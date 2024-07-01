Встретимся в аэропорту Малаги и сразу отправимся любоваться панорамой города и моря со смотровой площадки (переезд 30 мин.). Далее прогуляемся по ухоженным улочкам и рассмотрим значимые достопримечательности: собор, Римский театр, дом Пикассо, крепость Алькасаба.

Затем нас ждёт переезд в Гранаду (1 час 30 мин.), где заселимся в отель. Вечером у вас будет свободное время.