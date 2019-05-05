Неординарное,, прибытие,, в прекрасный Равелло - таково было первое впечатление от начала экскурсии) Так как мы приехали в Амальфи после обеда, то экскурсию начали в 16 час. Вам бы я рекомендовала отправляться в Равелло с Алиной с утра. И учитывайте свою готовность шагать в горку. Милый компактный Атрани, горные тропы, виллы, потрясающие виды побережья - все это нам показала Алина. Компания была приятной, рассказы интересными. Алина отвела нас в чудесную пиццерию и поздним вечером мы наслаждались пиццей из печи. Благодарим, Алина, за экскурсию!

Отзыв на: Пешком в город Равелло

Т Татьяна 5

Пешая прогулка с Алиной в Равелло нам настолько понравилась, что на следующий же день мы повторили её уже самостоятельно. Как и во время предыдущей прогулки, Алина рассказала нам множество любопытных историй из прошлых времён. О современных традициях и обстоятельствах, конечно, тоже поговорили. В Равелло мы пообедали, и продолжили гулять по городку. Алина показала нам укромные уголки, в которые туристы обычно не заходят, мы заглядывали в отели, обосновавшиеся в старинных виллах, поражаясь их интерьерам, и, открывающимся с их террас видам, радовались местным котам и уютным скверикам. Прогулка получилась очень приятной, не утомительной и насыщенной впечатлениями.