Будучи влюбленной в Алассио, неплохо зная его, как снаружи, так и изнутри, и никогда не расставаясь со своим верным другом — фотоаппаратом, я помогу вам увидеть город 🏙️ глазами местного жителя.
Ведь атмосферу города создают не только памятники и соборы, но и места, которые местные жители открывают для своих друзей и соседей. Об этих местах не расскажут путеводители, о них можно узнать через «сарафанное радио», их интерьеры не всегда изобилуют роскошью, но они лучшие из лучших.
Программа:
Для того, чтобы почувствовать себя частью города, полюбить его и заразиться желанием возвращаться вновь и вновь в программу включены три важных момента:
1. История 📖. Мифы и легенды & факты и даты. Я расскажу вам не только исторические факты от времен основания города до наших дней, но и мифы и легенды, ставших неотъемлемой частью Алассио.
2. Достопримечательности 🏛️. Вы увидите и узнаете все о самые красивых 🤩 местах Алассио, а также сфотографируетесь 📸 на их фоне.
3. Жизнь города. Я покажу вам Алассио глазами итальянцев, поскольку сама уже много лет живу в Италии и дружу с местными жителями. Вы увидите «Алассио от А до Я», недоступный невооруженному взгляду туристов.
В итоге вы получите:
2 часа отлично проведенного времени;
известный всему миру итальянский аперитив с традиционными местными закусками;
20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту;
персональные советы местного жителя по лучшим местам города (рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, магазины);
нового друга в новом городе.
Фото-экскурсия “Алассио от А до Я” - это увлекательная экскурсия ⛳, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.
Организационные детали:
экскурсия пешеходная, начинается экскурсия от вашей гостиницы;
аперитив входит в стоимость экскурсии;
дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно;
дополнительно я могу сделать фото-книгу со снимками с нашей экскурсии 🧭. Фото-книга изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).
Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.
Когда проходит:
экскурсия начинается с 16. 00 и позже на ваш выбор;
фото-экскурсию можно забронировать в любое время, в любой день недели.
количество участников может быть до 6 человек (стоимость рассчитывается за каждого участника), но в любом случае фото-экскурсия индивидуальная, присоединиться к другой группе нельзя.
Начало
🚩 по договорённости
Место завершения
🏁 Алассио
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.