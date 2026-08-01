После завтрака отправитесь в парковую зону. Важно прийти точно к началу, чтобы попасть на впечатляющее шоу хищных птиц — вход после начала мероприятия невозможен.

Затем группа выберет один из двух пешеходных маршрутов: более лёгкий или более живописный. В обоих случаях вы увидите многочисленные водопады, скальные породы и тенистые тропы, где можно будет сделать эффектные фотографии.

Днём вас ждёт обед, а после — свободное время. Можно будет вернуться в отель, продолжить отдых в бассейне и спа, купить сувениры или посетить Музей вина монастыря, расположенный на территории исторического комплекса.

После этого доставим вас в отель.