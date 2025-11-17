Этот день начнётся с посещения деревни Маска. Мы проедем по крутым серпантинам, которые по праву считаются самыми захватывающими на Тенерифе, и полюбуемся незабываемыми видами.

Затем отправимся исследовать дикую, почти нетронутую сторону острова — горный массив Тено. Двигаясь мимо плантаций бананов, авокадо и цитрусовых, начнём подъём вглубь леса. Уже через полчаса окажемся у входа в ущелье, по краю которого пройдём по тропе, окружённой тропической зеленью, к нашей цели — водопаду и каскадным порогам.

Здесь переоденемся в купальные костюмы и искупаемся в природных источниках. Сделаем множество снимков в окружении пышной растительности и скал.

К 17:00 доставим вас обратно к вашему отелю.