Экскурсии Алассио

Все экскурсии в Алассио

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Алассио – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Алассио почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Фото-экскурсия "Алассио от А до Я"
Индивидуальная экскурсия
120
за 1 чел.
Фото-экскурсия "Алассио от А до Я"
Фото-прогулка "Алассио на рассвете"
Индивидуальная фото-прогулка
80
за 1-2 чел.
Фото-прогулка "Алассио на рассвете"
Каждый день на рассвете
Фотопрогулка «Алассио на рассвете»
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
120
за 1 чел.
Фотопрогулка «Алассио на рассвете»
Проникнуться романтикой, историей и традициями города, запечатлев лучшие воспоминания в фотографиях
Фото-экскурсия "Буссана - путешествие во времени"
Индивидуальная экскурсия
60
за 1 чел.
Фото-экскурсия "Буссана - путешествие во времени"

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