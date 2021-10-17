A Anna 5

Спасибо большое Баире за прекрасную экскурсию по Шакке! Она - человек влюбленный в Сицилию и Шакку и частичку своей любви и энтузиазма передала и нам! Провела по самым значимым достопримечательностям города и или рассказывала сама или переводила с итальянского рассказы профессиональных экскурсоводов этого места, как например в Замке графа Луны! Мы ставим ей самую высокую оценку за ее деятельность и советуем всем посетителям Трипстера на Сицилии воспользоваться ее услугами!