Елизавета К. проводит ещё 2 экскурсии

Я приглашая вас на неповторимую экскурсию ⛳ “Алассио на рассвете”. Вы сможете взглянуть на город 🏙️ и встретить рассвет с высоты полета птиц. Мы окунемся не только в историю 📖 этого райского города, но и проникнемся его романтически духом, его традициями и привычками местных жителей.

Встречая рассвет с прекрасной панорамой на город, за традиционным завтраком итальянцев, вдали от суеты и жары, вы влюбитесь ❤️ в итальянский стиль жизни.

Я помогу вам увидеть город глазами местного жителя и оставить незабываемые впечатления не только в вашей памяти, но и на фотографиях, на которых я запечатаю ваши моменты счастья.

Алассио - маленький городок, но если узнать его изнутри, вы влюбитесь в эту жемчужину Лигурийского побережья, и будете возвращаться сюда вновь и вновь. Ведь город балует прекрасным климатом не только летом, но и зимой.

Программа:

Фото-прогулка на рассвете длится около 2-х часов и включает в себя завтрак с панорамным видом, посещение 3-х главных достопримечательностей 🏛️ города.

В итоге вы получите:

отлично проведенное время;

традиционный итальянский завтрак;

20 фотографий на фоне достопримечательностей, которые будут готовы в течение недели и отправлены вам на электронную почту;

персональные советы местного жителя по лучшим местам города (рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, магазины);

нового друга в новом городе

Фото-прогулка “Алассио на рассвете” - это увлекательная экскурсия, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

Организационные детали:

экскурсия проводится на автомобиле 🚘 премиум класса, который заберет вас и отвезет в гостиницу;

завтрак входит в стоимость экскурсии;

дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно;

дополнительно я могу сделать фото-книгу со снимками с нашей экскурсии 🧭. Фото-книга изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фото-книги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная).

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.

Когда проходит: