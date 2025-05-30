Освободим номера и с вещами поедем в Матеру — самое незаурядное местечко Италии. Старая часть города высечена в скалах: по сей день в пещерах располагаются жилые дома, рестораны, отели, церкви. Местные улицы мелькали в фильмах «Страсти Христовы», «Омен», «Чудо-женщина» и других картинах.

Далее переместимся в Альберобелло — уникальную коммуну с необычными зданиями-трулло с конусными крышами. Вы узнаете секреты возникновения удивительного поселения, рассмотрите интерьеры изнутри, а также отведаете кактусового ликёра и мороженого. Вечером прибудем в Лечче, где будем жить остаток тура.