин в ресторане на пляже и поделимся впечатлениями о прошедшей поездке.
До свидания, Андалусия
Утром доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Если у вас вечерний рейс, мы позаботимся о вашем багаже. Свободное время вы сможете потратить на самостоятельный шопинг: мы расскажем, где найти лучшие вина, хамон, сыры и другие испанские деликатесы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 590
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на джипе (менее 2 участников) или минивэне (более 3 участников) с кондиционером, мягкими креслами и Wi-Fi
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки
- Фрукты, закуски, вода во время трансферов
- Экскурсии по Малаге, Севилье и Гранаде
- Вечерний круиз на катере по Средиземному морю с бокалом вина
- Хайкинг по Королевской тропе
- Винная дегустация в Ронде
- Кулинарный мастер-класс в Севилье
- Шоу фламенко с закусками
- Средства индивидуальной защиты (маски и антисептик для рук)
Что не входит в цену
- Билеты в Малагу и обратно
- Обеды и ужины - € 20-40 в день с человека
- Туристическая страховка - € 10-50
- Виза
- Доплата за одноместное размещение - € 500
- Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты