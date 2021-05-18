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Полезная информация об Овьедо

Что нужно знать об Овьедо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Овьедо
22:3601
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаОвьедо
По-английскиOviedo
Столица регионаОвьедо является столицей региона
Население города224 005 чел.
АэропортАстуриас OVD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота237 м. от уровня моря

Где находится Овьедо на карте

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