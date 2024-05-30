Авторские туры на Тенерифе

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Женской компанией по Тенерифе: топовые локации, пляжи с вулканическим песком и винодельни
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Женской компанией по Тенерифе: топовые локации, пляжи с вулканическим песком и винодельни
Попробовать любимое вино Шекспира, проводить закат над облаками и увидеть 1000-летнюю драцену
Плая-де-лас-Америкас, время зависит от вашего рейс...
30 мая
20 авг
22 сен
850 за человека

Что посмотреть на Тенерифе на экскурсиях?

Тенерифе изобилует красивыми и уникальными местами и достопримечательностями, это горные тропические леса Анаги и очаровательные пляжи Эль-Медано, головокружительные скалы Лос-Гигантес и спящий вулкан Тейде, а также бесконечные виноградники и пирамиды Гуимар

Местные экскурсоводы

Тенерифе прекрасное туристическое направление, так как остров самый большой из Канарских островов мы рекомендуем воспользоваться экскурсиями, многие из которых обзорные и охватывают одновременно множество популярных мест. Найти подходящие можно в нашем каталоге, где мы собрали самые популярные и лучшие по острову, вам останется только забронировать понравившиеся
Туры на русском языке на Тенерифе (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 1 тур на 2024 год, цены от €850. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
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