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Фото-экскурсия “Алассио от А до Я”

Елизавета К.
Елизавета К. – Гид из Алассио
Фото-экскурсия “Алассио от А до Я”
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Фото-экскурсия “Алассио от А до Я”
Фото-экскурсия “Алассио от А до Я”

Что вы увидите

  • самые красивые достопримечательности Алассио
Будучи влюбленной в Алассио, неплохо зная его, как снаружи, так и изнутри, и никогда не расставаясь со своим верным другом — фотоаппаратом, я помогу вам увидеть город 🏙️ глазами местного жителя.
Ведь атмосферу города создают не только памятники и соборы, но и места, которые местные жители открывают для своих друзей и соседей. Об этих местах не расскажут путеводители, о них можно узнать через «сарафанное радио», их интерьеры не всегда изобилуют роскошью, но они лучшие из лучших.

Программа:

    Для того, чтобы почувствовать себя частью города, полюбить его и заразиться желанием возвращаться вновь и вновь в программу включены три важных момента:

    • 1. История 📖. Мифы и легенды & факты и даты. Я расскажу вам не только исторические факты от времен основания города до наших дней, но и мифы и легенды, ставших неотъемлемой частью Алассио.
    • 2. Достопримечательности 🏛️. Вы увидите и узнаете все о самые красивых 🤩 местах Алассио, а также сфотографируетесь 📸 на их фоне.
    • 3. Жизнь города. Я покажу вам Алассио глазами итальянцев, поскольку сама уже много лет живу в Италии и дружу с местными жителями. Вы увидите «Алассио от А до Я», недоступный невооруженному взгляду туристов.

    В итоге вы получите:

    • 2 часа отлично проведенного времени;
    • известный всему миру итальянский аперитив с традиционными местными закусками;
    • 20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту;
    • персональные советы местного жителя по лучшим местам города (рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, магазины);
    • нового друга в новом городе.
    • Фото-экскурсия “Алассио от А до Я” - это увлекательная экскурсия ⛳, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

    Организационные детали:

    • экскурсия пешеходная, начинается экскурсия от вашей гостиницы;
    • аперитив входит в стоимость экскурсии;
    • дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно;
    • дополнительно я могу сделать фото-книгу со снимками с нашей экскурсии 🧭. Фото-книга изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).
    • Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.

    Когда проходит:

    • экскурсия начинается с 16. 00 и позже на ваш выбор;
    • фото-экскурсию можно забронировать в любое время, в любой день недели.
    • количество участников может быть до 6 человек (стоимость рассчитывается за каждого участника), но в любом случае фото-экскурсия индивидуальная, присоединиться к другой группе нельзя.
    Начало
    🚩 по договорённости
    Место завершения
    🏁 Алассио
    Фото-экскурсия “Алассио от А до Я”

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елизавета К.
    Елизавета К.
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