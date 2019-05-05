5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в живописные, цветущие места, некогда вдохновляющие Вагнера и Бокаччо

Alina
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Alina – ваш гид
Приглашаю вас на прогулку в город, окруженный прекрасной природой, влюбляющий в себя с первого взгляда и на всю жизнь.

Улицы, площади, церкви, виллы, сады, галереи и магазины — здесь все достойно нашего внимания и восхищения, все интересно и необычно.
65 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Пешком в город Равелло
Пешком в город Равелло

Необычное место — городок Равелло! Там есть “Терраса бесконечности” — смотровая площадка на высоте 400 метров над уровнем моря. Стоя на земле, под небом, над морем, воспаряешь над всем, и веришь, что можешь все! Примерно так объяснил мне свои чувства один московский турист, когда мы были там. А когда мы возвращались и видели внизу дорогу, крошечные дома и машинки и море с небом, красно-розовое, с первыми бледными звездочками, он сказал: ”Теперь вся моя жизнь, пойдет по другому! Я понял, что нигде никаких границ нет!

Программа

В Равелло, древние камни стен и мостовых хранят память множества событий. На этих улицах любили и убивали, праздновали и плакали, рождались и умирали… Но все житейские бури усмирялись покоем и величием этого места. Любой пейзаж, увиденный мельком из окна, напоминал о беспредельной красоте природы, которая меняет день на ночь, показывая все свои краски, от темного бархата до снежного шелка.

Еще никто не исследовал, почему люди разных культур, возрастов и национальностей отдают Италии свои сердца и души. Я думаю, одна из причин в том, что Италия очень щедра и велика, дарит радость и вдохновение и вызывает множество необычных эмоций!

Сэр Нервил Рейд в 1851 году купил полуразрушенную виллу некогда богатейшей семьи по фамилии Руффоло. Строительство виллы было закончено в 1280 году. Процветание, разрушение и запустение — судьба многих архитектурных творений. Прошло больше 500 лет запустения прежде, чем шотландский ботаник и очень состоятельный человек сэр Нервил так полюбил Италию и Равелло, что отдал целое состояние на реставрацию зданий и садов. Даже в дождливые и холодные зимние месяцы вилла полна цветущих растений. А летом не хочется выходить из беседок и уголков, спрятанных среди ярких цветов, ароматы которых, пробуждают лучшие мечты и воспоминания.

Вильгельм Рихард Вагнер, гуляя по этим роскошным садам, сочинял музыку для оперы “ Парсифаль”. С 1953 года именно на вилле Руффоло под открытым небом проходит знаменитый музыкальный Вагнеровский фестиваль.

“Декамерон”, Джовани Бокаччо также был написан в этих местах. Это здесь прятались от чумы молодые люди и рассказывали свои занимательные истории.

Похожая судьба и у другой знаменитой виллы “Чимброне” (некоторые туристы не нашли туда дороги — с нами это будет легко). Предполагают, что во времена римлян здесь был госпиталь для высших военных чинов. В 1904 году другой богатый иностранец, лорд Эрнест Уильям Беркет, пленился красотами Равелло и выкупил место на самом выступе горы, около 400 метров над уровнем моря. Многие годы он разыскивал и собирал подлинные статуи, бюсты, фрески. В результате смешения разных стилей получилось уникальное место, все тропинки которого ведут на “Террасу Бесконечности”. Сколько людей поменяли свои мысли, а может и жизнь, только взглянув на великолепную панораму!

Если мы поднимемся пешком в этот городок, получим полное представление об ушедших временах, когда только ослики были единственным “транспортом” для подъема в горы.

Возвращаться будем другой дорогой. Много-много ступеней вниз, а кругом сады, виноградники, участки старого леса, обрывы и пропасти.

Для полного удовольствия зайдем на небольшую фамильную фабрику вина. Здесь нам организуют дегустацию, и вы сможете купить несколько бутылок вина.

Организационные детали

Отдельная плата за вход: на виллу Руффоло (5 евро) и на виллу Чемброне (7 евро).

Пешком в город Равелло
Пешком в город Равелло
Пешком в город Равелло
Пешком в город Равелло

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alina
Alina
Меня зовут Алина. Я больше 12 лет живу в городе Атрани, на юге Италии. Моя страсть — море и путешествия. Я знаю все интересные места в Амальфи, Атрани Равелло, Минори, Позитано и Сорренто, а также могу рассказать множество занимательных историй.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 мая 2019
Неординарное ,,прибытие,, в прекрасный Равелло - таково было первое впечатление от начала экскурсии ) Так как мы приехали в Амальфи после обеда ,то экскурсию начали в 16 час. Вам бы я рекомендовала отправляться в Равелло с Алиной с утра. И учитывайте свою готовность шагать в горку . Милый компактный Атрани,горные тропы ,виллы ,потрясающие виды побережья - все это нам показала Алина. Компания была приятной, рассказы интересными . Алина отвела нас в чудесную пиццерию и поздним вечером мы наслаждались пиццей из печи. Благодарим ,Алина,за экскурсию !
25 апреля 2019
Пешая прогулка с Алиной в Равелло нам настолько понравилась, что на следующий же день мы повторили её уже самостоятельно. Как и во время предыдущей прогулки, Алина рассказала нам множество любопытных историй из прошлых времён. О современных традициях и обстоятельствах, конечно, тоже поговорили. В Равелло мы пообедали, и продолжили гулять по городку. Алина показала нам укромные уголки, в которые туристы обычно не заходят, мы заглядывали в отели, обосновавшиеся в старинных виллах, поражаясь их интерьерам, и, открывающимся с их террас видам, радовались местным котам и уютным скверикам. Прогулка получилась очень приятной, не утомительной и насыщенной впечатлениями.
6 июля 2018
Алина организовала нам прекрасную прогулку в Равелло. Отличный день с чудесными видами, прекрасной атмосферой рассказов Алины. Огромное ей за это спасибо. Одно из самых ярких событий всей нашей поездки.
2 мая 2018
Спасибо за незабываемые впечатления! Теперь 1 мая будет связанно с воспоминаниями о Равелло. Алина провела по маршруту с огромным количеством самых красивых мест. То что мы увидели, невозможно передать словами!
5 октября 2017
Это было великолепно! Тропа в горы не утомительна, сопровождалась интересными рассказами Алины. С этого самого момента, как мы встретились мы полюбили Италию всем сердцем! Спасибо Алина!

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