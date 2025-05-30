В Бари мы погрузимся в классическую Италию с тётушками, торгующими пастой, и рыбаками,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Проживание. 2-местное размещение: 2 ночи в Hotel Barion, 5 ночей в Mercure Hotel President или Le Club Boutique Hotel. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки в отелях и дегустации, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим к отелю. Остаток дня будет свободен.
Прогулки по Бари
Отправимся исследовать Бари, в котором сплелись культуры и истории. Пройдём по современным кварталам с торговыми улицами и набережной вдоль Адриатического моря. Погрузимся в атмосферу старого центра: понаблюдаем за тётушками, продающими пасту прямо у дома, сеньорами, не стесняющимися идти в магазин в домашних тапках, рыбаками, перебирающими улов. Зайдём в базилику, в которой хранятся мощи Николая Чудотворца.
Матера, Альберобелло
Освободим номера и с вещами поедем в Матеру — самое незаурядное местечко Италии. Старая часть города высечена в скалах: по сей день в пещерах располагаются жилые дома, рестораны, отели, церкви. Местные улицы мелькали в фильмах «Страсти Христовы», «Омен», «Чудо-женщина» и других картинах.
Далее переместимся в Альберобелло — уникальную коммуну с необычными зданиями-трулло с конусными крышами. Вы узнаете секреты возникновения удивительного поселения, рассмотрите интерьеры изнутри, а также отведаете кактусового ликёра и мороженого. Вечером прибудем в Лечче, где будем жить остаток тура.
Достопримечательности Лечче
Проведём день, гуляя по элегантному Лечче. Полюбуемся изящной лепниной роскошных палаццо в стиле барокко. Отыщем следы Римской империи, искусно вплетённые в средневековую и современную архитектуру. Посетим храмы, рассмотрим триумфальные арки и попробуем традиционную выпечку.
Отранто, дегустации
Посетим ферму, где из овечьего и козьего молока производят сыр. Вы узнаете секреты сыроварения и продегустируете несколько сортов вместе с вареньями, таралли (сушками) и вином.
Переместимся в Отранто — «храбрый» порт, отстоявший право на христианство в схватке с турками. Осмотрим собор, в котором хранятся мощи мучеников, напольную мозаику 12 века, Арагонский замок и византийскую церковь Святого Петра. Также попробуем местные вина.
Слияние двух морей, Галлиполи
Всего час езды — и мы окажемся у места слияния Ионического и Адриатического морей. По легенде, здесь заканчивалась Земля и можно было получить отпущение грехов.
Затем — променад по Галлиполи. Вы узнаете, как правильно есть морскую пиццу и морской трюфель, где местные жители хранили «жидкое золото» и как Святая Агата связана с бисквитным пирожным. Будет и свободное время для прогулок по пляжу.
Остуни, Монополи
Начнём день в белоснежном Остуни. Изучим узкие улочки с лесенками, арками, подземными ходами, оливковыми цистернами. Вы узнаете, что осталось от замка, откроете тайну дворика «семи стульев», погрузитесь в символику геральдики на фасадах.
Далее исследуем Монополи и его окрестности. Вы услышите факты и гипотезы о названии города, а также заглянете в кафедральный собор, где, по легенде, жила Мать-Богородица со своим сыном Иисусом.
Возвращение домой
Утром доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1400
|1-местное размещение
|€1760
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Радиосистемы для экскурсий
- Городской налог в отелях
Что не входит в цену
- Билеты в Бари и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €360
- Чаевые водителям и гиду