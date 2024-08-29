6 дней
8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
Рассмотреть элегантные здания и дворики, прокатиться на карете по Севилье и увидеть фламенко-шоу
Начало: Г. Малага, аэропорт, утром
«Сегодня весь день посвятим знакомству с Гранадой»
2 дек в 10:00
7 дек в 10:00
€4 700 за всё до 3 чел.
8 дней
Сказочная Андалусия на новогодние праздники: Малага, Гранада, Кордоба и Севилья
Увидеть мост, высеченный в скале, полюбоваться дворцами и попасть на карнавальное шествие
Начало: Аэропорт Малаги, время встречи зависит от прибытия...
«У вас будет свободное время, а затем проведём для вас обзорную экскурсию»
4 янв в 10:00
€1 299 за человека
8 дней
В ритме фламенко: тур по Андалусии с круизом, винной дегустацией и кулинарным мастер-классом
Полюбоваться древностями, прокатиться на катере с бокалом игристого и приготовить севильские блюда
Начало: Аэропорт Малаги, время зависит от вашего рейса
12 дек в 10:00
€2 590 за человека
Последние отзывы на туры
- ААся29 августа 2024Спасибо,Мире и Мигелю за нашу замечательную поездку. Все было спланировано идеально, мы смогли увидеть все что хотели и даже больше.
- ЕЕвгения9 июля 2024Прекрасная поездка с прекрасным экскурсоводом! Очень познавательная с точки зрения истории, архитектуры, красоты, и одновременно увлекательная благодаря экскурсоводу Эльмире, погрузившей меня в гастрономию, быт, нравы испанцев, в легкой приятной веселой форме. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Малаге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Малаге в ноябре 2024
Сейчас в Малаге в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 1 299 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Малаги нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Малаге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке