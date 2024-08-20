Женской компанией по Тенерифе: топовые локации, пляжи с вулканическим песком и винодельни

Попробовать любимое вино Шекспира, проводить закат над облаками и увидеть 1000-летнюю драцену
Отправляемся женской компанией исследовать самый крупный из Канарских островов — Тенерифе.

Вы изучите красивейшие локации, побываете на нескольких пляжах, в том числе с чёрным вулканическим песком и водопадами, на банановой плантации,
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проводите закат со смотровой площадки выше облаков.

Познакомитесь с историей этих мест, услышите местные легенды и узнаете о коренном населении — гуанчах.

Посетите живописные винодельни в окружении виноградников или фруктовых садов и попробуете несколько сортов локальных вин.

Женской компанией по Тенерифе: топовые локации, пляжи с вулканическим песком и винодельни
Женской компанией по Тенерифе: топовые локации, пляжи с вулканическим песком и винодельни
Женской компанией по Тенерифе: топовые локации, пляжи с вулканическим песком и винодельни
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять обувь для купания, крем для загара, головной убор, солнцезащитные очки, небольшой рюкзак, лёгкую куртку, обувь с нескользящей подошвой.

В случае, если не наберётся полная группа, место проживания будет заменено на апартаменты с бассейном вблизи океана, но меньшей площади.

На острове Тенерифе есть два аэропорта, Южный и Северный. Рекомендуем выбрать первый, потому что он ближе к месту проживания.

Проживание. Двухместное размещение в апартаментах вблизи океана, одноместное — за доплату. В апартаментах есть Wi-Fi, бассейн, общая кухня.

Питание. В стоимость тура включены завтраки, закуски, вода, дегустации вин, остальное питание — за доплату.

Виза. Шенген.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Тенерифе

Сегодня начнётся наше путешествие. Трансфер от аэропорта к месту проживания — самостоятельно. Вечером соберёмся всей группой, познакомимся и обсудим предстоящее приключение. Будем много ходить пешком, в том числе по лестницам, и ездить по колоритным горным серпантинам.

Прибытие на ТенерифеПрибытие на ТенерифеПрибытие на ТенерифеПрибытие на Тенерифе
2 день

Заповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж Бенихо

После завтрака отправимся в самую зелёную часть острова — великолепный природный заповедник «Руаль-де-Анага», охраняемый ЮНЕСКО. Иногда его называют Мадейрой в миниатюре.

Погуляем по удивительному реликтовому лесу и увидим растения, произрастающие только здесь. Задержимся на укрытом скалами пляже Бенихо с чёрным вулканическим песком. Этот пляж считается самым красивым на Тенерифе.

Заповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж БенихоЗаповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж БенихоЗаповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж БенихоЗаповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж БенихоЗаповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж БенихоЗаповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж Бенихо
3 день

Ущелье Маска, парк «Тейде»

Утром будет свободное время. После обеда посетим ущелье Маска, одно из глубочайших на острове.

Пройдёмся по национальному парку «Тейде», где расположена самая высокая точка Тенерифе — одноимённый вулкан. Полюбуемся пустынными, словно инопланетными, пейзажами и проводим закат на смотровой площадке выше облаков.

Ущелье Маска, парк «Тейде»Ущелье Маска, парк «Тейде»Ущелье Маска, парк «Тейде»Ущелье Маска, парк «Тейде»Ущелье Маска, парк «Тейде»Ущелье Маска, парк «Тейде»Ущелье Маска, парк «Тейде»
4 день

Пляж Плая-дель-Сокорро, банановая плантация, муниципалитет Икод-де-лос-Винос, Музей мальвазии с дегустацией

В первой половине дня отправимся на уединённый пляж Плая-дель-Сокорро с природным чёрным песком. Затем заедем на банановую плантацию и устроим там фотосессию.

После прогуляемся по аутентичному местечку — муниципалитету Икод-де-лос-Винос. Осмотрим колониальную архитектуру, балкончики из канарской сосны, увидим символ острова — 1000-летнее драконово дерево (драцену).

Посетим окружённый фруктовыми садами Музей мальвазии — редкого сорта канарского винограда. Узнаем о процессе производства и, конечно, продегустируем вина, в том числе то, которое обожал Уильям Шекспир.

Пляж Плая-дель-Сокорро, банановая плантация, муниципалитет Икод-де-лос-Винос, Музей мальвазии с дегустациейПляж Плая-дель-Сокорро, банановая плантация, муниципалитет Икод-де-лос-Винос, Музей мальвазии с дегустациейПляж Плая-дель-Сокорро, банановая плантация, муниципалитет Икод-де-лос-Винос, Музей мальвазии с дегустациейПляж Плая-дель-Сокорро, банановая плантация, муниципалитет Икод-де-лос-Винос, Музей мальвазии с дегустациейПляж Плая-дель-Сокорро, банановая плантация, муниципалитет Икод-де-лос-Винос, Музей мальвазии с дегустацией
5 день

Свободный день

Сегодняшний день будет свободен. Вы сможете провести его на пляже: позагорать, искупаться, заняться сёрфингом, устроить фотосессию. Также можно посетить аквапарк или зоопарк «Лоро-парк».

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Винодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-Оратава

Позавтракав, поедем на семейную винодельню Монхе. Полюбуемся виноградниками в живописнейшей долине и попробуем вина местного производства.

Позже пройдёмся по уютным улочкам муниципалитета Ла-Оратава. Посетим особняк со множеством балконов, построенный по заказу аристократов де Кастро. Сейчас внутри действует музей, где до сих пор сохранилось богатое убранство.

Винодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-ОратаваВинодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-ОратаваВинодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-ОратаваВинодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-ОратаваВинодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-ОратаваВинодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-Оратава
7 день

Пляжи Плая-де-Кастро и Плая-де-лос-Рокуис

Утром поедем на пляж Плая-де-Кастро с мельчайшим чёрным песком. Прямо на него со скал стекают водопады.

Затем заглянем на пляж Плая-де-лос-Рокуис с головокружительными видами. Вечером соберёмся всей группой за ужином и поделимся впечатлениями о прошедшем путешествии.

Пляжи Плая-де-Кастро и Плая-де-лос-РокуисПляжи Плая-де-Кастро и Плая-де-лос-РокуисПляжи Плая-де-Кастро и Плая-де-лос-РокуисПляжи Плая-де-Кастро и Плая-де-лос-РокуисПляжи Плая-де-Кастро и Плая-де-лос-Рокуис
8 день

Возвращение домой

Утром освободим апартаменты и поспешим на свои рейсы. Трансфер до аэропорта — самостоятельно.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на Toyota Corolla Verso
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки, закуски, вода, дегустации вин
  • Билеты музеи Ла-Оратавы
Что не входит в цену
  • Перелёт на Тенерифе и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта - € 20-50
  • Страховка - € 20
  • Ужины и обеды - около € 30 в день
  • Сёрфинг - € 35 за урок
  • Посещение аквапарка - € 40
  • Посещение «Лоро-парка» - € 40
  • Фотосессия - € 50
  • Доплата за одноместное размещение - € 100
Место начала и завершения?
Плая-де-лас-Америкас, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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