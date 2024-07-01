8 городов Андалусии: индивидуальный тур

Рассмотреть элегантные здания и дворики, прокатиться на карете по Севилье и увидеть фламенко-шоу
Вместе с местным жителем-экспертом по испанской культуре вы посетите 8 городов южной части Испании, погрузитесь в колорит страны на фламенко-шоу и увидите все значимые достопримечательности Андалусии.

Почувствуете себя королевской особой, прогуливаясь
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по внутренним дворикам с апельсиновыми деревьями, попробуете белое вино херес на его родине и рассмотрите детали разных стилей в архитектуре зданий. Перед вами откроется старинная Испания, курортная, современная и роскошная. Всё внимание вам — тур проводится индивидуально только для вашей компании.

8 городов Андалусии: индивидуальный тур
8 городов Андалусии: индивидуальный тур
8 городов Андалусии: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

После бронирования и внесения предоплаты (15% на сайте) необходимо перевести организатору напрямую часть оплаты в размере 40% от стоимости тура на бронирование жилья, билетов, экскурсий. Данная сумма не подлежит возврату в случае отмены путешественником.

Проживание. В 4-звёздочных отелях в Гранаде, Севилье и Ронде. 2-3-местное размещение со всеми удобствами.

Питание. Оплачивается дополнительно. Гид порекомендует проверенные места.

Транспорт. Fiat Qubo с вместительным багажником. Есть возможность заменить на Mercedes-Benz за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Город-порт Малага

Встретимся в аэропорту Малаги и сразу отправимся любоваться панорамой города и моря со смотровой площадки (переезд 30 мин.). Далее прогуляемся по ухоженным улочкам и рассмотрим значимые достопримечательности: собор, Римский театр, дом Пикассо, крепость Алькасаба.

Затем нас ждёт переезд в Гранаду (1 час 30 мин.), где заселимся в отель. Вечером у вас будет свободное время.

Город-порт МалагаГород-порт МалагаГород-порт Малага
2 день

Старинный город на трёх холмах

Сегодня весь день посвятим знакомству с Гранадой. Прогуляемся по архитектурно-парковому ансамблю Альгамбра, который включает в себя сады Хенералифе, дворец короля Карла Пятого, крепость Алькасаба, дворцы Насридов. Рассмотрим детали исламской архитектуры, узнаем о роли света и воды в композиции и восхитимся сочетанием с кипарисовыми аллеями и апельсиновыми деревьями. Продолжительность — 2 часа 30 мин.

После небольшого перерыва на отдых отправимся в арабский квартал Альбайсин и христианский центр. Здесь сосредоточено много исторических и культурных достопримечательностей, царит атмосфера города. Посетим королевскую усыпальницу. Продолжительность — 2 часа.

Свободное время после 15:30.

Старинный город на трёх холмахСтаринный город на трёх холмахСтаринный город на трёх холмах
3 день

Кордова и фламенко-шоу в Севилье

Выезжаем из отеля и отправляемся в Кордову, которая когда-то была центром арабской науки и культуры (в пути 2 часа). Познакомимся с главными достопримечательностями небольшого городка: Кордовской соборной мечетью, еврейским кварталом, древнеримским 16-арочным мостом. Заглянем в атмосферные внутренние дворики Кордовы. Продолжительность — около 3 часов.

Далее сделаем остановку на обед. После чего отправимся в Севилью (в пути 1 час 30 мин.). Заселимся в отель и отдохнём. Вечер обещает быть эффектным и необычным с погружением в местную культуру — посетим фламенко-шоу.

Кордова и фламенко-шоу в СевильеКордова и фламенко-шоу в СевильеКордова и фламенко-шоу в СевильеКордова и фламенко-шоу в Севилье
4 день

Контрастная Севилья

Этот день посвятим очаровательной и нарядной Севилье со зданиями в стиле барокко и тенистыми патио. Столица Андалусии сочетает в себе элегантную архитектуру, зажигательный ритм фламенко, реликвии прошлого, восточную и западную культуру. Увидим все главные достопримечательности и погрузимся в особую атмосферу города. Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Отдохнув, прокатимся на карете по аутентичным улочкам Севильи. Далее свободное время (после 14:00).

Контрастная СевильяКонтрастная СевильяКонтрастная СевильяКонтрастная СевильяКонтрастная СевильяКонтрастная Севилья
5 день

Древний курорт Испании и винодельня

После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся в Кадис (в пути 1 час 30 мин.), являющийся древним курортом Испании. Город был основан финикийцами до нашей эры и хранит множество важнейших достопримечательностей. Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Затем переезжаем в Херес (в пути 60 мин.) — небольшой городок с винодельнями. Именно отсюда родом одноимённое белое вино. Продегустируем напиток и прогуляемся по Хересу. Продолжительность — 1 час 30 мин.

Доедем до Ронды, где остановимся в отеле (в пути 1 час 45 мин.).

Древний курорт Испании и винодельняДревний курорт Испании и винодельняДревний курорт Испании и винодельня
6 день

Ронда и центр яхтинга в Испании

В первой половине дня познакомимся с достопримечательностями Ронды, в числе которых особняк Иоанна Боско со старинными коврами и мебелью из орехового дерева, эффектный каменный мост и первая арена для корриды. Продолжительность — 2 часа.

Затем посетим Марбелью (переезд 1 час 20 мин.) — центр яхтинга Испании с шикарными пляжами и роскошной «Золотой милей». Продолжительность экскурсии — 45 мин.

Напоследок посетим хороший ресторан, где будет возможность попробовать местную кухню и свежайшие морепродукты. После чего отправимся в аэропорт (около 50 мин. в пути).

Ронда и центр яхтинга в ИспанииРонда и центр яхтинга в ИспанииРонда и центр яхтинга в ИспанииРонда и центр яхтинга в Испании

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе (включая встречу/проводы в аэропорту) и транспортные расходы
  • Услуги русскоговорящего гида-водителя
  • Входные билеты
  • Посещение фламенко-шоу
  • Экскурсия на карете
  • Дегустация на винодельне
  • После бронирования и внесения предоплаты (15% на сайте) необходимо перевести организатору напрямую часть оплаты в размере 40% от стоимости тура на бронирование жилья, билетов, экскурсий. Данная сумма не подлежит возврату в случае отмены путешественником
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно организовать путешествие в другие даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Малаги и обратно в ваш город
  • Питание
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона. В апреле, мае, сентябре, октябре и в новогодние праздники доплата составит 700 евро. Или возможно понизить категорию отеля без доплат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Малага, аэропорт, утром
Завершение: Г. Малага, аэропорт, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Малаги

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