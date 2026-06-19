Индивидуальная
до 4 чел.
Реликвии Бари и быт местных жителей
Погрузитесь в атмосферу Бари, посетите базилику Святого Николая, улицу макарон и исторические памятники города. Узнайте о местных традициях и легендах
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бари - столица Апулии и город Святителя Николая
Насладиться колоритом итальянской жизни на улочках Старого города и услышать его легенды
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €147 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Альберобелло
Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:30
от €155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Бари - первое знакомство
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Николай Угодник и история города
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:30
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
от €140 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебный Бари
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Приглашаем в путешествие по Альберобелло и Локоротондо. Вас ждут трулли, старинные церкви и местное вино. Забронируйте незабываемую поездку
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от €425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Древняя Матера
Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Узнайте секреты Альтамуры и Матеры: закрытые площади, древние соборы и пекарни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от €425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бари
Откройте для себя уникальные уголки Бари: от средневековых улиц до базилики Николая Чудотворца. Узнайте секреты города и попробуйте местные деликатесы
Начало: У Швабского замка
Сегодня в 08:30
Завтра в 11:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Женские лица Бари
Узнайте о знаменитых женщинах Бари, их влиянии на культуру и историю. Прогулка по старинным улочкам с посещением базилики Святого Николая
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:30
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический тур по Итрийской долине
Путешествие в Итрийскую долину - это возможность попробовать местные деликатесы, узнать секреты приготовления пасты и насладиться итальянским вином
Начало: По договаренности
Расписание: по договоренности
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Христианский Бари
Откройте для себя Бари через его христианские святыни. Уникальные истории и захватывающие виды ждут вас на каждом шагу
Начало: Возле отеля, по договоренности
Расписание: по договоренности
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бари
Пешеходная прогулка по Бари: от набережной до старинных улочек, где создаются макароны вручную. История и архитектура в одном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Атмосферный Бари, его святыни и легенды
Начало: По согласованию
Расписание: суббота и воскресенье с 09:00-18:00
Сегодня в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
€150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 10 июн 2026
Excellent
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С
Хорошая познавательная экскурсия, спасибо, Надежда!
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А
Экскурсия очень понравилась. Маршрут грамотный и полноценный. Информация приведена без занудства, но при этом все четко. Подача приятная с отличным
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Было жарко, но интересно и познавательно! Увидели даже итальянскую свадьбу 🙂🔥
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Бари и Галина! В нашем круизе - это самое запоминающее что с нами случилось! город Бари - прекрасен! Каждый уголок
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K
знание материала, прекрасное изложение, много интересных фактов
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Л
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно и интересно! Ольга отвечала на все вопросы,давала много информации,рассказывала интересные истории!
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От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Екатерина очень приятный собеседник, с большой любовью рассказывает об истории города, обладает глубокими знаниями
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Е
Галина очень профессионально и увлеченно провела экскурсию. Подача материала прекрасная. Манера общения располагает к диалогу. Все очень понравилось. Однозначно рекомендую!
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чувствуется, что Ольга профессиональный гид с соответсвующим образованием. тактичная, умная. 2,5 часа пролетели не заметно. нисколько не устали. от экскурсии получили удовольствие
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Всего 336 отзывов в Бари
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Ответы на вопросы от путешественников по Бари
Самые популярные экскурсии в Бари
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
Сколько стоит экскурсия по Бари в августе 2026
Сейчас в Бари можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 130 до 425. Туристы уже оставили гидам 336 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Подарите себе незабываемое приключение с экскурсиями в Бари. Этот город, полный исторических сокровищ и культурных изысков, ждет, чтобы показать вам свои самые яркие стороны. Пройдитесь по живописной набережной, посетите старинные церкви и откройте для себя уникальные музеи. Экскурсии по Бари - это шанс увидеть город глазами его жителей и почувствовать настоящий вкус Италии. Бронируйте сейчас и начните свое путешествие!