Будучи влюбленной в Алассио, неплохо зная его, как снаружи, так и изнутри, и никогда не расставаясь со своим верным другом — фотоаппаратом, я помогу вам увидеть город 🏙️ глазами местного жителя.

Ведь атмосферу города создают не только памятники и соборы, но и места, которые местные жители открывают для своих друзей и соседей. Об этих местах не расскажут путеводители, о них можно узнать через «сарафанное радио», их интерьеры не всегда изобилуют роскошью, но они лучшие из лучших.

Программа:

Для того, чтобы почувствовать себя частью города, полюбить его и заразиться желанием возвращаться вновь и вновь в программу включены три важных момента:

1. История 📖. Мифы и легенды & факты и даты. Я расскажу вам не только исторические факты от времен основания города до наших дней, но и мифы и легенды, ставших неотъемлемой частью Алассио.

2. Достопримечательности 🏛️. Вы увидите и узнаете все о самые красивых 🤩 местах Алассио, а также сфотографируетесь 📸 на их фоне.

3. Жизнь города. Я покажу вам Алассио глазами итальянцев, поскольку сама уже много лет живу в Италии и дружу с местными жителями. Вы увидите «Алассио от А до Я», недоступный невооруженному взгляду туристов.

В итоге вы получите:

2 часа отлично проведенного времени;

известный всему миру итальянский аперитив с традиционными местными закусками;

20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту;

персональные советы местного жителя по лучшим местам города (рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, магазины);

нового друга в новом городе.

Фото-экскурсия “Алассио от А до Я” - это увлекательная экскурсия ⛳, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

Организационные детали:

экскурсия пешеходная, начинается экскурсия от вашей гостиницы;

аперитив входит в стоимость экскурсии;

дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно;

дополнительно я могу сделать фото-книгу со снимками с нашей экскурсии 🧭. Фото-книга изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.

Когда проходит: