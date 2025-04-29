6 дней
Попробовать Италию на вкус: дегустации пармезана, пармской ветчины и мороженого. Семейный тур
Приготовить сорбет, узнать секрет приготовления бальзамического уксуса и увидеть, как делают сыр
Начало: Болонья, время прибытия вашего рейса, трансфер в о...
29 апр в 10:00
€3694 за человека
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