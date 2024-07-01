Почувствуете себя королевской особой, прогуливаясь
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
После бронирования и внесения предоплаты (15% на сайте) необходимо перевести организатору напрямую часть оплаты в размере 40% от стоимости тура на бронирование жилья, билетов, экскурсий. Данная сумма не подлежит возврату в случае отмены путешественником.
Проживание. В 4-звёздочных отелях в Гранаде, Севилье и Ронде. 2-3-местное размещение со всеми удобствами.
Питание. Оплачивается дополнительно. Гид порекомендует проверенные места.
Транспорт. Fiat Qubo с вместительным багажником. Есть возможность заменить на Mercedes-Benz за доплату.
Программа тура по дням
Город-порт Малага
Встретимся в аэропорту Малаги и сразу отправимся любоваться панорамой города и моря со смотровой площадки (переезд 30 мин.). Далее прогуляемся по ухоженным улочкам и рассмотрим значимые достопримечательности: собор, Римский театр, дом Пикассо, крепость Алькасаба.
Затем нас ждёт переезд в Гранаду (1 час 30 мин.), где заселимся в отель. Вечером у вас будет свободное время.
Старинный город на трёх холмах
Сегодня весь день посвятим знакомству с Гранадой. Прогуляемся по архитектурно-парковому ансамблю Альгамбра, который включает в себя сады Хенералифе, дворец короля Карла Пятого, крепость Алькасаба, дворцы Насридов. Рассмотрим детали исламской архитектуры, узнаем о роли света и воды в композиции и восхитимся сочетанием с кипарисовыми аллеями и апельсиновыми деревьями. Продолжительность — 2 часа 30 мин.
После небольшого перерыва на отдых отправимся в арабский квартал Альбайсин и христианский центр. Здесь сосредоточено много исторических и культурных достопримечательностей, царит атмосфера города. Посетим королевскую усыпальницу. Продолжительность — 2 часа.
Свободное время после 15:30.
Кордова и фламенко-шоу в Севилье
Выезжаем из отеля и отправляемся в Кордову, которая когда-то была центром арабской науки и культуры (в пути 2 часа). Познакомимся с главными достопримечательностями небольшого городка: Кордовской соборной мечетью, еврейским кварталом, древнеримским 16-арочным мостом. Заглянем в атмосферные внутренние дворики Кордовы. Продолжительность — около 3 часов.
Далее сделаем остановку на обед. После чего отправимся в Севилью (в пути 1 час 30 мин.). Заселимся в отель и отдохнём. Вечер обещает быть эффектным и необычным с погружением в местную культуру — посетим фламенко-шоу.
Контрастная Севилья
Этот день посвятим очаровательной и нарядной Севилье со зданиями в стиле барокко и тенистыми патио. Столица Андалусии сочетает в себе элегантную архитектуру, зажигательный ритм фламенко, реликвии прошлого, восточную и западную культуру. Увидим все главные достопримечательности и погрузимся в особую атмосферу города. Продолжительность экскурсии — 3 часа.
Отдохнув, прокатимся на карете по аутентичным улочкам Севильи. Далее свободное время (после 14:00).
Древний курорт Испании и винодельня
После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся в Кадис (в пути 1 час 30 мин.), являющийся древним курортом Испании. Город был основан финикийцами до нашей эры и хранит множество важнейших достопримечательностей. Продолжительность экскурсии — 3 часа.
Затем переезжаем в Херес (в пути 60 мин.) — небольшой городок с винодельнями. Именно отсюда родом одноимённое белое вино. Продегустируем напиток и прогуляемся по Хересу. Продолжительность — 1 час 30 мин.
Доедем до Ронды, где остановимся в отеле (в пути 1 час 45 мин.).
Ронда и центр яхтинга в Испании
В первой половине дня познакомимся с достопримечательностями Ронды, в числе которых особняк Иоанна Боско со старинными коврами и мебелью из орехового дерева, эффектный каменный мост и первая арена для корриды. Продолжительность — 2 часа.
Затем посетим Марбелью (переезд 1 час 20 мин.) — центр яхтинга Испании с шикарными пляжами и роскошной «Золотой милей». Продолжительность экскурсии — 45 мин.
Напоследок посетим хороший ресторан, где будет возможность попробовать местную кухню и свежайшие морепродукты. После чего отправимся в аэропорт (около 50 мин. в пути).
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Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе (включая встречу/проводы в аэропорту) и транспортные расходы
- Услуги русскоговорящего гида-водителя
- Входные билеты
- Посещение фламенко-шоу
- Экскурсия на карете
- Дегустация на винодельне
- После бронирования и внесения предоплаты (15% на сайте) необходимо перевести организатору напрямую часть оплаты в размере 40% от стоимости тура на бронирование жилья, билетов, экскурсий. Данная сумма не подлежит возврату в случае отмены путешественником
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно организовать путешествие в другие даты
Что не входит в цену
- Билеты до Малаги и обратно в ваш город
- Питание
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона. В апреле, мае, сентябре, октябре и в новогодние праздники доплата составит 700 евро. Или возможно понизить категорию отеля без доплат