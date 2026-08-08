Индивидуальная
до 4 чел.
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона предлагает уникальную возможность ощутить дух фиесты Сан Фермин и пройти по Пути Сантьяго, открывая для себя средневековую атмосферу города
Начало: Возле Сиудаделы или в центре по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 14:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Яркая и самобытная Памплона
Погрузитесь в атмосферу Памплоны, посетив её знаковые места, включая величественную площадь Кастильо и знаменитое кафе, связанное с Хемингуэем
Начало: У вашего отеля в центре или на главной площади
3 сен в 14:00
21 окт в 10:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Памплона: История, Фиесты и Путь Сантьяго
Начало: По договоренности
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарные баскские пещеры: Сугарамурди и Сар
Начало: От вашего отеля
€450 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Памплоне
Самые популярные экскурсии в Памплоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Памплоне в августе 2026
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