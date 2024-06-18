🚗 На машине 🚤 На катере Авторский тур 8 дней В ритме фламенко: тур по Андалусии с круизом, винной дегустацией и кулинарным мастер-классом Полюбоваться древностями, прокатиться на катере с бокалом игристого и приготовить севильские блюда аэропорт Малаги, время зависит от вашего рейса € 2 590 за человека

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