Окрестности озера Гарда в регионе Ломбардия — сверкающий алмаз в короне Италии. Здесь можно увидеть римские виллы и полюбоваться могучими средневековыми замками. Мы начнём прогулку в коммуне Дезенцано-дель-Гарда и осмотрим её главные сокровища.
А затем посетим городок Сирмионе на озёрном берегу — пристанище поэта Каттулла и оперной певицы Марии Каллас.
А затем посетим городок Сирмионе на озёрном берегу — пристанище поэта Каттулла и оперной певицы Марии Каллас.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Живописный Дезенцано-дель-Гарда
- Мы посетим Римскую виллу — памятник античной архитектуры 4 века. Осмотрим в ней мозаики и экспозицию, посвящённую архитектурному наследию Римской империи.
- Увидим главный кафедральный собор города с хранящимся в нём шедевром эпохи позднего Ренессанса — работой «Тайная Вечеря» Джованни Баттиста Тьеполо
- Прогуляемся на вершину холма к средневековому замку Дезенцано и полюбуемся оттуда живописными видами
Колоритный Сирмионе
- Мы отправимся к визитной карточке городка — могучему замку Скалигеров, построенному на воде. Поднимемся на смотровую площадку с роскошным обзором альпийских предгорий и зеркальной поверхности озера Гарда.
- Прогуляемся к вилле божественной Марии Каллас и поговорим о её непростой судьбе
- Навестим археологический комплекс Грот Катулла — руины римской виллы, датируемые I в н. э. Обсудим, какое отношение древнеримский поэт Катулл имел к этому месту.
Организационные детали
Расстояние между Дезенцано-дель-Гарда и Сирмионе — около 6 км. В период навигации по озеру, с апреля по октябрь, мы будем перемещаться между ними на кораблике. В зимнее время — на моём автомобиле.
Дополнительные расходы
- Римская вилла — €6 с человека
- Замок Скалигеров — €6 с человека
- Грот Катулла — €8 с человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Дезенцано-дель-Гарда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Дезенцано-дель-Гарде
Провела экскурсии для 185 туристов
Меня зовут Елена. Живу в Италии. Я — искусствовед по образованию и хороший рассказчик по призванию. Всё начиналось с семейных экскурсий по городам Ломбардии (Кремона, Павия, Бергамо, Милан, Мантова). Позже присоединились друзья и друзья друзей. Я помогу вам сформировать багаж драгоценных знаний, бесценных впечатлений и незабываемых воспоминаний об искусстве эпохи итальянского Возрождения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влад
5 сен 2024
Идеальная экскурсия с массой новых знаний и потрясающими видами.
Лучший маршрут за все время в Милане. Тот самый случай, когда вы получаете не только знания, но и чудесные виды, вкусную еду
Лучший маршрут за все время в Милане. Тот самый случай, когда вы получаете не только знания, но и чудесные виды, вкусную еду
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Perminova
25 авг 2024
Елена, очень приятный и душевный человек! Мы услышали очень много познавательной информации, были учтены все наши пожелания. Рекомендую👍
Олеся
3 мар 2024
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой! Видно, что Елене и самой очень интересны темы, касающиеся истории Италии, Рима, Греции, искусства и художественного искусства! Поэтому, Елена рассказывала нам так много нового,