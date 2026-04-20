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Знакомьтесь, Сарагоса

Посетить главные места города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Сарагоса — столица испанской провинции Арагон и пятый по величине город в стране. Приглашаю вместе погулять по её историческому центру, уступающему по размерам только Толедо.

Вы посетите единственную площадь в мире с двумя кафедральными соборами, полюбуетесь арабским дворцом и древнеримским театром. Пройдёте по улице тапасов и заглянете в историческую кондитерскую.
5
7 отзывов
Знакомьтесь, Сарагоса
Знакомьтесь, Сарагоса
Знакомьтесь, Сарагоса

Описание экскурсии

За 4 часа вы:

  • Посетите барочную базилику Пилар и расшифруете её архитектурные особенности
  • Раскроете тайны Кафедрального собора Ла Сео
  • Пройдёте по Каменному мосту и полюбуетесь лучшей панорамой города
  • Увидите остатки древнеримских стен и руины античного театра
  • Заглянете в старейшую кондитерскую города и тапас-район Эль-Тубо
  • Погуляете по пешеходной улице Альфонсо I и посетите Центральный рынок
  • Осмотрите снаружи и изнутри Альхаферию — самый северный арабский дворец в мире

И многое другое!

Организационные детали

Билеты во дворец Альхаферия не включены в стоимость — 5 евро с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Сарагосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 228 туристов
Меня зовут Екатерина, я живу в Памплоне и провожу экскурсии более 10 лет. По первому образованию филолог, по второму — историк (окончила магистратуру местного университета). С удовольствием познакомлю вас с самыми интересными уголками Наварры, Страны Басков и Риохи. Расскажу о местных традициях и легендах, истории и современности, гастрономии и винах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Екатерина, большое спасибо за прекрасную экскурсию по Сарагосе в пасхальные праздники! Прогулка получилась очень интересной, живой и хорошо организованной. Было особенно приятно знакомиться с городом именно в это время, когда
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в Сарагосе чувствуется особая атмосфера и настроение праздника.

Мы увидели главные достопримечательности города: Базилику Пилар, собор Ла Сео, площадь Пилар, Каменный мост и дворец Альхаферия. Екатерина очень увлекательно рассказывает, легко подает исторические факты и обращает внимание на детали, которые сами бы мы точно не заметили.

Экскурсия оставила очень теплое впечатление. Екатерина — внимательный, приятный и профессиональный гид. Смело рекомендуем всем, кто хочет увидеть Сарагосу красиво, интересно и с душой

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M
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
Очень интересный рассказ о истории города. За 2 часа мы многое успели посмотреть и узнать много интересного. Гид очень понравился!
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Е
Мы очень рады, что первое знакомство с Сарагосой прошло именно с Екатериной, 4 часа как на одном дыхании, прогулка прошла легко и интересно. Екатерина хорошо знает город, разбирается в истории и поделилась с нами своими знаниями, дала советы, что можно посмотреть в регионе. Спасибо большое Екатерине! Советуем этого гида для знакомства с этим городом с такой богатой историей.
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Х
Экскурсию провела Сабина. Очень образованная и эрудированная, с хорошим знанием материала, которое дополнила массой полезных советов и самой разнообразной информацией
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О
Очень понравилась экскурсия и гид, было очень интересно и познавательно. Спасибо большое
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О
Очень интересный город с богатейшей историей! Очень хороший гид!
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от €260 за экскурсию