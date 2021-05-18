Полезная информация об Овьедо
Что нужно знать об Овьедо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Овьедо
22:3601
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Овьедо
|По-английски
|Oviedo
|Столица региона
|Овьедо является столицей региона
|Население города
|224 005 чел.
|Аэропорт
|Астуриас OVD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|237 м. от уровня моря
Где находится Овьедо на карте
Популярные экскурсии в Овьедо
€
150
за чел.
Познакомиться с историей и блистательной архитектурой столицы княжества Астурия