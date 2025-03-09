8 дней
Путешествие по итальянскому каблучку: провинциальные городки и вкусы Апулии
Погулять по улочкам из фильмов, увидеть дома-трулло, попробовать кактусовый ликёр и фермерские сыры
Начало: Аэропорт Бари, по времени рейса
9 мар в 10:00
22 мая в 10:00
€1400 за человека
Подарите себе незабываемое приключение с турми в Бари. Этот город, полный исторических сокровищ и культурных изысков, ждет, чтобы показать вам свои самые яркие стороны. Пройдитесь по живописной набережной, посетите старинные церкви и откройте для себя уникальные музеи. Туры по Бари - это шанс увидеть город глазами его жителей и почувствовать настоящий вкус Италии. Бронируйте сейчас и начните свое путешествие!