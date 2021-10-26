Все экскурсии в Севилье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Севилье – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 216 ⭐ отзывов, цены от €80. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Севилье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€125
за 1-8 чел.
Севилья королевская, Севилья народная
О наследии древних культур, судьбах монархов и традициях простых «севилья́нос» на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-8 чел.
Легенды и призраки Севильи
Загадки квартала Санта Крус, эпидемия чумы, решетка Дьявола и средневековые предания
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
110€94
за 1-6 чел.
Севильский экспресс — знакомство с городом
Разобраться в богатой истории Испании и узнать о красивейших местах столицы Андалусии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€80
за 1-10 чел.
Особый вкус Севильи
Познакомиться с ярким миром севильской гастрономии на прогулке по классным заведениям города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-9 чел.
Севильский собор и его великое прошлое
Увидеть крупнейший в Европе готический собор и узнать о его мавританских корнях
Индивидуальная экскурсия
3ч
€100
за 1-10 чел.
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1-17 чел.
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
История севильских королей и тайны Колумба в увлекательной прогулке-приключении
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1-17 чел.
Севилья — любовь с первого взгляда
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-8 чел.
Красавица Севилья
Пройтись следами оперных персонажей, узнать о жизни испанской аристократии и увидеть знаковые места
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€125
за 1-6 чел.
Севилья: инквизиция и херес!
Лёгкое знакомство со сложной темой и дегустация
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€125
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Севилье
Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы о чудесных персонажах и легенды города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Замок Сан-Хорхе: тайны испанской инквизиции
Узнать правду об инквизиции в Севилье и всей стране, а после отправиться в аутентичный район Триана
Последние отзывы «Экскурсии Севильи»
- ЛЛариса26 октября 2021Екатерине огромное спасибо за отличную экскурсию! Время пролетело незаметно, а мы были готовы слушать еще и еще. Екатерине удалось изложить 3000-летанию историю Испании за 3 часа доступно, логично, легко и весело! Много увидели, много услышали, успели посидеть в уютном кафе, насладится сангрией и хересом и услышать об особенностях виноделия, получили много ценных советов о пребывании в Севилье. Обязательно рекомендуем!
- ЕЕлена25 августа 2021Екатерина, большое спасибо за познавательную прогулку по Севильи. Мы узнали много нового и интересного об истории и городе.
- Отзыв на: Особый вкус СевильиААнна3 августа 2021Елизавета великолепно знает историю страны, так интересно и зажигательно рассказывает, что в Севилью влюбляешься с первого взгляда! Мы попробовали много местных напитков, Тарасов, моллюсков, каракатиц и многого другого, услышали много забавных историй из жизни севилья́нцев и испанцев из других городов и регионов. Экскурсия была столь занимательной и насыщенной, что мы ушли с огромным количеством фактов и интересных историй, которые ещё долго-долго будем рассказывать друзьям и знакомым!
- ИИгорь20 июня 2021Екатерина, спасибо Вам огромное! Благодаря Вам, Севилья стала для нас не просто точкой на карте! Вы смогли заинтересовать не только нас -взрослых, но и наших детишек-подростков.
- Отзыв на: Легенды и призраки СевильиЕЕлена8 июня 2021С Елизаветой мы переоткрыли для себя Севилью - скрытые маленькие садики, дома с удивительными историями, от которых порой мурашки по коже, улочки, в которых легко заблудиться, и от того еще более загадочные… очень интересно увидеть город с другой «темной» стороны и познакомиться с ним через его легенды. Очень рекомендую эту экскурсию с Елизаветой!
- Отзыв на: Легенды и призраки СевильиННаталия15 марта 2021Прекрасная экскурсия! Первый раз были на вечерней экскурсии и получили массу удовольствия. Елизавета прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно. Мы пропитались духом Севильи, получили массу незабываемых впечатлений. Были в Севилье в третий раз, но все отменили, что город раскрылся по-новому. Очень рекомендую, Подросток 12 лет не ныл, а активно впитывал новую информацию, а это само по себе уже говорит о многом.
- ММарина18 марта 2020Прогулка по Севилье (красный маршрут)доставила большое удовольствие. . город, прекрасная погода, интересный рассказ гида Марины. . материала была лёгкой и изящной. . рекомендую посещение экскурсии, многие детали остались бы незамеченными при самостоятельном осмотре.
- Отзыв на: Особый вкус СевильиИИрина15 марта 2020Получилась очень информативно-наполненная, интереснейшая экскурсия! Помимо "основной программы" Елизавета многое рассказала про образ жизни севильцев. А еще дала отличные (оправдавшиеся впоследствии) рекомендации про "что посмотреть и попробовать". Также приятно, что гид старалась и со специалитетами познакомить, и наши вкусы учесть. В общем, только положительные впечатления!
- Отзыв на: Севилья королевская, Севилья народнаяССветлана14 марта 2020Очень понравилось, прекрасно! Елизавета интересно и легко рассказала о городе. Получили большое удовольствие от экскурсии. Гид замечательный, обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо огромное, побольше хороших туристов.
- Отзыв на: Севилья королевская, Севилья народнаяИИнга4 марта 2020Экскурсия с Елизаветой очень понравилась. Елизавета - настоящий профессионал и замечательный рассказчик. Мы были не в первый раз в Севилье, но смогли взглянуть на город по новому после нашей прогулки. Спасибо большое. Александр и Инга