Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание групповой автобусной экскурсии 🧭 в Севилью с Коста дель Соль
Выезжаем с Коста дель Соль в указанное время и направляемся в Севилью.
Экскурсионный маршрут проходит мимо нескольких городов Андалусии, таких как Антекера, Ла Рода, Эстепа, Осуна. Время в пути с Коста дель Соль, около 3 часов, по дороге предусмотрена остановка (20 минут).
Заехав в Севилью на автобусе 🚌, проезжаем по набережной реки Гвадалкивир, где располагается Золотая башня и павильоны построенные к выставке Экспо 92.
Групповая экскурсия ⛳ в Севилье состоит из 2, 5 часовой прогулки по центру города с гидом. Отсмотр самых интересных памятников Севильи:
- Кафедрального собора XIV века с изумительными хорами, скульптурами Марнеса Монтаньеса и картинами Мурильо, Сурбарана и Гойи;
парка Марии Луизы,
Площади Испании и старинного
средневекового района Санта Крус с тихими узкими улочками.
После экскурсии с гидом, туристам предоставляется свободное время, около 2, 5 часов для обеда и самостоятельной прогулки по историческому центру Севильи.
Возвращение на Коста дель Соль.