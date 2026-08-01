Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, увидите водопады и озёра, а также при
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь и воду для прогулки по парку.
Программа тура по дням
Переезд в природный парк
Утром вы отправитесь из отеля к уникальному природному парку Monasterio de Piedra, расположенному на территории бывшего монастыря. По прибытии заселитесь в комфортабельные номера, после чего начнётся свободное время для знакомства с территорией.
Прогуляетесь по живописным дорожкам, осмотрите главные достопримечательности парка и сможете искупаться в бассейне. Желающие смогут отдохнуть в спа-зоне. Вечером вас ждёт ужин в ресторане и заслуженный отдых.
Шоу хищных птиц, маршруты к водопадам и Музей вина
После завтрака отправитесь в парковую зону. Важно прийти точно к началу, чтобы попасть на впечатляющее шоу хищных птиц — вход после начала мероприятия невозможен.
Затем группа выберет один из двух пешеходных маршрутов: более лёгкий или более живописный. В обоих случаях вы увидите многочисленные водопады, скальные породы и тенистые тропы, где можно будет сделать эффектные фотографии.
Днём вас ждёт обед, а после — свободное время. Можно будет вернуться в отель, продолжить отдых в бассейне и спа, купить сувениры или посетить Музей вина монастыря, расположенный на территории исторического комплекса.
После этого доставим вас в отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до вашего отеля
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение и показ достопримечательностей
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Перелёт до Испании и обратно
- Проживание - от €120 до €140 за номер на двоих (завтрак включён)
- Питание
- Входные билеты в парковую зону и на шоу птиц: если оплачиваете проживание, то стоимость составит около €10
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от количества участников
- €1100 - за группу до 5 человек