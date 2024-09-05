Шедевры античности и Средневековья на озере Гарда

Прогуляться по главным достопримечательностям городков Дезенцано-дель-Гарда и Сирмионе
Окрестности озера Гарда в регионе Ломбардия — сверкающий алмаз в короне Италии. Здесь можно увидеть римские виллы и полюбоваться могучими средневековыми замками. Мы начнём прогулку в коммуне Дезенцано-дель-Гарда и осмотрим её главные сокровища.

А затем посетим городок Сирмионе на озёрном берегу — пристанище поэта Каттулла и оперной певицы Марии Каллас.
5
3 отзыва
Шедевры античности и Средневековья на озере Гарда
Шедевры античности и Средневековья на озере Гарда
Шедевры античности и Средневековья на озере Гарда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Живописный Дезенцано-дель-Гарда

  • Мы посетим Римскую виллу — памятник античной архитектуры 4 века. Осмотрим в ней мозаики и экспозицию, посвящённую архитектурному наследию Римской империи.
  • Увидим главный кафедральный собор города с хранящимся в нём шедевром эпохи позднего Ренессанса — работой «Тайная Вечеря» Джованни Баттиста Тьеполо
  • Прогуляемся на вершину холма к средневековому замку Дезенцано и полюбуемся оттуда живописными видами

Колоритный Сирмионе

  • Мы отправимся к визитной карточке городка — могучему замку Скалигеров, построенному на воде. Поднимемся на смотровую площадку с роскошным обзором альпийских предгорий и зеркальной поверхности озера Гарда.
  • Прогуляемся к вилле божественной Марии Каллас и поговорим о её непростой судьбе
  • Навестим археологический комплекс Грот Катулла — руины римской виллы, датируемые I в н. э. Обсудим, какое отношение древнеримский поэт Катулл имел к этому месту.

Организационные детали

Расстояние между Дезенцано-дель-Гарда и Сирмионе — около 6 км. В период навигации по озеру, с апреля по октябрь, мы будем перемещаться между ними на кораблике. В зимнее время — на моём автомобиле.

Дополнительные расходы

  • Римская вилла — €6 с человека
  • Замок Скалигеров — €6 с человека
  • Грот Катулла — €8 с человека

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Дезенцано-дель-Гарда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 сен 2024
Идеальная экскурсия с массой новых знаний и потрясающими видами.
Лучший маршрут за все время в Милане. Тот самый случай, когда вы получаете не только знания, но и чудесные виды, вкусную еду
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и новый опыт. Настоятельно рекомендую!

The best sightseeing tour while in Milano and at the Great Lakes for me.
Elena shares unique mixture of in-depth knowledge of history, arts and religion.
Most importantly, the tour is not only new information, but also stunning views, perfect Instagram pictures and experience that only locals can provide. Our group was very sorry, that we have not managed to join Elena at other tours - so, book in advance!

P
25 авг 2024
Елена, очень приятный и душевный человек! Мы услышали очень много познавательной информации, были учтены все наши пожелания. Рекомендую👍
Елена, очень приятный и душевный человек! Мы услышали очень много познавательной информации, были учтены все наши пожелания. Рекомендую👍Елена, очень приятный и душевный человек! Мы услышали очень много познавательной информации, были учтены все наши пожелания. Рекомендую👍Елена, очень приятный и душевный человек! Мы услышали очень много познавательной информации, были учтены все наши пожелания. Рекомендую👍
Олеся
3 мар 2024
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой! Видно, что Елене и самой очень интересны темы, касающиеся истории Италии, Рима, Греции, искусства и художественного искусства! Поэтому, Елена рассказывала нам так много нового,
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интересного для нас!
Сами посещенные нами места, в начале марта оказались совсем малолюдными и оттого не менее прекрасными, потому что у нас было время постоять спокойно и впечатлиться, проникнуться атмосферой.
Спасибо огромное ТрипСтеру за такого чудесного гида!
А Елене за проверенную нам экскурсию!
Я считаю, что такая экскурсия просто необходима к посещению, она очень обогащает знаниями и видением прекрасного!

Нам очень понравилась экскурсия с Еленой! Видно, что Елене и самой очень интересны темы, касающиеся историиНам очень понравилась экскурсия с Еленой! Видно, что Елене и самой очень интересны темы, касающиеся историиНам очень понравилась экскурсия с Еленой! Видно, что Елене и самой очень интересны темы, касающиеся историиНам очень понравилась экскурсия с Еленой! Видно, что Елене и самой очень интересны темы, касающиеся истории
ХорошоТам