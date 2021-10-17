Экскурсии Агридженто

Все экскурсии в Агридженто

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Агридженто – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Агридженто почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Индивидуальная экскурсия
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65
за 1-5 чел.
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Эстетически приятная и познавательная прогулка по городу керамики, карнавала и термальных источников

Последние отзывы «Экскурсии Агридженто»

  • Отзыв на: Шакка — еще одно сокровище Сицилии
    A
    Anna
    17 октября 2021
    5
    Спасибо большое Баире за прекрасную экскурсию по Шакке! Она - человек влюбленный в Сицилию и Шакку и частичку своей любви и энтузиазма передала и нам! Провела по самым значимым достопримечательностям города и или рассказывала сама или переводила с итальянского рассказы профессиональных экскурсоводов этого места, как например в Замке графа Луны! Мы ставим ей самую высокую оценку за ее деятельность и советуем всем посетителям Трипстера на Сицилии воспользоваться ее услугами!
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