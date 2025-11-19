читать дальше виноделам в гости.



Вино будет повсюду — обсудим, разберёмся в тонкостях, попробуем редкие и автохтонные сорта: Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Super Tuscan и ещё больше 17 видов.



Окунёмся в калейдоскоп вкусов: попробуем панацеллу, лазанью, кантуччи, пенне и ещё множество блюд от шефа, возьмём у него мастер-класс, отыщем трюфели для ужина и посмотрим эффектное шоу мясника Дарио из деревушки Панзано.



Вдоволь налюбуемся знаменитыми открыточными пейзажами со змейками кипарисов, погуляем по Сан-Джиминьяно и Греве-ин-Кьянти и напоследок понежимся в термах. Белиссимо!

Приглашаем настоящих гурманов в прекрасную Италию.Вместе с сомелье мы поселимся там, где рождается вино, — на атмосферной вилле при винодельне посреди виноградников и оливковых деревьев — и будем ездить к