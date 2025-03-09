Найдено 1 тур в Бари на русском языке, цена €1400. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

На машине 8 дней Путешествие по итальянскому каблучку: провинциальные городки и вкусы Апулии Погулять по улочкам из фильмов, увидеть дома-трулло, попробовать кактусовый ликёр и фермерские сыры Начало: Аэропорт Бари, по времени рейса € 1400 за человека

Подарите себе незабываемое приключение с турми в Бари. Этот город, полный исторических сокровищ и культурных изысков, ждет, чтобы показать вам свои самые яркие стороны. Пройдитесь по живописной набережной, посетите старинные церкви и откройте для себя уникальные музеи. Туры по Бари - это шанс увидеть город глазами его жителей и почувствовать настоящий вкус Италии. Бронируйте сейчас и начните свое путешествие!