Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. В Памплоне уже во второй раз, но благодаря нашему гиду Наталье открыл для себя массу новых и удивительных уголков. Огромное спасибо.

Д Дина 5

Спасибо Наталье за отличную экскурсию! Очень интересная историческая часть и красивый маршрут, а также очень живо и интересно о современной жизни города и провинции. Отдельное огромное спасибо за то, что Наталья не дала нам попасться в лапы аферистам, торгующим билетами на корриду!