Елизавета К. проводит ещё 2 экскурсии

​Если вы вы уже познакомились и влюбились ❤️ в Алассио, вам пара расширять горизонты. Буссана - это то, что вам надо! Я познакомлю вас с этим средневековым городом, расскажу историю 📖 достопримечательностей 🏛️ и сделаю эмоциональные, живые фотографии 📸, которые станут прекрасными воспоминаниями о поездке.

Буссана - это средневековый город 🏙️, который в XVIII веке бал заброшен после сильного землетрясения, и лишь в 60-е года город был возвращен к жизни благодаря артистам со всего мира. В Буссана невозможно не влюбиться: на каждом углу можно найти произведения искусства, находясь на вершине горы ⛰️, с города открываются прекраснейшие виды, а в атмосфере витает смесь загадочности и истории.

Программа:

Фото-экскурсия длится около 5-и часов, мы вас забираем из гостиницы на автомобиле 🚘 премиум класса, около 40 минут нам понадобиться, чтобы добраться до места экскурсии 🧭. В самом городе экскурсия ⛳ пешеходная.

В итоге вы получите:

5 часов отлично проведенного времени;

20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту;

персональные советы местного жителя по лучшим местам города (рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, магазины);

нового друга в новом городе;

Фото-экскурсия “Буссана - путешествие во времени” - это увлекательная экскурсия, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

Организационные детали:

экскурсия выездная, проводится на автомобиле премиум класса, который заберет вас из гостиницы и отвезет обратно.

дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно.

дополнительно я могу сделать фото-книгу со снимками с нашей экскурсии. Фото-книга изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.

Когда проходит: