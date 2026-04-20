Екатерина, большое спасибо за прекрасную экскурсию по Сарагосе в пасхальные праздники! Прогулка получилась очень интересной, живой и хорошо организованной. Было особенно приятно знакомиться с городом именно в это время, когда

в Сарагосе чувствуется особая атмосфера и настроение праздника. Мы увидели главные достопримечательности города: Базилику Пилар, собор Ла Сео, площадь Пилар, Каменный мост и дворец Альхаферия. Екатерина очень увлекательно рассказывает, легко подает исторические факты и обращает внимание на детали, которые сами бы мы точно не заметили. Экскурсия оставила очень теплое впечатление. Екатерина — внимательный, приятный и профессиональный гид. Смело рекомендуем всем, кто хочет увидеть Сарагосу красиво, интересно и с душой

Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!

Е Елена

Мы очень рады, что первое знакомство с Сарагосой прошло именно с Екатериной, 4 часа как на одном дыхании, прогулка прошла легко и интересно. Екатерина хорошо знает город, разбирается в истории и поделилась с нами своими знаниями, дала советы, что можно посмотреть в регионе. Спасибо большое Екатерине! Советуем этого гида для знакомства с этим городом с такой богатой историей.