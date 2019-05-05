5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Необычное место — городок Равелло! Там есть “Терраса бесконечности” — смотровая площадка на высоте 400 метров над уровнем моря. Стоя на земле, под небом, над морем, воспаряешь над всем, и веришь, что можешь все! Примерно так объяснил мне свои чувства один московский турист, когда мы были там. А когда мы возвращались и видели внизу дорогу, крошечные дома и машинки и море с небом, красно-розовое, с первыми бледными звездочками, он сказал: ”Теперь вся моя жизнь, пойдет по другому! Я понял, что нигде никаких границ нет!

Программа

В Равелло, древние камни стен и мостовых хранят память множества событий. На этих улицах любили и убивали, праздновали и плакали, рождались и умирали… Но все житейские бури усмирялись покоем и величием этого места. Любой пейзаж, увиденный мельком из окна, напоминал о беспредельной красоте природы, которая меняет день на ночь, показывая все свои краски, от темного бархата до снежного шелка.

Еще никто не исследовал, почему люди разных культур, возрастов и национальностей отдают Италии свои сердца и души. Я думаю, одна из причин в том, что Италия очень щедра и велика, дарит радость и вдохновение и вызывает множество необычных эмоций!

Сэр Нервил Рейд в 1851 году купил полуразрушенную виллу некогда богатейшей семьи по фамилии Руффоло. Строительство виллы было закончено в 1280 году. Процветание, разрушение и запустение — судьба многих архитектурных творений. Прошло больше 500 лет запустения прежде, чем шотландский ботаник и очень состоятельный человек сэр Нервил так полюбил Италию и Равелло, что отдал целое состояние на реставрацию зданий и садов. Даже в дождливые и холодные зимние месяцы вилла полна цветущих растений. А летом не хочется выходить из беседок и уголков, спрятанных среди ярких цветов, ароматы которых, пробуждают лучшие мечты и воспоминания.

Вильгельм Рихард Вагнер, гуляя по этим роскошным садам, сочинял музыку для оперы “ Парсифаль”. С 1953 года именно на вилле Руффоло под открытым небом проходит знаменитый музыкальный Вагнеровский фестиваль.

“Декамерон”, Джовани Бокаччо также был написан в этих местах. Это здесь прятались от чумы молодые люди и рассказывали свои занимательные истории.

Похожая судьба и у другой знаменитой виллы “Чимброне” (некоторые туристы не нашли туда дороги — с нами это будет легко). Предполагают, что во времена римлян здесь был госпиталь для высших военных чинов. В 1904 году другой богатый иностранец, лорд Эрнест Уильям Беркет, пленился красотами Равелло и выкупил место на самом выступе горы, около 400 метров над уровнем моря. Многие годы он разыскивал и собирал подлинные статуи, бюсты, фрески. В результате смешения разных стилей получилось уникальное место, все тропинки которого ведут на “Террасу Бесконечности”. Сколько людей поменяли свои мысли, а может и жизнь, только взглянув на великолепную панораму!

Если мы поднимемся пешком в этот городок, получим полное представление об ушедших временах, когда только ослики были единственным “транспортом” для подъема в горы.

Возвращаться будем другой дорогой. Много-много ступеней вниз, а кругом сады, виноградники, участки старого леса, обрывы и пропасти.

Для полного удовольствия зайдем на небольшую фамильную фабрику вина. Здесь нам организуют дегустацию, и вы сможете купить несколько бутылок вина.