Елизавета К. проводит ещё 2 экскурсии

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Фото-прогулка "Алассио на рассвете"

Елизавета К.
Елизавета К. – Гид из Алассио
Фото-прогулка "Алассио на рассвете"
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Фото-прогулка "Алассио на рассвете"
Фото-прогулка "Алассио на рассвете"
Я приглашая вас на неповторимую экскурсию ⛳ “Алассио на рассвете”. Вы сможете взглянуть на город 🏙️ и встретить рассвет с высоты полета птиц. Мы окунемся не только в историю 📖 этого райского города, но и проникнемся его романтически духом, его традициями и привычками местных жителей.
Встречая рассвет с прекрасной панорамой на город, за традиционным завтраком итальянцев, вдали от суеты и жары, вы влюбитесь ❤️ в итальянский стиль жизни.
Я помогу вам увидеть город глазами местного жителя и оставить незабываемые впечатления не только в вашей памяти, но и на фотографиях, на которых я запечатаю ваши моменты счастья.
Алассио - маленький городок, но если узнать его изнутри, вы влюбитесь в эту жемчужину Лигурийского побережья, и будете возвращаться сюда вновь и вновь. Ведь город балует прекрасным климатом не только летом, но и зимой.

Программа:

  • Фото-прогулка на рассвете длится около 2-х часов и включает в себя завтрак с панорамным видом, посещение 3-х главных достопримечательностей 🏛️ города.

В итоге вы получите:

  • отлично проведенное время;
  • традиционный итальянский завтрак;
  • 20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту;
  • персональные советы местного жителя по лучшим местам города (рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, магазины);
  • нового друга в новом городе
  • Фото-прогулка “Алассио на рассвете” - это увлекательная экскурсия, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

Организационные детали:

  • экскурсия проводится на автомобиле 🚘 премиум класса, который заберет вас и отвезет в гостиницу;
  • завтрак входит в стоимость экскурсии;
  • дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно;
  • дополнительно я могу сделать фото-книгу со снимками с нашей экскурсии 🧭. Фото-книга изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).
  • Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.

Когда проходит:

  • экскурсия начинается в соответствии с рассветом, в летнее время около 5. 30;
  • фото-прогулку можно забронировать в любое время, в любой день недели;
  • количество участников 1-2, фото-прогулка индивидуальная, присоединиться к другой группе нельзя.
Что входит
  • услуги гида
  • завтрак
  • фотосессия
  • автомобиль с водителем.
Начало и место завершения
🚩 place
Фото-прогулка "Алассио на рассвете"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елизавета К.
Елизавета К.
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