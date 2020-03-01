Выбирайте и другие экскурсии в Агридженто

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  3. Шакка — еще одно сокровище Сицилии

Эстетически приятная и познавательная прогулка по городу керамики, карнавала и термальных источников

Баира
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Баира – ваш гид
Приглашаю в дивный город, окруженный с одной стороны живописной горой Кронио, с другой — морем.

Вы узнаете о бесчисленной смене правящих народов, славе средневековой майолики, античных термальных водах, модных показах.

И в результате поймете, что не зря именно Шакку компания Google выбирает местом отдыха уже несколько лет подряд.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии

Что вас ожидает

Достояние процветающего сицилийского города
Портовая курортная Шакка не перегружена туристами, и потому ничто не помешает вам получить удовольствие от природных красот и проникнуться древней атмосферой ее узких улочек и каменных стен. В арабских и еврейских кварталах, районах рыбаков и ремесленников вы узнаете о жизни и борьбе за город самых разных народов. Возле средневековых ворот поговорим о знаковой эпохе правления Карла II. Кроме того, в базилике Мария-Сантиссима-дель-Соккорсо я познакомлю вас с работами скульптора Гаджини, гордости Сицилии. И поделюсь историей создания одного из самых элегантных и необычных монументов города — «алмазного дворца» 14-15 вв.

Город мастеров майолики
По пути вы встретите немало образцов керамики, выставленных в ремесленных лавках. Я расскажу о старинной славе Шакки как города восхитительных керамических изделий и «деревушки, где живут гончары», как ее описал известный историк Диодор. Вы узнаете об особом стиле и цветах керамистов, а также изящных изразцах, которые поставляли отсюда в разные уголки Европы в 15-17 вв.

Термальные богатства Шакки
Конечно, невозможно будет обойти стороной источники, которые были открыты еще в 6-5 вв. до н.э. Вы узнаете, в чем заключается особые свойства лечебных вод, как развивались знания о них и что показали археологические исследования термальных гротов возле горы Кронио.

При желании, программу можно дополнить посещением замка и музея представителя сицилийской аграрной буржуазии, любителя литературы и искусства.

Организационные детали

  • Встречаемся в городе Шакка. До него вам нужно добраться самостоятельно.
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви.
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии
Шакка — еще одно сокровище Сицилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Баира
Баира
Приветствую вас на сицилийской земле! Меня зовут Баира, в прошлом я занималась преподавательской деятельности, работала в туристической кампании в Москве, на острове живу уже почти 8 лет. Всем сердцем полюбила Сицилию, но особое место в нем занимают маленькие аутентичные городки. На экскурсиях со мной вы откроете обаятельные уголки региона, услышите немало интересных историй и влюбитесь в Сицилию так же, как когда-то и я!
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