Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание групповой автобусной экскурсии 🧭 в Севилью с Коста дель Соль

Выезжаем с Коста дель Соль в указанное время и направляемся в Севилью.

Экскурсионный маршрут проходит мимо нескольких городов Андалусии, таких как Антекера, Ла Рода, Эстепа, Осуна. Время в пути с Коста дель Соль, около 3 часов, по дороге предусмотрена остановка (20 минут).

Заехав в Севилью на автобусе 🚌, проезжаем по набережной реки Гвадалкивир, где располагается Золотая башня и павильоны построенные к выставке Экспо 92.

Групповая экскурсия ⛳ в Севилье состоит из 2, 5 часовой прогулки по центру города с гидом. Отсмотр самых интересных памятников Севильи:

Кафедрального собора XIV века с изумительными хорами, скульптурами Марнеса Монтаньеса и картинами Мурильо, Сурбарана и Гойи;

парка Марии Луизы,

Площади Испании и старинного

средневекового района Санта Крус с тихими узкими улочками.

После экскурсии с гидом, туристам предоставляется свободное время, около 2, 5 часов для обеда и самостоятельной прогулки по историческому центру Севильи.

Возвращение на Коста дель Соль.