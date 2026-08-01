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Треккинг-тур в комплексе «Монастерио-де-Пьедра» только для вашей компании

Прогуляться по живописным тропам, увидеть водопады и попасть на шоу хищных птиц
В этом путешествии вы отправитесь в живописный природный парк «Монастерио-де-Пьедра», где вас ждёт гармоничное сочетание природы, истории и отдыха.

Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, увидите водопады и озёра, а также при
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желании побываете на шоу хищных птиц — редкой возможности понаблюдать за полётом этих грациозных созданий вблизи.

У вас будет выбор между лёгким маршрутом и более протяжённой прогулкой по живописной местности с эффектными панорамами.

В свободное время сможете расслабиться в бассейне или спа-зоне, а вечером попробовать блюда региональной кухни и вино Арагона.

Треккинг-тур в комплексе «Монастерио-де-Пьедра» только для вашей компании
Треккинг-тур в комплексе «Монастерио-де-Пьедра» только для вашей компании
Треккинг-тур в комплексе «Монастерио-де-Пьедра» только для вашей компании

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять удобную обувь и воду для прогулки по парку.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в природный парк

Утром вы отправитесь из отеля к уникальному природному парку Monasterio de Piedra, расположенному на территории бывшего монастыря. По прибытии заселитесь в комфортабельные номера, после чего начнётся свободное время для знакомства с территорией.

Прогуляетесь по живописным дорожкам, осмотрите главные достопримечательности парка и сможете искупаться в бассейне. Желающие смогут отдохнуть в спа-зоне. Вечером вас ждёт ужин в ресторане и заслуженный отдых.

Переезд в природный паркПереезд в природный паркПереезд в природный паркПереезд в природный парк
2 день

Шоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей вина

После завтрака отправитесь в парковую зону. Важно прийти точно к началу, чтобы попасть на впечатляющее шоу хищных птиц — вход после начала мероприятия невозможен.

Затем группа выберет один из двух пешеходных маршрутов: более лёгкий или более живописный. В обоих случаях вы увидите многочисленные водопады, скальные породы и тенистые тропы, где можно будет сделать эффектные фотографии.

Днём вас ждёт обед, а после — свободное время. Можно будет вернуться в отель, продолжить отдых в бассейне и спа, купить сувениры или посетить Музей вина монастыря, расположенный на территории исторического комплекса.

После этого доставим вас в отель.

Шоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей винаШоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей винаШоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей винаШоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей винаШоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей винаШоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей вина

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до вашего отеля
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение и показ достопримечательностей
  • Услуги фотографа
Что не входит в цену
  • Перелёт до Испании и обратно
  • Проживание - от €120 до €140 за номер на двоих (завтрак включён)
  • Питание
  • Входные билеты в парковую зону и на шоу птиц: если оплачиваете проживание, то стоимость составит около €10
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от количества участников
  • €1100 - за группу до 5 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Арагоне, 10:00
Завершение: Ваше место проживания в Арагоне, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Сарагосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провожу индивидуальные экскурсии в Барселоне и авторские поездки по Каталонии для тех, кто хочет увидеть настоящую Испанию: красиво, комфортно и без стандартных маршрутов. Барселона — это не только Саграда Фамилия, парк
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Гуэль и архитектура Гауди. Я открываю город через историю, легенды, атмосферные районы, секретные места и жизнь местных. Организую путешествия по лучшим местам Каталонии: монастырь Монтсеррат, музей Сальвадора Дали в Фигерасе, средневековая Жирона, Рупит и Бесалу, побережье Коста-Брава и необычные маршруты без толп туристов. Каждая экскурсия создаётся под ваш темп и интересы. Без скучных лекций — только живые истории, яркие впечатления и места, которые стоит увидеть. Помогу составить маршрут, выбрать рестораны и сделать ваше путешествие лёгким.

от €1460 за тур