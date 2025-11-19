Отпуск на тосканской винодельне в компании сомелье (всё включено)
Насладиться кухней и винами, отдохнуть в термах, погулять по Сан-Джиминьяно и Греве-ин-Кьянти
Приглашаем настоящих гурманов в прекрасную Италию.
Вместе с сомелье мы поселимся там, где рождается вино, — на атмосферной вилле при винодельне посреди виноградников и оливковых деревьев — и будем ездить к
виноделам в гости.
Вино будет повсюду — обсудим, разберёмся в тонкостях, попробуем редкие и автохтонные сорта: Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Super Tuscan и ещё больше 17 видов.
Окунёмся в калейдоскоп вкусов: попробуем панацеллу, лазанью, кантуччи, пенне и ещё множество блюд от шефа, возьмём у него мастер-класс, отыщем трюфели для ужина и посмотрим эффектное шоу мясника Дарио из деревушки Панзано.
Вдоволь налюбуемся знаменитыми открыточными пейзажами со змейками кипарисов, погуляем по Сан-Джиминьяно и Греве-ин-Кьянти и напоследок понежимся в термах. Белиссимо!
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов в Болонью и обратно согласуйте, пожалуйста, рейсы с организатором.
Программа тура по дням
1 день
Чао, Италия
Встретимся в аэропорту и поедем на виллу, в пути примерно 2 часа. До заселения успеем пообедать, затем — размещение в номерах, отдых. Далее погуляем по Сан-Джиминьяно и к ужину вернёмся на нашу винодельню.
Завтракаем и до 11:00 отдыхаем на вилле. Затем собираемся на кулинарный мастер-класс по тосканской кухне. Приготовим пасту, мясное рагу, флорентийский торт, а потом всё это съедим под бокал вина. Подкрепившись, поищем трюфели, которые нам подадут на ужин.
3 день
Экскурсия по винодельне с дегустацией
Завтракаем и едем на винодельню (около 2 часов в дороге). У нас запланированы экскурсия и дегустация, а на виллу вернёмся примерно в 17:30.
4 день
Дегустация и обед на винодельне, прогулка по Греве-ин-Кьянти, ужин у мясника
После завтрака вновь отправимся на винодельню, на этот раз в зоне Кьянти Классико (примерно 2 часа в пути). По прибытии нас ждут экскурсия, дегустация и обед. Потом погуляем по городу Греве-ин-Кьянти, посетим винотеку и одну из первых мясных лавок Тосканы. Ужинать будем в деревушке Панзано, где местный мясник Дарио Чеккини устраивает целое кулинарное шоу. В меню вечера — вина и мясные деликатесы.
5 день
Релакс в термах
Завершим отпуск тотальным релаксом — проведём день, нежась в тосканских термах (около 1,5-2 часа в одну сторону). На виллу вернёмся примерно к 17:00.
6 день
Аривидерчи, Тоскана
Завтракаем, собираемся и едем в аэропорт к обратным рейсам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
€1800
1-местное проживание
€2200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание, вино, 3 дегустации
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и сомелье
Экскурсии по программе, посещение виноделен Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Super Tuscan, мастер-класс по тосканской кухне
Что не входит в цену
Билеты в Болонью и обратно в ваш город
1 обед при посещении терм
Виза
Доплата за 1-местное размещение
Обратите внимание: стоимость тура указана для январского заезда. В мае и июле стоимость составляет €2500 за человека
Место начала и завершения?
Аэропорт Болоньи, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 12 туристов
С 2019 года организовываю авторские туры в красивейшую Грузию и манящую Италию, в Мексику, Исландию, Россию и Францию. Я убеждена в том, что в авторский тур нужно ехать за теми
впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. В моих турах ты это найдешь обязательно! Наши компании всегда самые тёплые. Со мной ездят за границу первый раз в жизни, а кто-то открывает 100-ю страну вместе с нашей командой. Поехали влюбляться в новые страны вместе!
