Полезная информация об Испании
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Флаг Испании
|Название
|Испания
|Эмодзи флаг
|🇪🇸
|Полное название
|Королевство Испания
|По-английски
|Spain
|Столица
|Мадрид
|Статья о стране
|Статья об Испании
|Города
|Список городов
|Фотографии
|307 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|497 304 км²
|Население
|46 438 422 чел.
|Телефонный код
|+34
|Код ISO
|ES
|Основной домен
|.ES
|Соседние страны
|🇦🇩 Андорра Гибралтар🇵🇹 Португалия🇫🇷 Франция
Подробная статья
Испания - подробная информация о стране
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