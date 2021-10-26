Отзыв на: Севильский экспресс — знакомство с городом Л Лариса 5 Екатерине огромное спасибо за отличную экскурсию! Время пролетело незаметно, а мы были готовы слушать еще и еще. Екатерине удалось изложить 3000-летанию историю Испании за 3 часа доступно, логично, легко и весело! Много увидели, много услышали, успели посидеть в уютном кафе, насладится сангрией и хересом и услышать об особенностях виноделия, получили много ценных советов о пребывании в Севилье. Обязательно рекомендуем!

Отзыв на: Севильский экспресс — знакомство с городом Е Елена 5 Екатерина, большое спасибо за познавательную прогулку по Севильи. Мы узнали много нового и интересного об истории и городе.

Отзыв на: Особый вкус Севильи А Анна 5 Елизавета великолепно знает историю страны, так интересно и зажигательно рассказывает, что в Севилью влюбляешься с первого взгляда! Мы попробовали много местных напитков, Тарасов, моллюсков, каракатиц и многого другого, услышали много забавных историй из жизни севилья́нцев и испанцев из других городов и регионов. Экскурсия была столь занимательной и насыщенной, что мы ушли с огромным количеством фактов и интересных историй, которые ещё долго-долго будем рассказывать друзьям и знакомым!

Отзыв на: Севильский экспресс — знакомство с городом И Игорь 5 Екатерина, спасибо Вам огромное! Благодаря Вам, Севилья стала для нас не просто точкой на карте! Вы смогли заинтересовать не только нас -взрослых, но и наших детишек-подростков.

Отзыв на: Легенды и призраки Севильи Е Елена 5 С Елизаветой мы переоткрыли для себя Севилью - скрытые маленькие садики, дома с удивительными историями, от которых порой мурашки по коже, улочки, в которых легко заблудиться, и от того еще более загадочные… очень интересно увидеть город с другой «темной» стороны и познакомиться с ним через его легенды. Очень рекомендую эту экскурсию с Елизаветой!

Отзыв на: Легенды и призраки Севильи Н Наталия 5 Прекрасная экскурсия! Первый раз были на вечерней экскурсии и получили массу удовольствия. Елизавета прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно. Мы пропитались духом Севильи, получили массу незабываемых впечатлений. Были в Севилье в третий раз, но все отменили, что город раскрылся по-новому. Очень рекомендую, Подросток 12 лет не ныл, а активно впитывал новую информацию, а это само по себе уже говорит о многом.

М Марина 4 Прогулка по Севилье (красный маршрут)доставила большое удовольствие. . город, прекрасная погода, интересный рассказ гида Марины. . материала была лёгкой и изящной. . рекомендую посещение экскурсии, многие детали остались бы незамеченными при самостоятельном осмотре.

Отзыв на: Особый вкус Севильи И Ирина 5 Получилась очень информативно-наполненная, интереснейшая экскурсия! Помимо "основной программы" Елизавета многое рассказала про образ жизни севильцев. А еще дала отличные (оправдавшиеся впоследствии) рекомендации про "что посмотреть и попробовать". Также приятно, что гид старалась и со специалитетами познакомить, и наши вкусы учесть. В общем, только положительные впечатления!

Отзыв на: Севилья королевская, Севилья народная С Светлана 5 Очень понравилось, прекрасно! Елизавета интересно и легко рассказала о городе. Получили большое удовольствие от экскурсии. Гид замечательный, обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо огромное, побольше хороших туристов.