Выбирайте и другие экскурсии в Агридженто

Что вас ожидает

Достояние процветающего сицилийского города

Портовая курортная Шакка не перегружена туристами, и потому ничто не помешает вам получить удовольствие от природных красот и проникнуться древней атмосферой ее узких улочек и каменных стен. В арабских и еврейских кварталах, районах рыбаков и ремесленников вы узнаете о жизни и борьбе за город самых разных народов. Возле средневековых ворот поговорим о знаковой эпохе правления Карла II. Кроме того, в базилике Мария-Сантиссима-дель-Соккорсо я познакомлю вас с работами скульптора Гаджини, гордости Сицилии. И поделюсь историей создания одного из самых элегантных и необычных монументов города — «алмазного дворца» 14-15 вв.

Город мастеров майолики

По пути вы встретите немало образцов керамики, выставленных в ремесленных лавках. Я расскажу о старинной славе Шакки как города восхитительных керамических изделий и «деревушки, где живут гончары», как ее описал известный историк Диодор. Вы узнаете об особом стиле и цветах керамистов, а также изящных изразцах, которые поставляли отсюда в разные уголки Европы в 15-17 вв.

Термальные богатства Шакки

Конечно, невозможно будет обойти стороной источники, которые были открыты еще в 6-5 вв. до н.э. Вы узнаете, в чем заключается особые свойства лечебных вод, как развивались знания о них и что показали археологические исследования термальных гротов возле горы Кронио.

При желании, программу можно дополнить посещением замка и музея представителя сицилийской аграрной буржуазии, любителя литературы и искусства.