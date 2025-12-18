Путешествие по Андалусии с кандидатом наук: 6 городов и побережье Коста-дель-Соль
Изучить Севилью, Малагу, Гранаду, отдохнуть у моря и океана, попробовать херес на его родине
Мы предлагаем вам проехать по Андалусии в компании испаниста, кандидата наук, чтобы в полной мере ощутить всё разнообразие культуры, погрузиться в историю, архитектуру, гастрономию и психологию местных.
В Кадисе и
Гранаде вы познакомитесь с мавританским наследием и поражающим изысканностью стилем мудехар.
В Малаге пройдёте теми же улицами, что и Пабло Пикассо, а в Херес-де-ла-Фронтера попробуете знаменитое креплёное вино.
Вдыхая солёный бриз на побережье Коста-дель-Соль, посетите самый дорогой курорт страны Марбелью и поразитесь роскошью яхтенной марины Пуэрто Банус.
Мы подобрали отели по маршруту так, чтобы вы смогли и проникнуться традициями прошлого, и отдохнуть с современным комфортом, а также позаботились о завтраках и обедах с блюдами национальной кухни и напитками.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Начало отпуска
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель.
2 день
Херес-де-ла-Фронтера, Кадис
Кто не слышал о прекрасном хересе? Сегодня мы посетим город, знаменитый производством этого вина, и продегустируем напиток на винодельне. В Херес-де-ла-Фронтера также полюбуемся Кафедральным собором и увидим Королевскую школу конного искусства.
Далее — древний Кадис, которому более 3 тысячелетий. Мы поднимемся на соборные башни, погуляем по городу и набережной, рассмотрим средневековую крепость и место, куда из Нового Света прибывали суда. Ночевать останемся в отеле в пешей доступности от океана.
3 день
Коста-дель-Соль, Марбелья
Движемся дальше. Будем ехать по природному парку, обогнём мыс, соединяющий Европу и Африку, увидим Гибралтар и попадём на берег солнца, или Коста-дель-Соль. Тут находятся виллы состоятельных европейцев и самая прекрасная в Испании набережная. Нашей целью будет Марбелья, где мы погуляем и посетим марину Пуэрто Банус с роскошными яхтами.
4 день
Свободный день
Сегодня вы сможете насладиться Коста-дель-Соль в собственном темпе и выбрать занятие на свой вкус.
5 день
Малага, Гранада
Утро посвятим Малаге. Мы посетим древнюю арабскую крепость Алькасаба и Центральный музей, увидим Кафедральный собор. К вечеру прибудем в Гранаду, погуляем по аутентичному кварталу Альбасин, христианскому и еврейскому районам.
6 день
Альгамбра в Гранаде
Сегодня отправимся в Альгамбру. Это, пожалуй, величайшее наследие мавров на испанской земле. Мы побываем в крепости, дворцах и садах, а потом вернёмся в Севилью.
7 день
Севилья
Идём гулять по столице Андалусии. Осмотрим Кафедральный собор, где покоятся останки Христофора Колумба, Алькасар, Золотую башню и Хиральду, бывшую минаретом. Побеседуем о Независимой республике Триана, проедем вдоль воспетого Пушкиным Гвадалквивира и завершим экскурсию на площади Испании.
8 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении (основное место)
€3350
За одного при 3-местном размещении (дополнительное место)
€2950
1-местное проживание
€4340
Без проживания и питания
€2590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 1 дегустация, 5 обедов
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
НДС, организация поездки и подготовка необходимых документов, сопровождение на протяжении всей поездки, резерв столиков в ресторанах, входных билетов
Что не входит в цену
Билеты в Севилью и обратно в ваш город
Обеды вне программы, ужины, крепкий алкоголь
Доплата за 1-местное размещение
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Севильи, 15:00
Завершение: Аэропорт Севильи, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — Организатор в Севилье
Мы специализируемся на создании эксклюзивных путешествий по Испании и Португалии для тех, кто говорит на русском языке. Все наши туры создаются с учётом всех Ваших пожеланий, чтобы Ваш отпуск стал
незабываемым отдыхом, удивительным открытием, ни с чем несравнимым наслаждением. В наших программах мы сочетаем высокую и традиционную кухню, дегустации лучших вин, посещение виноградников и винных погребов, фабрик по производству сыра и хамона с познанием культуры, интересными экскурсиями, посещением уникальных малоизвестных мест, а также великолепный отдых в спа, на море, на бальнеологических курортах и размещение в лучших отелях страны — от средневековых замков до современных высоток, от виноделен до гостиниц в природных заповедниках. Наши многолетние дружеские отношения с владельцами отелей, рестораторами, виноделами открывают для нас двери, которые часто кажутся закрытыми другим.