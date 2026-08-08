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Яркая и самобытная Памплона Погрузитесь в атмосферу Памплоны, посетив её знаковые места, включая величественную площадь Кастильо и знаменитое кафе, связанное с Хемингуэем Начало: У вашего отеля в центре или на главной площади