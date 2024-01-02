Знакомьтесь, Сарагоса
Индивидуальная экскурсия в Сарагосе

Посетить главные места города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом

Сарагоса — столица испанской провинции Арагон и пятый по величине город в стране. Приглашаю вместе погулять по её историческому центру, уступающему по размерам только Толедо.

Вы посетите единственную площадь в мире с двумя кафедральными соборами, полюбуетесь арабским дворцом и древнеримским театром. Пройдёте по улице тапасов и заглянете в историческую кондитерскую.
Знакомьтесь, Сарагоса
Знакомьтесь, Сарагоса
Знакомьтесь, Сарагоса
Знакомьтесь, Сарагоса
Знакомьтесь, Сарагоса
Знакомьтесь, Сарагоса
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
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янв
6
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 4 часа вы:

  • Посетите барочную базилику Пилар и расшифруете её архитектурные особенности
  • Раскроете тайны Кафедрального собора Ла Сео
  • Пройдёте по Каменному мосту и полюбуетесь лучшей панорамой города
  • Увидите остатки древнеримских стен и руины античного театра
  • Заглянете в старейшую кондитерскую города и тапас-район Эль-Тубо
  • Погуляете по пешеходной улице Альфонсо I и посетите Центральный рынок
  • Осмотрите снаружи и изнутри Альхаферию — самый северный арабский дворец в мире

И многое другое!

Организационные детали

Билеты во дворец Альхаферия не включены в стоимость — 5 евро с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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