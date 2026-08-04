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красивого города, рассказывала об истории знакомым всем героях из знаменитых опер, а также персонажей истории, которые обогатили историю Испании и стали героями художественных сериалов!

А еще нам повезло, что Екатерина отличный знаток корриды, которая проходит также в Сивилии. От Екатерины мы узнали историю, традиции и утончонные особенности этого мастерства, где не напишут ни в какой либо книге. С Екатериной мы не заметили как время экскурсии быстро пролетело. Всем советуем эту экскурсию. Узнаете много интересного и увлекательного:)