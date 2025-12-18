Кто не слышал о прекрасном хересе? Сегодня мы посетим город, знаменитый производством этого вина, и продегустируем напиток на винодельне. В Херес-де-ла-Фронтера также полюбуемся Кафедральным собором и увидим Королевскую школу конного искусства.

Далее — древний Кадис, которому более 3 тысячелетий. Мы поднимемся на соборные башни, погуляем по городу и набережной, рассмотрим средневековую крепость и место, куда из Нового Света прибывали суда. Ночевать останемся в отеле в пешей доступности от океана.