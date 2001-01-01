Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Apulian Master Chef — это проект кулинарных мастер-классов апулийской традиционной кухни 🥧, уже опробованный на итальянском рынке. В период с 20 мая по 21 октября Apulian Master Chef будет предлагаться русскоговорящим отдыхающим в регионе Апулия.

Место проведения: город 🏙️ Мольфетта (30 км к северу от Бари), небольшой торговый центр аксессуаров для дома класса люкс. Профессионально оборудованный зал с кухней, отдельными столиками для каждого участника и экранами на стенах для лучшего обозрения.

Календарь: каждый понедельник с 20 мая по 21 октября.

Команда: 7 шеф-поваров ведущих ресторанов провинции Барлетта-Андрия-Трани. Переводчик на русский язык.

Описание мастер-класса

Продолжительность: 3 часа (с 13. 00 до 16. 00). Меню каждого занятия состоит из 4 блюд: закуска, первое (паста, ризотто или подобное), второе (рыба, мясо, овощи) и десерт 🍪. Пожелания по меню будут собираться от подавших заявки на участие, окончательный вариант, принимающий во внимание пожелания и сезонные ингредиенты, будет объявляться за неделю до даты каждого мастер-класса. В ходе урока шеф-повар объясняет приготовление каждого из 4 блюд. Каждый из участников, следуя объяснениям, готовит отдельно на специально оборудованном столике. В конце мастер-класса — обед из приготовленного с подобранными к меню винами 🍷 участия

Заявки на участие принимаются за 3 дня до каждой даты мастер-класса. Проведение урока зависит от набора необходимого минимального количества участников (10 человек). Подтверждение об уроке высылается участникам не позднее чем за 3 дня до даты (пятница утро).