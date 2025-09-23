Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в тайны баскских пещер, где природа, история и мифы переплетаются в единое волшебство.



Узнайте о древних ритуалах и знаменитых исторических процессах в Сугарамурди, а затем отправляйтесь в Сар, чтобы увидеть потрясающие геологические образования и побывать в сердце баскских традиций.

Наталья Ваш гид в Памплоне Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком €300 за экскурсию

Описание экскурсии Тайны баскских пещер: Сугарамурди и Сар Приглашаю вас в увлекательное путешествие по двум знаковым пещерам басков — Сугарамурди и Сар. Мы раскроем тайны природных чудес, побываем в местах, где мифы переплетаются с историей, и заглянем в мир древних верований этого уникального народа. Наш путь начнется с посещения легендарной пещеры Сугарамурди, известной как «пещера ведьм». Здесь, среди карстовых тоннелей и ручья, который местные жители называют «Рекой Ада», происходили мистические обряды и собрания. Именно здесь разворачивались события одного из самых известных процессов охоты на ведьм в истории Страны Басков. Мы прогуляемся по этим загадочным местам, узнаем о культовых ритуалах басков и заглянем в Музей ведьм, где представлены экспонаты инквизиции, мифологии и традиций древних народов. После пересечения границы с Францией нас ждёт не менее впечатляющая пещера Сар. Эта пещера расположена в 20 км. от Сан Жан де Лус и круглый год приветствует вас в самом сердце массива Ла Рун, мифической горы басков. В окружении величественной горы Ла Рун, первой из Пиренейского хребта, вы познакомитесь с уникальными геологическими образованиями и исследуете доисторическую среду обитания древних людей. Мы увидим галерею Лезеа, одно из крупнейших входных отверстий пещер Аквитании, и узнаем о знаменитом баскском антропологе Хосе Мигеле Барандиаране, чьи исследования пролили свет на древнюю культуру региона. Экскурсия продолжится знакомством с типичной средневековой архитектурой французского поселка Сар, который считается одним из самых красивых в стране. Мы также посетим местную ферму, где разводят редких свиней породы кинтоа, и зоопарк, где обитают дикие пони породы потток. Здесь мифы становятся реальностью, а природа и история объединяются в одном удивительном путешествии!

