Все экскурсии в Бари
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бари – доступно 18 экскурсий на 2021 год, 135 ⭐ отзывов, цены от €80. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бари почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
€759
за 1-6 чел.
по договоренности
4ч
€120
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-10 чел.
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
3ч
€107
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Бари — первое знакомство
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
7ч
€80
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€130
за 1-5 чел.
Традиции и легенды старого Бари
Главные исторические места города Бари
8ч
€96
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€105
за 1-4 чел.
Реликвии Бари и быт местных жителей
Экскурсия к мощам Николая Чудотворца и путешествие по старинным улочкам города
3ч
€118
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€157
за 1-5 чел.
Погружение в историю крестьянской жизни Альберобелло
Очаровательные домики-трулло и другие прелести живописного городка в провинции Бари
7ч
€128
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-5 чел.
Николай Угодник и история города
Святыни Бари и обзорная прогулка по центру
2ч
€120
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€85
за 1-5 чел.
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€95
за 1-10 чел.
Бари и Базилика Святого Николая
История, мифы и легенды старого Бари
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-4 чел.
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
Индивидуальная экскурсия
3ч
€600
за 1-4 чел.
Красоты итальянской Адриатики на лодке
Три часа эстетического удовольствия и релакса
Последние отзывы «Экскурсии Бари»
- KKRISTINE5 августа 2021Очень интересная и познавательная экскурсия! Больше спасибо!
- Отзыв на: Бари и Базилика Святого НиколаяMMarina18 августа 2020Прекрасный гид! Казалось, что 3 дня нам в Бари хватит, а после экскурсии с Михаилом, мы, похоже, остаёмся ещё на 4-5 дней, потому что, оказывается, столько всего интересного ещё не освоено и мы хотим с Михаилом продолжить знакомство с чудесным городом и окрестностями!
- ААлексей24 января 2020Надежда один из лучших экскурсоводов, встречавшихся мне. Отмечаю прекрасное знание предмета экскурсии и великолепный литературный русский язык. Узнал много нового, скрытого от самостоятельного туриста. Время пролетело незаметно. Спасибо большое. Рекомендую всем, кому интересны не банальные даты и факты, а взгляд на город и его историю вдумчивого и начитанного человека.
- Отзыв на: Бари — первое знакомствоООльга19 января 2020Алина провела интересную экскурсию по старому городу Бари. Рассказала много интересного, в том числе много захватывающих легенд. После экскурсии сложилась полная картина истории города. Понравился рассказ о Базилике Св. Николая Чудотворца. Все прошло в спокойном темпе, без суеты.
- Отзыв на: Бари и Базилика Святого НиколаяRRoman16 января 2020Экскурсия "Бари и Базилика Святого Николая" с Михаилом прошла замечательно. Михаил рассказывал живо и интересно, не "заваливал" огромным количеством информации, а старался понять, что нам будет интересно услышать, ответил на все вопросы. Человек он эрудированный, много знает и об истории, и о культуре, и о современной жизни города и его окрестностей. Отдельная благодарность Михаилу за то, что он помог нам быстро сориентироваться в городе (расписание служб в Базилике, время работы музеев, по нашей просьбе посоветовал где поесть, купить продукты и погулять) Надеемся еще раз приехать в Бари и продолжить знакомство и приятное общение с Михаилом.
- ЕЕлена5 января 2020Доброжелательный гид. Проявляла гибкость в зависимости от наших пожеланий. Уделила нам больше времени, чем это было обозначено в экскурсии. Материалом владеет свободно. Особенно понравилась прогулка по Старому городу с ценными комментариями экскурсовода. Городом Бари и экскурсоводом Надеждой остались довольны! Спасибо!
- EElena2 января 2020Волшебное путешествие в Бари. Море, церкви, вкусная еда, необычные места. Спасибо Кате за гостеприимство в Бари.
- OOlga26 декабря 2019Спасибо Кате за супер экскурсию!
- Отзыв на: Традиции и легенды старого БариООльга20 декабря 2019Это было нереально круто! Ольге спасибо огромное за настроение, материал, информацию!
- ММарина4 декабря 2019Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Мы посещали Бари с круизом и были вынуждены изменить время начала экскурсии из-за раннего прибытия лайнера. Катя оперативно отреагировала на нашу просьбу. Понравился и маршрут, и интересный рассказ по главные достопримечательности. Содержательно и по делу. Несмотря на дождь, у нас остались самые положительные впечатления от Бари, захотелось побывать там еще раз, но уже подольше. Были благодарны за рекомендацию кафе с чудесным кофе "эспрессино"!