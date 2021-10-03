Все экскурсии в Памплоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Памплоне – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Памплоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Памплона - город, живущий фиестой
Прогулка по столице Наваррского Королевства
Последние отзывы «Экскурсии Памплоны»
- Отзыв на: Памплона - город, живущий фиестойССергей3 октября 2021Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. В Памплоне уже во второй раз, но благодаря нашему гиду Наталье открыл для себя массу новых и удивительных уголков. Огромное спасибо.
- Отзыв на: Памплона - город, живущий фиестойДДина15 июля 2017Спасибо Наталье за отличную экскурсию! Очень интересная историческая часть и красивый маршрут, а также очень живо и интересно о современной жизни города и провинции. Отдельное огромное спасибо за то, что Наталья не дала нам попасться в лапы аферистам, торгующим билетами на корриду!