Тенерифе изобилует красивыми и уникальными местами и достопримечательностями, это горные тропические леса Анаги и очаровательные пляжи Эль-Медано, головокружительные скалы Лос-Гигантес и спящий вулкан Тейде, а также бесконечные виноградники и пирамиды Гуимар

Местные экскурсоводы

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