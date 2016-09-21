Все экскурсии в Алассио
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Алассио – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Алассио почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1 чел.
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
€80
за 1-2 чел.
Каждый день на рассвете
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
€120
за 1 чел.
Фотопрогулка «Алассио на рассвете»
Проникнуться романтикой, историей и традициями города, запечатлев лучшие воспоминания в фотографиях
Индивидуальная экскурсия
5ч
€60
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Алассио»
- Отзыв на: Фотопрогулка «Алассио на рассвете»ИИнна21 сентября 2016Сегодня получили фото от Елизаветы:) очень довольны! Потрясающий фотограф и экскурсовод👍