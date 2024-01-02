Посетить главные места города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Сарагоса — столица испанской провинции Арагон и пятый по величине город в стране. Приглашаю вместе погулять по её историческому центру, уступающему по размерам только Толедо.
Вы посетите единственную площадь в мире с двумя кафедральными соборами, полюбуетесь арабским дворцом и древнеримским театром. Пройдёте по улице тапасов и заглянете в историческую кондитерскую.
Вы посетите единственную площадь в мире с двумя кафедральными соборами, полюбуетесь арабским дворцом и древнеримским театром. Пройдёте по улице тапасов и заглянете в историческую кондитерскую.
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Описание
Что вас ожидает
За 4 часа вы:
- Посетите барочную базилику Пилар и расшифруете её архитектурные особенности
- Раскроете тайны Кафедрального собора Ла Сео
- Пройдёте по Каменному мосту и полюбуетесь лучшей панорамой города
- Увидите остатки древнеримских стен и руины античного театра
- Заглянете в старейшую кондитерскую города и тапас-район Эль-Тубо
- Погуляете по пешеходной улице Альфонсо I и посетите Центральный рынок
- Осмотрите снаружи и изнутри Альхаферию — самый северный арабский дворец в мире
И многое другое!
Организационные детали
Билеты во дворец Альхаферия не включены в стоимость — 5 евро с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ekaterina — ваш гид в Сарагосе
Меня зовут Екатерина, я живу в Памплоне и провожу экскурсии более 10 лет. По первому образованию филолог, по второму — историк (закончила магистратуру местного университета). С удовольствием познакомлю вас с самыми интересными уголками Наварры, Страны Басков и Риохи. Расскажу о местных традициях и легендах, истории и современности, гастрономии и винах.