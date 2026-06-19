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красив! Галина - замечательный гид по городу, видимо знает каждый уголок города. Пешая экскурсия по улочкам города - рассказала про каждый дом, про знаменитый людей города. Улочка где лепят макарошки - всех привела в восторг. С нами были дети - и после экскурсии на лайнере мы провели опрос что они запомнили на экскурсии - ВСЕ рассказали. Всем рекомендуем Галину как гида по Бари! Узнаете много нового и прекрасно проведете время в городе. Галина - еще раз вам огромное спасибо от всех нас шестерых!