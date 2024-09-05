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интересного для нас!

Сами посещенные нами места, в начале марта оказались совсем малолюдными и оттого не менее прекрасными, потому что у нас было время постоять спокойно и впечатлиться, проникнуться атмосферой.

Спасибо огромное ТрипСтеру за такого чудесного гида!

А Елене за проверенную нам экскурсию!

Я считаю, что такая экскурсия просто необходима к посещению, она очень обогащает знаниями и видением прекрасного!