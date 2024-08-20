Вы изучите красивейшие локации, побываете на нескольких пляжах, в том числе с чёрным вулканическим песком и водопадами, на банановой плантации,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять обувь для купания, крем для загара, головной убор, солнцезащитные очки, небольшой рюкзак, лёгкую куртку, обувь с нескользящей подошвой.
В случае, если не наберётся полная группа, место проживания будет заменено на апартаменты с бассейном вблизи океана, но меньшей площади.
На острове Тенерифе есть два аэропорта, Южный и Северный. Рекомендуем выбрать первый, потому что он ближе к месту проживания.
Проживание. Двухместное размещение в апартаментах вблизи океана, одноместное — за доплату. В апартаментах есть Wi-Fi, бассейн, общая кухня.
Питание. В стоимость тура включены завтраки, закуски, вода, дегустации вин, остальное питание — за доплату.
Виза. Шенген.
Программа тура по дням
Прибытие на Тенерифе
Сегодня начнётся наше путешествие. Трансфер от аэропорта к месту проживания — самостоятельно. Вечером соберёмся всей группой, познакомимся и обсудим предстоящее приключение. Будем много ходить пешком, в том числе по лестницам, и ездить по колоритным горным серпантинам.
Заповедник «Руаль-де-Анага»: реликтовый лес, пляж Бенихо
После завтрака отправимся в самую зелёную часть острова — великолепный природный заповедник «Руаль-де-Анага», охраняемый ЮНЕСКО. Иногда его называют Мадейрой в миниатюре.
Погуляем по удивительному реликтовому лесу и увидим растения, произрастающие только здесь. Задержимся на укрытом скалами пляже Бенихо с чёрным вулканическим песком. Этот пляж считается самым красивым на Тенерифе.
Ущелье Маска, парк «Тейде»
Утром будет свободное время. После обеда посетим ущелье Маска, одно из глубочайших на острове.
Пройдёмся по национальному парку «Тейде», где расположена самая высокая точка Тенерифе — одноимённый вулкан. Полюбуемся пустынными, словно инопланетными, пейзажами и проводим закат на смотровой площадке выше облаков.
Пляж Плая-дель-Сокорро, банановая плантация, муниципалитет Икод-де-лос-Винос, Музей мальвазии с дегустацией
В первой половине дня отправимся на уединённый пляж Плая-дель-Сокорро с природным чёрным песком. Затем заедем на банановую плантацию и устроим там фотосессию.
После прогуляемся по аутентичному местечку — муниципалитету Икод-де-лос-Винос. Осмотрим колониальную архитектуру, балкончики из канарской сосны, увидим символ острова — 1000-летнее драконово дерево (драцену).
Посетим окружённый фруктовыми садами Музей мальвазии — редкого сорта канарского винограда. Узнаем о процессе производства и, конечно, продегустируем вина, в том числе то, которое обожал Уильям Шекспир.
Свободный день
Сегодняшний день будет свободен. Вы сможете провести его на пляже: позагорать, искупаться, заняться сёрфингом, устроить фотосессию. Также можно посетить аквапарк или зоопарк «Лоро-парк».
Винодельня Монхе с дегустацией, муниципалитет Ла-Оратава
Позавтракав, поедем на семейную винодельню Монхе. Полюбуемся виноградниками в живописнейшей долине и попробуем вина местного производства.
Позже пройдёмся по уютным улочкам муниципалитета Ла-Оратава. Посетим особняк со множеством балконов, построенный по заказу аристократов де Кастро. Сейчас внутри действует музей, где до сих пор сохранилось богатое убранство.
Пляжи Плая-де-Кастро и Плая-де-лос-Рокуис
Утром поедем на пляж Плая-де-Кастро с мельчайшим чёрным песком. Прямо на него со скал стекают водопады.
Затем заглянем на пляж Плая-де-лос-Рокуис с головокружительными видами. Вечером соберёмся всей группой за ужином и поделимся впечатлениями о прошедшем путешествии.
Возвращение домой
Утром освободим апартаменты и поспешим на свои рейсы. Трансфер до аэропорта — самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€850
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на Toyota Corolla Verso
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки, закуски, вода, дегустации вин
- Билеты музеи Ла-Оратавы
Что не входит в цену
- Перелёт на Тенерифе и обратно
- Трансфер от/до аэропорта - € 20-50
- Страховка - € 20
- Ужины и обеды - около € 30 в день
- Сёрфинг - € 35 за урок
- Посещение аквапарка - € 40
- Посещение «Лоро-парка» - € 40
- Фотосессия - € 50
- Доплата за одноместное размещение - € 100