Сейчас актуально
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
Завтра в 18:00
14 авг в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Красавица Севилья
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Начало: На площади Encarnación
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Расписание: ежедневно в 10:00
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Севильский собор и его великое прошлое
Увидеть крупнейший в Европе готический собор и узнать о его мавританских корнях
Начало: Возле Колокольни Кафедрального Собора Хиральда
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от €170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Севильей
Погрузитесь в атмосферу Севильи, выбирая между двумя маршрутами. Откройте тайны Алькасара или исследуйте колоритный район Триана
Начало: У Золотой башни
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий
Начало: У входа во дворец «Дом Пилата»
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Алькасар и его сады
Побывать в старейшем действующем дворце королей в Европе и узнать его историю
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады
От арабских надписей до павлинов, от «Игры престолов» до реальных историй
Начало: У площади Триумфа (Plaza del Triunfo)
17 авг в 11:00
18 авг в 09:00
от €142 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино
Увидеть аутентичную Севилью, заглянуть в лавки мастеров и познакомиться с локальной гастрономией
Начало: У Puerta de Jerez
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Севилье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
12 авг в 00:00
от €102 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос
Закрутить роман с южной столицей Испании
Начало: Plaza de la Encarnación
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 12:30
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€80 за человека
Билеты
Входные билеты в Сетас-де-Севилья
Начало: 92В5+882 Севилья, Испания
€16 за билет
Билеты
Каса-де-Пилатос - входной билет на первый этаж дворца
Начало: 92К7+Кс4В Севилья, Испания
€12 за билет
Билеты
Входные билеты на шоу Puro Flamenco и в Музей танца
Начало: 92К5+ХГГ Севилья, Испания
€33 за билет
-
12%
Билеты
Входной билет на Шоу фламенко - живые танцы и музыка в театре
Начало: 92Р4+ПДж7 Севилья, Испания
€23
€26 за билет
Билеты
Входной билет на шоу фламенко в Tablao Flamenco Las Setas
Начало: 92В5+9СП Севилья, Испания
€38 за билет
Групповая
до 25 чел.
Реаль Маэстранса: арена для боя быков и музей корриды
Начало: 92П2+7С4 Севилья, Испания
€27 за человека
Билеты
Дворец Лас-Дуэньяс - входной билет и аудиогид по залам и садам
Начало: 92В6+В7П Севилья, Испания
€14 за билет
Билеты
Входной билет в Севильский кафедральный собор и на башню Хиральда
Начало: 92П4+ГКс3 Севилья, Испания
€17.50 за билет
Групповая
до 22 чел.
Обзорный эко-круиз по реке Гвадалквивир
Начало: 92Дж3+5Кс2 Севилья, Испания
€16.50 за человека
Групповая
до 21 чел.
Алькасар без толп: эксклюзивный утренний тур с гидом
Начало: 92П5+73К Севилья, Испания
€99 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по испанской кухне с экскурсией по рынку Триана
Начало: 9КсПВ+8ДжВ Севилья, Испания
€75 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Севилье на автомобиле
Начало: Отель клиентов (в центре города)
Расписание: в любое время по договоренности с заказчиком
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Прогулка по Гвадалквивиру с обедом или ужином на борту
Начало: 92Г4+ХР4 Севилья, Испания
€25 за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по прекрасной Севилье
Начало: Площадь Херес у фонтана
Расписание: в любое время по договоренности с заказчиком
€160 за всё до 25 чел.
Билеты
Королевский Алькасар в Севилье - билет во дворец и сады
Начало: 92М5+К4Кс Севилья, Испания
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 16:30
€20 за билет
Индивидуальная
до 14 чел.
Севилья с посещением королевского дворца - Алькасар
Начало: Торре дель Оро, П. º де Кристобал Колон, с/н, Каск...
Расписание: Пн-Сб: 10:30
€300 за всё до 14 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Севилья прекрасна сама по себе, но благодаря нашему гиду этот город раскрылся для нас по-настоящему! Экскурсия прошла на одном дыхании
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Е
Екатерина - великолепный рассказчик и действительно талантливый, знающий, увлеченный гид очень высокого уровня! Наша длительная экскурсия прошла на одном дыхании!
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Спасибо Екатерина за чудесную экскурсию! Получили массу информации и интересных фактов! После 3х часов прогулки по городу, влюбились в Севилью. Обязательно вернемся!
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очень хорошие!!!
+1
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О
Спасибо большое Екатерине за прекрасную прогулку по Сивилье:)
Не смотря на жару, Екатерина с большим энтузиазмом, кроме истории и культуры этого
Не смотря на жару, Екатерина с большим энтузиазмом, кроме истории и культуры этого
+3
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A
Отличная прогулка по центру Севильи!
Большое спасибо Анне Рассказала много всего интересного в лёгкой и запоминающейся форме.
Могу смело рекомендовать данную экскурсию!
Большое спасибо Анне Рассказала много всего интересного в лёгкой и запоминающейся форме.
Могу смело рекомендовать данную экскурсию!
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М
Аня - это прежде всего энергия и любовь к своему делу и Испании, провела для нас экскурсию по нашему запросу
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Э
Лена - прекрасный рассказчик, интересный человек и красивая женщина) спасибо большое за экскурсию, за ответы на все наши вопросы не по теме, за любовь к городу, которая передалась и нам)
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Были на экскурсиях от 15:15 уже несколько раз, все они были чудесные. В Севилье экскурсия оказалась среднего качества. У нас
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А
Огромное спасибо Елене за знакомство с Севильей. Несмотря на сдвижку в расписании по нашей вине экскурсия была проведена в полном объеме. Нам очень понравилось. В том числе у ребенка 7 лет остались прекрасные впечатления.
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Всего 568 отзывов в Севилье
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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье
Самые популярные экскурсии в Севилье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Севилье
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Сколько стоит экскурсия по Севилье в августе 2026
Сейчас в Севилье можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 12 до 510 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 568 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Знакомство с Севильей начинается с наших экскурсий! Откройте для себя богатую культуру, захватывающие истории и великолепные пейзажи города. Мы проведём вас через знаменитые площади, дворцы и сады, рассказывая интереснейшие факты о каждом месте. Впечатления от экскурсий по Севилье останутся с вами навсегда!