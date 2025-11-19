Мои заказы

Отпуск на тосканской винодельне в компании сомелье (всё включено)

Насладиться кухней и винами, отдохнуть в термах, погулять по Сан-Джиминьяно и Греве-ин-Кьянти
Приглашаем настоящих гурманов в прекрасную Италию.

Вместе с сомелье мы поселимся там, где рождается вино, — на атмосферной вилле при винодельне посреди виноградников и оливковых деревьев — и будем ездить к
читать дальше

виноделам в гости.

Вино будет повсюду — обсудим, разберёмся в тонкостях, попробуем редкие и автохтонные сорта: Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Super Tuscan и ещё больше 17 видов.

Окунёмся в калейдоскоп вкусов: попробуем панацеллу, лазанью, кантуччи, пенне и ещё множество блюд от шефа, возьмём у него мастер-класс, отыщем трюфели для ужина и посмотрим эффектное шоу мясника Дарио из деревушки Панзано.

Вдоволь налюбуемся знаменитыми открыточными пейзажами со змейками кипарисов, погуляем по Сан-Джиминьяно и Греве-ин-Кьянти и напоследок понежимся в термах. Белиссимо!

Отпуск на тосканской винодельне в компании сомелье (всё включено)
Отпуск на тосканской винодельне в компании сомелье (всё включено)
Отпуск на тосканской винодельне в компании сомелье (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов в Болонью и обратно согласуйте, пожалуйста, рейсы с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Чао, Италия

Встретимся в аэропорту и поедем на виллу, в пути примерно 2 часа. До заселения успеем пообедать, затем — размещение в номерах, отдых. Далее погуляем по Сан-Джиминьяно и к ужину вернёмся на нашу винодельню.

Чао, ИталияЧао, ИталияЧао, ИталияЧао, Италия
2 день

Кулинарный мастер-класс, винная дегустация, поиск трюфелей

Завтракаем и до 11:00 отдыхаем на вилле. Затем собираемся на кулинарный мастер-класс по тосканской кухне. Приготовим пасту, мясное рагу, флорентийский торт, а потом всё это съедим под бокал вина. Подкрепившись, поищем трюфели, которые нам подадут на ужин.

Кулинарный мастер-класс, винная дегустация, поиск трюфелейКулинарный мастер-класс, винная дегустация, поиск трюфелейКулинарный мастер-класс, винная дегустация, поиск трюфелейКулинарный мастер-класс, винная дегустация, поиск трюфелей
3 день

Экскурсия по винодельне с дегустацией

Завтракаем и едем на винодельню (около 2 часов в дороге). У нас запланированы экскурсия и дегустация, а на виллу вернёмся примерно в 17:30.

Экскурсия по винодельне с дегустациейЭкскурсия по винодельне с дегустациейЭкскурсия по винодельне с дегустациейЭкскурсия по винодельне с дегустацией
4 день

Дегустация и обед на винодельне, прогулка по Греве-ин-Кьянти, ужин у мясника

После завтрака вновь отправимся на винодельню, на этот раз в зоне Кьянти Классико (примерно 2 часа в пути). По прибытии нас ждут экскурсия, дегустация и обед. Потом погуляем по городу Греве-ин-Кьянти, посетим винотеку и одну из первых мясных лавок Тосканы. Ужинать будем в деревушке Панзано, где местный мясник Дарио Чеккини устраивает целое кулинарное шоу. В меню вечера — вина и мясные деликатесы.

Дегустация и обед на винодельне, прогулка по Греве-ин-Кьянти, ужин у мясникаДегустация и обед на винодельне, прогулка по Греве-ин-Кьянти, ужин у мясникаДегустация и обед на винодельне, прогулка по Греве-ин-Кьянти, ужин у мясникаДегустация и обед на винодельне, прогулка по Греве-ин-Кьянти, ужин у мясника
5 день

Релакс в термах

Завершим отпуск тотальным релаксом — проведём день, нежась в тосканских термах (около 1,5-2 часа в одну сторону). На виллу вернёмся примерно к 17:00.

Релакс в термахРелакс в термахРелакс в термахРелакс в термах
6 день

Аривидерчи, Тоскана

Завтракаем, собираемся и едем в аэропорт к обратным рейсам.

Аривидерчи, ТосканаАривидерчи, ТосканаАривидерчи, ТосканаАривидерчи, Тоскана

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении€1800
1-местное проживание€2200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, вино, 3 дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и сомелье
  • Экскурсии по программе, посещение виноделен Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Super Tuscan, мастер-класс по тосканской кухне
Что не входит в цену
  • Билеты в Болонью и обратно в ваш город
  • 1 обед при посещении терм
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для январского заезда. В мае и июле стоимость составляет €2500 за человека
Место начала и завершения?
Аэропорт Болоньи, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 12 туристов
С 2019 года организовываю авторские туры в красивейшую Грузию и манящую Италию, в Мексику, Исландию, Россию и Францию. Я убеждена в том, что в авторский тур нужно ехать за теми
читать дальше

впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. В моих турах ты это найдешь обязательно! Наши компании всегда самые тёплые. Со мной ездят за границу первый раз в жизни, а кто-то открывает 100-ю страну вместе с нашей командой. Поехали влюбляться в новые страны вместе!

Тур входит в следующие категории Болоньи

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Болонье
Все туры из Болоньи