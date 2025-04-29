Найдено 1 тур в Болонье на русском языке, цена €3694. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 6 дней Попробовать Италию на вкус: дегустации пармезана, пармской ветчины и мороженого. Семейный тур Приготовить сорбет, узнать секрет приготовления бальзамического уксуса и увидеть, как делают сыр Начало: Болонья, время прибытия вашего рейса, трансфер в о... € 3694 за человека

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