Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Испания
  2. Экскурсии

Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • €250 за человека

    Заказать экскурсию
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Описание групповой автобусной экскурсии 🧭 в Севилью с Коста дель Соль
Выезжаем с Коста дель Соль в указанное время и направляемся в Севилью.
Экскурсионный маршрут проходит мимо нескольких городов Андалусии, таких как Антекера, Ла Рода, Эстепа, Осуна. Время в пути с Коста дель Соль, около 3 часов, по дороге предусмотрена остановка (20 минут).
Заехав в Севилью на автобусе 🚌, проезжаем по набережной реки Гвадалкивир, где располагается Золотая башня и павильоны построенные к выставке Экспо 92.

Групповая экскурсия ⛳ в Севилье состоит из 2, 5 часовой прогулки по центру города с гидом. Отсмотр самых интересных памятников Севильи:

  • Кафедрального собора XIV века с изумительными хорами, скульптурами Марнеса Монтаньеса и картинами Мурильо, Сурбарана и Гойи;
парка Марии Луизы,
Площади Испании и старинного
средневекового района Санта Крус с тихими узкими улочками.
После экскурсии с гидом, туристам предоставляется свободное время, около 2, 5 часов для обеда и самостоятельной прогулки по историческому центру Севильи.
Возвращение на Коста дель Соль.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Севилью с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
321
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье
482
4 часа
Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
48
8 часов
Групповая экскурсия в Марбелью и Ронду
Экскурсия в Михас
214
5 часов
Экскурсия в Михас
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
268
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Экскурсия по Кадису
150
3 часа
Экскурсия по Кадису