Отправьтесь в расслабляющий круиз по реке Гвадалквивир и насладитесь видами Севильи с воды. Вас ждёт приветственный напиток с закуской или, по желанию, полноценный ужин из 5 блюд на борту. Идеальный вариант для романтического вечера или неспешного отдыха.
Описание экскурсииРечной круиз по Гвадалквивиру Отправьтесь в 1,5-часовую прогулку на лодке по реке Гвадалквивир и насладитесь приветственным напитком и закуской из иберийской ветчины с выдержанным сыром манчего. Вы также можете выбрать 2,5-часовой вариант и дополнить впечатления ужином из 5 блюд с напитками на борту. Комфорт и сервис премиум-класса Встреча проходит на набережной «Нью-Йорк» — перед статуей Хуана Себастьяна эль Кано. После приветствия от дружелюбной команды вы подниметесь на борт полностью оборудованного судна премиум-класса и отправитесь в путешествие по реке. Во время круиза вы увидите Золотую башню, арену для боя быков «Реаль-Маэстранса» и мост Триана — наслаждайтесь видами Севильи в спокойной и расслабляющей атмосфере. Важная информация:
- Не допускается: туфли на высоком каблуке, домашние животные (собаки-поводыри разрешены).
- Диетические ограничения: безглютеновая диета, веганство, вегетарианство и другие ограничения могут быть учтены, но об этом необходимо сообщить во время бронирования или минимум за 48 часов до мероприятия.
- Меню: блюда могут меняться в зависимости от дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотая башня
- Арена для боя быков «Реаль-Маэстранса»
- Мост Триана
- Набережная «Нью-Йорк»
- Статуя Хуана Себастьяна эль Кано
Что включено
- Панорамный круиз
- Музыкальное сопровождение
- Меню из 5 блюд и безлимитные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
- Крепкие алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 92Г4+ХР4 Севилья, Испания
Завершение: 92G4+HR4 Севилья, Испания
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Не допускается: туфли на высоком каблуке, домашние животные (собаки-поводыри разрешены)
- Диетические ограничения: безглютеновая диета, веганство, вегетарианство и другие ограничения могут быть учтены, но об этом необходимо сообщить во время бронирования или минимум за 48 часов до мероприятия
- Меню: блюда могут меняться в зависимости от дня
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень красивая прогулка по реке. Сотрудники приветливые и охотно рассказывают интересные факты. Нам всё очень понравилось.
Д
Прекрасный круиз на закате по Гвадалквивиру с интересным рассказом гида на нескольких языках. Вкусные закуски и пиво создают отличную атмосферу.
Л
Это была спокойная и приятная лодочная прогулка с внимательным персоналом. Напитки и тапас полностью оправдывают стоимость билета, а вид на город с воды — отличный бонус
К
Мы с женой провели просто потрясающее время. Было очень приятно и расслабляюще плыть по реке на комфортабельной лодке и наблюдать закат. Нам повезло — больше никто не забронировал этот рейс, и мы были на борту одни. Персонал очень дружелюбный и гостеприимный. Однозначно рекомендую.
Похожие экскурсии на «Прогулка по Гвадалквивиру с обедом или ужином на борту»
Групповая
Севилья с воды: круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92М3+27Дж Севилья, Испания
€18 за человека
Групповая
до 22 чел.
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92Дж3+5Кс2 Севилья, Испания
€16.50 за человека
€25 за человека