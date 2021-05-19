Всё об Оспиталет-де-Льобрегате

Полезная информация об Оспиталет-де-Льобрегате

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Местное время в Оспиталет-де-Льобрегате
03:4131
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаОспиталет-де-Льобрегат
По-английскиL'Hospitalet de Llobregat
Население города257 038 чел.
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Оспиталет-де-Льобрегат на карте