Персональное знакомство с 3 городами Андалусии: Севилья, Херес и Кадис
Посетить Севильский Алкасар, побывать на родине андалузских лошадей и окунуться в прошлое
Начало: Севилья, точное время и место - по договорённости
23 июн в 10:00
30 июн в 10:00
€375 за человека
Знакомство с Севильей начинается с наших туров! Откройте для себя богатую культуру, захватывающие истории и великолепные пейзажи города. Мы проведём вас через знаменитые площади, дворцы и сады, рассказывая интереснейшие факты о каждом месте. Впечатления от туров по Севилье останутся с вами навсегда!