Отправляемся женской компанией исследовать самый крупный из Канарских островов — Тенерифе.Вы изучите красивейшие локации, побываете на нескольких пляжах, в том числе с чёрным вулканическим песком и водопадами, на банановой плантации,

проводите закат со смотровой площадки выше облаков. Познакомитесь с историей этих мест, услышите местные легенды и узнаете о коренном населении — гуанчах. Посетите живописные винодельни в окружении виноградников или фруктовых садов и попробуете несколько сортов локальных вин.

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Ваш гид на Тенерифе

Инна Ваш гид на Тенерифе

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять обувь для купания, крем для загара, головной убор, солнцезащитные очки, небольшой рюкзак, лёгкую куртку, обувь с нескользящей подошвой.

В случае, если не наберётся полная группа, место проживания будет заменено на апартаменты с бассейном вблизи океана, но меньшей площади.

На острове Тенерифе есть два аэропорта, Южный и Северный. Рекомендуем выбрать первый, потому что он ближе к месту проживания.