Елизавета К. проводит ещё 2 экскурсии

Если вы вы уже познакомились и влюбились ❤️ в Алассио, вам пара расширять горизонты. Буссана - это то, что вам надо! Я познакомлю вас с этим средневековым городом, расскажу историю 📖 достопримечательностей 🏛️ и сделаю эмоциональные, живые фотографии 📸, которые станут прекрасными воспоминаниями о поездке.
Буссана - это средневековый город 🏙️, который в XVIII веке бал заброшен после сильного землетрясения, и лишь в 60-е года город был возвращен к жизни благодаря артистам со всего мира. В Буссана невозможно не влюбиться: на каждом углу можно найти произведения искусства, находясь на вершине горы ⛰️, с города открываются прекраснейшие виды, а в атмосфере витает смесь загадочности и истории.
Программа:
Фото-экскурсия длится около 5-и часов, мы вас забираем из гостиницы на автомобиле 🚘 премиум класса, около 40 минут нам понадобиться, чтобы добраться до места экскурсии 🧭. В самом городе экскурсия ⛳ пешеходная.
В итоге вы получите:
5 часов отлично проведенного времени;
20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту;
персональные советы местного жителя по лучшим местам города (рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, магазины);
нового друга в новом городе;
Фото-экскурсия “Буссана - путешествие во времени” - это увлекательная экскурсия, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.
Организационные детали:
экскурсия выездная, проводится на автомобиле премиум класса, который заберет вас из гостиницы и отвезет обратно.
дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно.
дополнительно я могу сделать фото-книгу со снимками с нашей экскурсии. Фото-книга изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).
Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.
Когда проходит:
экскурсия начинается с 16. 00 и позже на ваш выбор, длительность экскурсии 5 часов.
фото-экскурсию можно забронировать в любое время, в любой день недели.
количество участников до 7 (стоимость рассчитывается за каждого участника), но в любом случае фото-экскурсия индивидуальная, присоединиться к другой группе нельзя.
Начало и место завершения
🚩 Алассио
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.