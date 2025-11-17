Горы, джунгли и океан: треккинг-тур на Тенерифе только для вас без рюкзаков
Встретить закат на вершине, пройти по склону вулкана и по тропическому лесу добраться до водопада
От горных массивов до суровых вулканов, от тропических лесов до уединённых пляжей — мы проведём вас по самым живописным уголкам Тенерифе. Будем много ходить, чтобы не упустить ни один живописный вид.
вид.
Наш маршрут пройдёт через заповедные леса Анаги и аутентичные деревушки, сквозь джунгли и ущелья, мимо побережья и банановых плантаций.
Вы осмотрите лавовые трубы, на высоте 2000 метров увидите, как закатное солнце скроется за горизонтом, исследуете селение, где дома вырублены прямо в пещерах. Особые физические навыки не понадобятся, но будьте готовы проходить по 4–6 км в день без рюкзаков.
Жить будем в отелях — проживание не включено, вы сможете подобрать лучший вариант для себя, а мы поможем забронировать или подсказать хорошие гостиницы.
Что взять с собой: треккинговая обувь, питьевая вода, защитный крем от солнца, ветровки.
Питание. Не включено.
Транспорт. Toyota Avensis.
Возраст участников. 4–65 лет.
Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, нужна базовая физподготовка. Будем много гулять в горах:
1-й день: прогулка на высоте 1800 м. Пройдём 6 км, набор высоты 250 м, для подготовленных путешественников можем усложнить маршрут.
2-й день: 2 короткие прогулки на высоте 1000 м, пройдём 4,5 км, набор высоты 100 м. Этот день используем для восстановления.
3-й день: треккинг в джунглях, пройдём 6 км, набор высоты 300 м.
Виза. Гражданам РФ нужна шенгенская виза, оформляется самостоятельно.
Программа тура по дням
1 день
Национальный парк «Тейде», лавовые трубы, кальдера Лас-Каньядас, подъём на вершину и встреча заката
Начнём путешествие с поездки в национальный парк «Тейде». Первой остановкой станут знаменитые лавовые трубы — уникальные геологические образования, сформировавшиеся в результате древних вулканических извержений.
Затем отправимся к кальдере Лас-Каньядас, наслаждаясь по пути завораживающими пейзажами. Двигаясь по восточному склону вулкана, увидим первозданный ландшафт, сохранившийся с древнейших времён.
Продолжим маршрут походом по хребту, откуда откроются панорамные виды на северную и южную части Тенерифе. В завершение нас ждёт подъём продолжительностью 2,5 часа на вершину высотой около 2000 метров. Там мы встретим закат — зрелище, которое надолго останется в памяти.
2 день
Горный массив Анага, поселение с домами в пещере, деревня Бенихо и живописный пляж
Утром мы заберём вас из места проживания и отправимся в горный массив Анага. Путешествие начнётся с прогулки по живописному маршруту. Затем нас ждут смотровые площадки с захватывающими видами, проезд через древний заповедный лес и посещение деревни, где дома вырублены прямо в пещерах.
Главной точкой маршрута станет деревня Бенихо. Здесь мы отведаем блюда традиционной канарской кухни и спустимся к одному из самых живописных пляжей острова, где природа остаётся практически нетронутой.
3 день
Горный массив Тено, водопады, треккинг в джунглях и купание в источниках
Этот день начнётся с посещения деревни Маска. Мы проедем по крутым серпантинам, которые по праву считаются самыми захватывающими на Тенерифе, и полюбуемся незабываемыми видами.
Затем отправимся исследовать дикую, почти нетронутую сторону острова — горный массив Тено. Двигаясь мимо плантаций бананов, авокадо и цитрусовых, начнём подъём вглубь леса. Уже через полчаса окажемся у входа в ущелье, по краю которого пройдём по тропе, окружённой тропической зеленью, к нашей цели — водопаду и каскадным порогам.
Здесь переоденемся в купальные костюмы и искупаемся в природных источниках. Сделаем множество снимков в окружении пышной растительности и скал.
Начало: Тенерифе, заберём вас от вашего отеля, 9:00
Завершение: Тенерифе, доставим к вашему отелю, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Евгений — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 19 туристов
Живу на острове мечты, и уже многие годы моё призвание — быть проводником для вас. Работая с крупнейшими международными платформами для путешественников, провёл тысячи экскурсий, открывая гостям самые сокровенные тайны острова.
острова.
Создаю уникальные маршруты, включающие незабываемые пешеходные прогулки. Ведь только пешком можно добраться до самых фантастических мест, скрытых от большинств.
Глубокое знание каждого уголка острова — от вершин до потаённых троп и самых вкусных местных ресторанчиков — позволяет предлагать подлинные путешествия. Вместе с гостями погружаемся в атмосферу острова и создаём незабываемые воспоминания.
Экскурсии провожу на русском, английском и испанском языках — удобно для смешанных групп. Можно отправиться в сложный поход в горы или расслабиться, наслаждаясь видами из машины.
Как фотограф, также помогу запечатлеть приключения.