Всё об Испании

Полезная информация об Испании

Что нужно знать об Испании: 34 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 757 экскурсий
Флаг Испании
Флаг Испании
НазваниеИспания
Эмодзи флаг🇪🇸
Полное названиеКоролевство Испания
По-английскиSpain
СтолицаМадрид
Статья о странеСтатья об Испании
ГородаСписок городов
Фотографии307 фото
ВалютаЕвро
Площадь497 304 км²
Население46 438 422 чел.
Телефонный код+34
Код ISOES
Основной домен.ES
Соседние страны🇦🇩 Андорра Гибралтар🇵🇹 Португалия🇫🇷 Франция

Подробная статья

Испания
Испания - подробная информация о стране
Собираетесь в Испанию на отдых, на работу или даже для переезда на ПМЖ? Обзор страны, всё что нужно знать каждому посещающему Испанию, чтобы получить максимальное наслаждение от испанского гостеприимства. Фото и карты прилагаются

Где находится Испания на карте

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О городах

Пальма-де-МальйоркаСевильяБарселонаМадрид

Достопримечательности

Саграда ФамилияВодолечебница «Caldes de Boi»Церковь Сан-Клементе де-Таулл

Чем заняться

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О поездках

15 интересных фактов о солнечной ИспанииВыбери свой сезон для поездки в Барселону — все фестивали и события города на весь годЭмиграция через покупку недвижимостиОсобенности покупки недвижимости в Испании — плюсы и минусыБарселона зимой — рождество и другие праздники января и февраляПоездка в Барселону осенью, в сентябре, октябре или ноябреКак правильно эмигрировать в Испанию на ПМЖСпособы поездки в ИспаниюВиза в Испанию

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Большое количество карманников, которые не прочь поживиться за ваш счёт
Много туристов, а значит постоянный шум
Есть и проблемы с качеством предоставляемых услуг, но как правило испанцы не привередливы
Очереди в больницах, также является проблемой (но мы то с вами привыкшие 😬)
Языковой барьер, частая проблема при переезде
Проблема грязных улиц, не обошла стороной и Барселону
В Барселоне проводится большое количество стартапов
10-я линия метро Барселоны
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