Сарагоса — столица испанской провинции Арагон и пятый по величине город в стране. Приглашаю вместе погулять по её историческому центру, уступающему по размерам только Толедо.
Вы посетите единственную площадь в мире с двумя кафедральными соборами, полюбуетесь арабским дворцом и древнеримским театром. Пройдёте по улице тапасов и заглянете в историческую кондитерскую.
Вы посетите единственную площадь в мире с двумя кафедральными соборами, полюбуетесь арабским дворцом и древнеримским театром. Пройдёте по улице тапасов и заглянете в историческую кондитерскую.
Описание экскурсии
За 4 часа вы:
- Посетите барочную базилику Пилар и расшифруете её архитектурные особенности
- Раскроете тайны Кафедрального собора Ла Сео
- Пройдёте по Каменному мосту и полюбуетесь лучшей панорамой города
- Увидите остатки древнеримских стен и руины античного театра
- Заглянете в старейшую кондитерскую города и тапас-район Эль-Тубо
- Погуляете по пешеходной улице Альфонсо I и посетите Центральный рынок
- Осмотрите снаружи и изнутри Альхаферию — самый северный арабский дворец в мире
И многое другое!
Организационные детали
Билеты во дворец Альхаферия не включены в стоимость — 5 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сарагосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 228 туристов
Меня зовут Екатерина, я живу в Памплоне и провожу экскурсии более 10 лет. По первому образованию филолог, по второму — историк (окончила магистратуру местного университета). С удовольствием познакомлю вас с самыми интересными уголками Наварры, Страны Басков и Риохи. Расскажу о местных традициях и легендах, истории и современности, гастрономии и винах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Екатерина, большое спасибо за прекрасную экскурсию по Сарагосе в пасхальные праздники! Прогулка получилась очень интересной, живой и хорошо организованной. Было особенно приятно знакомиться с городом именно в это время, когда
Вам был полезен этот отзыв?
M
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы очень рады, что первое знакомство с Сарагосой прошло именно с Екатериной, 4 часа как на одном дыхании, прогулка прошла легко и интересно. Екатерина хорошо знает город, разбирается в истории и поделилась с нами своими знаниями, дала советы, что можно посмотреть в регионе. Спасибо большое Екатерине! Советуем этого гида для знакомства с этим городом с такой богатой историей.
Вам был полезен этот отзыв?
Х
Экскурсию провела Сабина. Очень образованная и эрудированная, с хорошим знанием материала, которое дополнила массой полезных советов и самой разнообразной информацией
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень понравилась экскурсия и гид, было очень интересно и познавательно. Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень интересный город с богатейшей историей! Очень хороший гид!
Вам был полезен этот отзыв?
от €260 за экскурсию