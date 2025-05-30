Мои заказы

Путешествие по итальянскому каблучку: провинциальные городки и вкусы Апулии

Погулять по улочкам из фильмов, увидеть дома-трулло, попробовать кактусовый ликёр и фермерские сыры
Регион Апулия — это удивительный уголок, омываемый двумя морями, где каждый городок своеобразен и разительно отличается от соседа.

В Бари мы погрузимся в классическую Италию с тётушками, торгующими пастой, и рыбаками,
перебирающими улов.

Пройдём по улицам высеченной в скалах Матеры, не раз мелькавшей в кино, и рассмотрим снаружи и изнутри здания-трулло в Альберобелло. Посетим помпезный Лечче, «храбрый» Отранто, белоснежный Остуни и ещё много уникальных мест.

А также познакомимся с кухней: попробуем мороженое, выпечку, фермерские сыры, варенья, кактусовый ликёр, вина. Дольче вита!

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
23
ноя4
мая8
июн21
сен16
окт
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Проживание. 2-местное размещение: 2 ночи в Hotel Barion, 5 ночей в Mercure Hotel President или Le Club Boutique Hotel. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях и дегустации, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим к отелю. Остаток дня будет свободен.

2 день

Прогулки по Бари

Отправимся исследовать Бари, в котором сплелись культуры и истории. Пройдём по современным кварталам с торговыми улицами и набережной вдоль Адриатического моря. Погрузимся в атмосферу старого центра: понаблюдаем за тётушками, продающими пасту прямо у дома, сеньорами, не стесняющимися идти в магазин в домашних тапках, рыбаками, перебирающими улов. Зайдём в базилику, в которой хранятся мощи Николая Чудотворца.

Прогулки по Бари
3 день

Матера, Альберобелло

Освободим номера и с вещами поедем в Матеру — самое незаурядное местечко Италии. Старая часть города высечена в скалах: по сей день в пещерах располагаются жилые дома, рестораны, отели, церкви. Местные улицы мелькали в фильмах «Страсти Христовы», «Омен», «Чудо-женщина» и других картинах.

Далее переместимся в Альберобелло — уникальную коммуну с необычными зданиями-трулло с конусными крышами. Вы узнаете секреты возникновения удивительного поселения, рассмотрите интерьеры изнутри, а также отведаете кактусового ликёра и мороженого. Вечером прибудем в Лечче, где будем жить остаток тура.

Матера, Альберобелло
4 день

Достопримечательности Лечче

Проведём день, гуляя по элегантному Лечче. Полюбуемся изящной лепниной роскошных палаццо в стиле барокко. Отыщем следы Римской империи, искусно вплетённые в средневековую и современную архитектуру. Посетим храмы, рассмотрим триумфальные арки и попробуем традиционную выпечку.

Достопримечательности Лечче
5 день

Отранто, дегустации

Посетим ферму, где из овечьего и козьего молока производят сыр. Вы узнаете секреты сыроварения и продегустируете несколько сортов вместе с вареньями, таралли (сушками) и вином.

Переместимся в Отранто — «храбрый» порт, отстоявший право на христианство в схватке с турками. Осмотрим собор, в котором хранятся мощи мучеников, напольную мозаику 12 века, Арагонский замок и византийскую церковь Святого Петра. Также попробуем местные вина.

Отранто, дегустации
6 день

Слияние двух морей, Галлиполи

Всего час езды — и мы окажемся у места слияния Ионического и Адриатического морей. По легенде, здесь заканчивалась Земля и можно было получить отпущение грехов.

Затем — променад по Галлиполи. Вы узнаете, как правильно есть морскую пиццу и морской трюфель, где местные жители хранили «жидкое золото» и как Святая Агата связана с бисквитным пирожным. Будет и свободное время для прогулок по пляжу.

Слияние двух морей, Галлиполи
7 день

Остуни, Монополи

Начнём день в белоснежном Остуни. Изучим узкие улочки с лесенками, арками, подземными ходами, оливковыми цистернами. Вы узнаете, что осталось от замка, откроете тайну дворика «семи стульев», погрузитесь в символику геральдики на фасадах.

Далее исследуем Монополи и его окрестности. Вы услышите факты и гипотезы о названии города, а также заглянете в кафедральный собор, где, по легенде, жила Мать-Богородица со своим сыном Иисусом.

Остуни, Монополи
8 день

Возвращение домой

Утром доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1400
1-местное размещение€1760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиосистемы для экскурсий
  • Городской налог в отелях
Что не входит в цену
  • Билеты в Бари и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €360
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бари, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Бари, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Бари
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ж
Жанна
30 мая 2025
Качественная программа и прекрасный экскурсовод, спасибо большое!!

