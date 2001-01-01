Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Бари
Apulian Master Chef
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €118 за человека

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Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef — это проект кулинарных мастер-классов апулийской традиционной кухни 🥧, уже опробованный на итальянском рынке. В период с 20 мая по 21 октября Apulian Master Chef будет предлагаться русскоговорящим отдыхающим в регионе Апулия.
Место проведения: город 🏙️ Мольфетта (30 км к северу от Бари), небольшой торговый центр аксессуаров для дома класса люкс. Профессионально оборудованный зал с кухней, отдельными столиками для каждого участника и экранами на стенах для лучшего обозрения.
Календарь: каждый понедельник с 20 мая по 21 октября.
Команда: 7 шеф-поваров ведущих ресторанов провинции Барлетта-Андрия-Трани. Переводчик на русский язык.
Описание мастер-класса
Продолжительность: 3 часа (с 13. 00 до 16. 00). Меню каждого занятия состоит из 4 блюд: закуска, первое (паста, ризотто или подобное), второе (рыба, мясо, овощи) и десерт 🍪. Пожелания по меню будут собираться от подавших заявки на участие, окончательный вариант, принимающий во внимание пожелания и сезонные ингредиенты, будет объявляться за неделю до даты каждого мастер-класса. В ходе урока шеф-повар объясняет приготовление каждого из 4 блюд. Каждый из участников, следуя объяснениям, готовит отдельно на специально оборудованном столике. В конце мастер-класса — обед из приготовленного с подобранными к меню винами 🍷 участия
Заявки на участие принимаются за 3 дня до каждой даты мастер-класса. Проведение урока зависит от набора необходимого минимального количества участников (10 человек). Подтверждение об уроке высылается участникам не позднее чем за 3 дня до даты (пятница утро).
Начало и место завершения
🚩 Bari
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef
Apulian Master Chef

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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