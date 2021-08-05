Отзыв на: Николай Угодник и история города K KRISTINE 5 Очень интересная и познавательная экскурсия! Больше спасибо!

Отзыв на: Бари и Базилика Святого Николая M Marina 5 Прекрасный гид! Казалось, что 3 дня нам в Бари хватит, а после экскурсии с Михаилом, мы, похоже, остаёмся ещё на 4-5 дней, потому что, оказывается, столько всего интересного ещё не освоено и мы хотим с Михаилом продолжить знакомство с чудесным городом и окрестностями!

Отзыв на: Николай Угодник и история города А Алексей 5 Надежда один из лучших экскурсоводов, встречавшихся мне. Отмечаю прекрасное знание предмета экскурсии и великолепный литературный русский язык. Узнал много нового, скрытого от самостоятельного туриста. Время пролетело незаметно. Спасибо большое. Рекомендую всем, кому интересны не банальные даты и факты, а взгляд на город и его историю вдумчивого и начитанного человека.

Отзыв на: Бари — первое знакомство О Ольга 5 Алина провела интересную экскурсию по старому городу Бари. Рассказала много интересного, в том числе много захватывающих легенд. После экскурсии сложилась полная картина истории города. Понравился рассказ о Базилике Св. Николая Чудотворца. Все прошло в спокойном темпе, без суеты.

Отзыв на: Бари и Базилика Святого Николая R Roman 5 Экскурсия "Бари и Базилика Святого Николая" с Михаилом прошла замечательно. Михаил рассказывал живо и интересно, не "заваливал" огромным количеством информации, а старался понять, что нам будет интересно услышать, ответил на все вопросы. Человек он эрудированный, много знает и об истории, и о культуре, и о современной жизни города и его окрестностей. Отдельная благодарность Михаилу за то, что он помог нам быстро сориентироваться в городе (расписание служб в Базилике, время работы музеев, по нашей просьбе посоветовал где поесть, купить продукты и погулять) Надеемся еще раз приехать в Бари и продолжить знакомство и приятное общение с Михаилом.

Отзыв на: Николай Угодник и история города Е Елена 4 Доброжелательный гид. Проявляла гибкость в зависимости от наших пожеланий. Уделила нам больше времени, чем это было обозначено в экскурсии. Материалом владеет свободно. Особенно понравилась прогулка по Старому городу с ценными комментариями экскурсовода. Городом Бари и экскурсоводом Надеждой остались довольны! Спасибо!

Отзыв на: Волшебный Бари E Elena 5 Волшебное путешествие в Бари. Море, церкви, вкусная еда, необычные места. Спасибо Кате за гостеприимство в Бари.

Отзыв на: Волшебный Бари O Olga 5 Спасибо Кате за супер экскурсию!

Отзыв на: Традиции и легенды старого Бари О Ольга 5 Это было нереально круто! Ольге спасибо огромное за настроение, материал, информацию!